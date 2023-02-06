Эксперты считают, что поставка ВСУ ракет GLSDB не повлияет кардинально на тактику ВС РФ

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что у армии России есть и глубокоэшелонированная система противовоздушной ракетной обороны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Поставка США ракет GLSDB с максимальной дальностью около 150 км для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отразится кардинальным образом на тактике боевых действий российских войск в ходе военной спецоперации, отмечают опрошенные ТАСС военные эксперты.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США объявят о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB дальностью около 150 км.

"Любые поставки вооружений, безусловно, будут влиять на действия ВС РФ. Но то, что поставка GLSDB может повлиять на смену тактики боевых действий ВС РФ, - это слишком громкое заявление. ВСУ же не везде будут применять эти бомбы. Да, они летают на 150 км, ну хорошо - мы разместим свои системы ПВО чуть дальше от линии фронта, их будет побольше в глубине, чтобы снаряды не задевали наши позиции", - подчеркнул военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Дальнобойные ракеты можно будет запускать из ракетных комплексов HIMARS и М270.

"Надо понимать, что все эти ракеты ВСУ используют не для борьбы с ВС РФ, а для ударов по населенным пунктам. Поэтому тут больше вопрос защиты населенных пунктов, чем российских позиций на земле. Тем более что у армии России есть и глубокоэшелонированная система противовоздушной ракетной обороны", - отметил Литовкин.

Министр обороны Алексей Резников 2 февраля заявил на совместном заседании украинского кабмина и Еврокомиссии, что Украина не намерена применять дальнобойные ракеты по территории РФ, исключение составляют те регионы, которые Киев по-прежнему считает своими.

Военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов также убежден, что поставка дальнобойных снарядов GLSDB для Киева не способна изменить сам характер специальной военной операции.

"Было бы неправдой сказать, что поставка GLSDB Украине ничего не изменит. Да, будет неприятно, что-то изменит для наших войск в тактическом плане, доставит больше неприятностей, но сам характер СВО не изменится. Это лихорадочный поиск решений, когда Запад не может обеспечить ВСУ поставкой штатных боеприпасов", - сказал Карнозов.

Эксперт подчеркнул, что Запад в настоящее время испытывает сложности с обеспечением ВСУ боеприпасами и вынужден искать запасные варианты.

"Боеприпасов, которые поставляют для ВСУ, уже мало остается на складах, промышленность их мало выпускает. Расчеты последнего времени не предполагали такого размаха, интенсивности и продолжительности боевых действий, которые сейчас ведутся на Украине. Поэтому рассматриваются такие "эрзац-варианты", как с GLSDB, чтобы попытаться утолить "голод" ВСУ. Но это очень спорное и компромиссное решение, потому что специально разработанные боеприпасы MLSR для HIMARS гораздо эффективнее смотрятся в этом направлении, а вот такая эрзац-разработка - не лучшее решение с технической стороны", - отметил Карнозов.

На сегодняшний день ВСУ не обладают вооружением с дальнобойностью аналогичной GLSDB. По мнению Литовкина, для поражения отдаленных объектов киевский режим может продолжить применять беспилотник "Стриж" советского производства, при помощи которого в декабре 2022 был нанесен удар по аэродрому города Энгельса.

"Пока у ВСУ действительно нет вооружения, способного атаковать объекты, находящиеся на расстоянии более 80 км. У них есть беспилотник Ту-141, с которым они летали до аэродрома в Энгельсе, переделав беспилотник в ударную крылатую ракету. Так что нельзя исключать, что они могут их использовать для удара по нашей территории в глубине обороны", - сказал эксперт.