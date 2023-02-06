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ТАСС

На Украине заявили, что выходят на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Fabrizio Bensch/ Pool via AP

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба не уточнил, с какими именно государствами ведутся переговоры

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет.

"Следующее оружие - вы правильно идентифицировали - это самолеты и дальнобойные ракеты. <…> Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен", - сказал он в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано в пятницу.

Кулеба не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.

В четверг министр обороны Алексей Резников на совместном заседании украинского кабмина и Еврокомиссии заявил, что Украина готова гарантировать неприменение дальнобойных ракет по территории РФ, за исключением тех ее регионов, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими.

В среду газета The Wall Street Journal сообщила, что США объявят 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB дальностью около 150 км. Как отмечает издание, данный снаряд весом порядка 113 кг оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. В то же время, по информации источников агентства Блумберг, в ближайшее время Вооруженные силы Украины не смогут ввести это военное оборудование в эксплуатацию, так как после заключения контракта на реализацию поставок GLSDB потребуется около девяти месяцев. 

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