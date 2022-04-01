Польша собирает против России крупнейшую армию

Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше.

Варшава крайне обеспокоена событиями, которые происходят на Украине. И не только потому, что российские Вооруженные силы вежливо обнуляют миллиарды долларов, которые Польша тратила на воспитание украинских элит и втягивание Украины в свою сферу влияния. Дело в том, что неизбежная победа России в украинской спецоперации позиционируется как резкое повышение рисков Польши.

Отечество будут защищать

По словам бывшего министра обороны Польши Богдана Клиха, Украина была своего рода буфером безопасности для его страны. "В случае успеха Кремля количество враждебных границ Польши может увеличиться с одной до трех: Россия, Беларусь и Украина. Опасность выхода конфликта на восточный фланг НАТО реальна. Мы должны устранить эти риски безопасности сейчас", – говорит бывший военный атташе посольства США в Варшаве Рэй Войчек.

И для устранения этих рисков (по крайней мере, такова формальная причина) Варшава начинает масштабную реформу своих вооруженных сил. 18 марта президент Дуда подписал закон о защите отечества, подразумевающий резкое увеличение масштабов польской армии. "Закон дает нам возможность дальнейшего расширения вооруженных сил во всех аспектах", – сказал министр Блащак.

Если конкретно, то закон, например, предполагает резкое увеличение финансирования армии. "Ситуация на востоке требует увеличения расходов на оборону. 3% ВВП в следующем году становится реальностью. Кроме того, появляется новый механизм финансирования, такой как Фонд модернизации вооруженных сил. Все это даст очень ощутимый рост расходов, по нашим оценкам, это будет дополнительно 20 млрд злотых (почти 4,8 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД)", – пояснил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Кроме того, ожидается рост материально-технической базы. В 2019 году польские власти подписали соглашение о поставке в их страну ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS с дальностью до 300 км (они будут поставлены в войска в 2023 году), а в 2020 году – о покупке американских самолетов F-35. "Самых современных в мире самолетов", как назвал их министр обороны Польши Мариуш Блащак. Кроме того, идут переговоры о продаже Польше американских танков "Абрамс" в количестве 250 штук. Наконец, в 2022 году на вооружение польской армии должны поступить американские ЗРК "Пэтриот", а также турецкие БПЛА "Байрактар".

Все купим, всех соберем

Конечно, мощное военное государство должно иметь собственный ВПК. "В Европе сейчас дефицит военной силы, если ориентироваться на конфликтные сценарии или стремиться к ним. Польша уже располагает хорошими вооруженными силами, если принимать в расчет ее демографический и экономический потенциал. Однако у Польши слабая оборонная промышленность и было много неудачных попыток занять свою нишу в этой сфере посредством кооперации. Сотрудничество с Германией, Францией и т. д. – все это пока ни к чему не привело. Поэтому будет продолжаться закупка американских вооружений", – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Но поляки этим не заморачиваются – они делают ставку не на долгосрочную инвестицию в ВПК, а в ускоренное вооружение. "Мы перевооружим Войско Польское, снабдим самой современной техникой, самым современным вооружением, а также увеличим его численность", – заявил Мариуш Блащак. Причем речь идет об увеличении более чем вдвое – с нынешних 143 тысяч (сюда включены и подразделения территориальной обороны) до 300 тысяч бойцов. Это будет крупнейшая в Европе армия, даже больше вооруженных сил Германии, Франции и Британии.

"Опыт за нашей восточной границей показывает, насколько важно сочетать профессионализм профессиональных военных с высоким боевым духом и готовностью защищать Родину бойцов территориальных войск обороны, а также подготовленных резервистов. Наша цель – армия в 300 000 человек, и если мы выполним ее (а я уверен, что так оно и будет), мы станем одной из стран с самой сильной армией среди стран НАТО", – заявил Мариуш Блащак.

Наконец, меняется принцип комплектования вооруженных сил. По сути, человек сам может решить, где ему служить – в армии, силах территориальной обороны или же (и вот тут новинка) он проходит добровольную срочную службу сроком в 28 дней учебки и 11 месяцев спецподготовки. В последнем случае поляк будет получать минимальный оклад профессионального солдата, а также получает возможность по облегченной процедуре вступить в ряды вооруженных сил на профессиональной основе (армию в Польше любят и уважают – по официальным данным, ей доверяют 70% граждан страны).

