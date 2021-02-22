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Политика (Сербия): проигранная Польшей война

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В Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Четырехдневная война Польши окончилась полным поражением. Маневры в виртуальном пространстве «Зима-21» больше напоминали моделирование предполагаемого масштабного конфликта ― между НАТО и Россией. И поляки оказались просто «расходным материалом» и «разменной монетой». Таким же идеальным полигоном может послужить и Украина.

Четырехдневная война Польши окончилась полным поражением. Перед противником, напавшим с востока, стояла не такая уж трудная задача. У защитников Польши все работало не так, как надо. Оплошало верховное командование; солдаты не проявили энтузиазма, а население - патриотизма. Я уже не говорю про оружие… К счастью, никто смертельно не пострадал, и никто не был ранен. Не было разрушенных городов, лагерей военнопленных, сожженных домов, разграбленного урожая… Ведь я рассказываю о виртуальном моделировании гипотетической ситуации.

Война, которая, по прогнозам, продлилась бы 20 дней, закончилась бесславно и преждевременно. Польша не смогла справиться с возможным нападением России. Ей не помогло даже самое современное оружие из Соединенных Штатов. И все это произошло уже через несколько дней после того, как первое лицо США Джозеф Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа отправить в Польшу десять тысяч американских солдат, которые сейчас дислоцированы в Германии. Варшаву это явно расстроило.

Как передают СМИ, речь идет о самых масштабных учениях польской армии за последние несколько лет. В маневрах под названием "Зима-21" участвовали "несколько тысяч военнослужащих с оружием". По замыслу, необходимо было сдерживать противника минимум три недели. К сожалению, бывшая русская союзница потерпела поражение задолго до ожидаемого срока, а военно-морские силы и авиация вообще полностью вышли из строя. Не помогли ни "невидимые" истребители F-35, ни ракетные комплексы "Пэтриот", ни реактивные системы залпового огня повышенной мобильности HIMARS, доставленные из США. Сдаться было единственным рациональным решением.

Неминуемое поражение Польши в возможной "живой войне" против значительно более мощного противника, конечно, было ожидаемо. Однако цель смоделированных компьютером учений, скорее всего, состояла в том, чтобы проверить выносливость и крепость морального духа армии и жителей бывшего члена Варшавского договора. Все это больше напоминало моделирование значительно более масштабного предполагаемого конфликта - между НАТО и Россией. И поляки оказались в данной ситуации просто "расходным материалом" и "разменной монетой".

Известно, что конфликты между мощными военными державами, по крайней мере в начале, ведутся из-за спин "мелких игроков". В этот период проверяется готовность и решимость воюющих сторон, а также их оснащенность, и прогнозируется возможный исход. Если сюда добавляется еще и щепотка "давней ненависти", "борьбы за права человека" и "глобальной угрозы", то складываются все условия для войны. Польша с ее нынешней откровенно проамериканской политикой оказалась идеальным полигоном.

Многие склонны связывать эти виртуальные учения с ситуацией в другой стране - на Украине. Когда страны-члены бывшего Варшавского договора входят в НАТО и ЕС, вероятность ведения войны на их территории в значительно степени снижается. Но главный жирный кусок еще не поделен. Украинцы фактически так и не отдалились от России в достаточной степени, но и не нашли себе прибежища на Западе. Они просто остались жить где-то между в стране, которая играет ключевую роль как для одной, так и для другой стороны. Причина и в размерах Украины, и в ее людских ресурсах, и в плодородии ее почв. А если ты не обладаешь собственной военной силой, то привлекаешь других, кто думает, что ею обладает.

Также нет сомнений в том, что любая попытка НАТО и США силой изменить ситуацию в этой бывшей советской республике даст России возможность и шанс привязать к себе, помимо Донбасса на юго-востоке страны и Крыма на Черном море, и некоторые другие украинские территории, прежде всего близкие к российской границе. Это по сути вернуло бы нас во времена, когда на европейской территории разворачивались две великие мировые войны. Результаты тех войн хорошо известны.

Но давайте вернемся к Польше. Поражение в виртуальной войне подтвердило, что техника, пусть даже сверхсовременная, не способна заменить человеческий фактор. Если не справились даже те, кто мирно сидел в хорошо защищенных убежищах и управлял этой техникой, то вопрос, как повели бы себя их "коллеги" в открытом бою, когда вокруг раздавались бы взрывы и свистели бы пули, убивая людей? В конце концов, они оказались бы в ситуации, когда им пришлось бы спасать собственные жизни.

Какой боевой дух ими двигал бы? Убедить их в том, что на самом деле они борются за свою страну и свои семьи, а не за "дядю" невесть откуда, не так-то просто. Начнись "настоящая война", сдаться для многих было бы более приемлемо, чем долго и бессмысленно умирать. И именно этот компонент войны теперь хотят заменить современными технологиями. Пока безуспешно.


Слободан Самарджия (Слободан Самарџија)

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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Евросоюз
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