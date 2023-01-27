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Военное обозрение

Эстония закупает последнюю версию шведского гранатомёта Carl Gustaf M4, отправляя более старые модели на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония продолжает повышать противотанковые способности Сил самообороны республики, закупая современные гранатометы и другие средства для борьбы с тяжелой бронетехникой. Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, новая партия шведских гранатометов Carl Gustaf M4 прибыла в Эстонию.

Эстония перевооружается и довольно активно, особенно это видно на фоне двух других республик Прибалтики. Пока Литва и Латвия вкладывают свои небольшие средства в вооружения для ВСУ, Эстония вкладывается в собственные Силы самообороны, но и про Украину не забывает, отправляя ей устаревшие вооружения. Так было и с буксируемыми гаубицами, так происходит и с гранатометами.

На вооружении эстонской армии стоят шведские гранатометы Carl Gustaf ранних версий M2 и M3, с 2021 года эстонцы закупают последнюю версию гранатомета Carl Gustaf M4. Первая партия из 300 единиц прибыла в Эстонию в декабре 2021 года в рамках контракта, подписанного Эстонией и Латвией со шведской администрацией оборонных материалов (Försvarets materielverk, или FMV), позволяющего эстонцам заказывать гранатометы и боеприпасы к ним в течение 10 лет.

Carl Gustaf M4 заменяют в Силах самообороны Carl Gustaf M2, соответственно устаревшая версия отправляется на Украину в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом в Таллине уже объявили официально.

Гранатомет Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. За более чем семьдесят лет было создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4). Carl Gustaf М4 был представлен в 2014 году. Он имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным боевым средством и состоит на вооружении 45 армий по всему миру. Последняя версия принята на вооружение 13 армий мира.

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Страны
Латвия
Литва
Украина
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
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