Варшава планирует уделять куда больше внимания привлечению резервистов к различным учениям. "Мы хотим, чтобы как можно больше людей прошли обучение, чтобы как можно больше знали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, и как можно больше смогли бы сразу защитить Родину. Это наша цель", – заявил Блащак.

Денег дайте

Понятно, что на все эти наполеоновские планы 4,8 млрд долларов не хватит. И вот на этом моменте Варшава начинает говорить о том, что раз страна обороняет все НАТО от России – значит, это самое НАТО должно вложиться в польские оборонные возможности.

"Воевать с Россией всерьез они вряд ли собираются – все-таки речь идет о куда более ответственном государстве, чем Украина. С помощью таких заявлений Польша хотела увеличить внимание к себе как к "прифронтовому" государству и получить за это деньги сразу от США, НАТО и Евросоюза, – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев. – Безусловно, они рассчитывают на поддержку США. Не только в плане финансирования, но и в плане усиления американского контингента, передачи Польше новейшего вооружения и обмена опытом".

И польские хотелки находят понимание в США. "Польша является важнейшим союзником НАТО, находящимся на передовой. Ей требуются миллиарды долларов в виде помощи от США и ЕС для оказания помощи беженцам, а также для укрепления своей обороны. На данный момент ЕС выделил 500 000 евро (около 550 000 долларов), что явно недостаточно. В ходе своего визита Байден обещал еще один миллиард", – напоминает Рэй Войчек. И даже говорит о необходимости принять для Варшавы программу ленд-лиза.

Унисон вполне объясним – и связан он не только с желанием сдерживать Россию. "Это все не от радикальности. Военные редко радикальничают. Но военные всех стран Центральной и Восточной Европы учились в Англии и США, работают с ними, имеют коллег и друзей. В целом армии все проамериканские – вот и тут видна четкая поддержка американского интереса. Вашингтону же пока не удается убедить старую Европу в необходимости занять более жесткую позицию в отношении России. Западноевропейцы прекрасно понимают, что американцы хотят ослабить ЕС, создать им новые проблемы, а потом иметь у себя в кармане ключ к решению европейских проблем", – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. И тут опять же поляки готовы стараться.

"Они хотят обозначить себя как державу, равновеликую Германии и Франции. А поскольку в плане экономики они от этого бесконечно далеки, им остается только вооружаться до зубов", – говорит Вадим Трухачев.

На восток

Ну и, конечно, Варшава хочет привести свои вооруженные силы в соответствие к новому статусу, который ей предоставили американцы. "Отчасти, конечно, активность Польши в оборонной сфере объясняется некоторым несоответствием наличного военного потенциала и роли ключевого партнера США в ЕС после выхода Великобритании", – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Вот только где будут применяться силы этого "ключевого партнера"? Каковы будут практические, военные цели новой польской армии?

Речь, конечно, не идет ни о захвате Калининграда (который, по словам некоторых отставных польских генералов, Москва почему-то должна "вернуть" Варшаве), ни о нападении на Белоруссию. Если Польша где и будет их использовать, то в Незалежной.

"Вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши, – заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. – Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику".

Да, для ввода войск нужен повод и политическая воля. "Польша – все-таки европейская страна, а не США. И роль военно-промышленного комплекса в ней ниже, чем за океаном. Но она все же выше, чем в более богатых странах. И потому нельзя исключать, что поляки отправят свои войска на Украину. Правда, только в одном случае – если российская армия подойдет к Львову. Они не могут допустить, чтобы Россия стояла под городом, который им так дорог. В другом случае сами воевать не полезут", – говорит Вадим Трухачев.

Но даже в этом случае, по мнению ряда других экспертов, Польша "полезет" лишь при согласии России. Варшава не может допустить, чтобы Россия стояла под дорогим ее сердцу городом – но еще больше она не может допустить уничтожения польского "миротворческого контингента" на марше российскими войсками. Ведь НАТО в этом случае разведет руками – под пятую статью Устава о коллективной обороне не подпадает защита солдат, вторгнувшихся в третье государство – и вся вина за гибель Войска Польского ляжет на руководство страны. Которое бездарно профукает не только польские жизни, но и созданный на американские деньги инструмент восстановления польского величия. За что с польского правительства спросят – как свои, так и чужие.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета