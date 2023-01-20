Британия и страны НАТО рассказали о новом "беспрецедентном пакете" военной помощи Украине

Он будет включать в себя "основные боевые танки, тяжелую артиллерию, системы воздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Министры обороны Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, а также представители Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии согласовали новый "беспрецедентный пакет безвозмездной помощи" вооружением Украине. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг британским правительством по итогам встречи в Эстонии, он будет включать в себя "основные боевые танки, тяжелую артиллерию, системы воздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты".

В документе приводится ранее не публиковавшаяся информация о том, что будет включать новый пакет британской военной помощи Украине помимо эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90. В комплекте с тяжелой военной техникой будут идти бронированные ремонтно-эвакуационные машины, техника для расчистки минных полей и наведения понтонных мостов и десятки беспилотников для корректирования артиллерийского огня. Упоминается об отправке на Украину "сотен единиц бронированных и защищенных транспортных средств", 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также сотен ракет, включая управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, зенитные ракеты среднего радиуса действия, а также 600 ракет Brimstone, предназначенных для поражения танков. Кроме того, Киев получат запчасти, которые, согласно расчетам британских военных, позволят восстановить до ста украинских единиц бронетехники, включая танки.

Помимо этого, Великобритания вместе с девятью странами-партнерами намерена в течение 2023 года подготовить 20 тыс. бойцов ВСУ.

Как отмечается, "новый пакет Польши состоит из зенитных артиллерийских установок S-60 cо 70 тыс. снарядов". Также Варшава заявила о "готовности передать роту танков Leopard 2 с 1 тыс. снарядов".

Сообщается, что Дания продолжит тренировать украинские вооруженные силы и "продолжит передачу вооружения и военную поддержку в тесном сотрудничестве с союзниками в соответствии с нуждами Украины".

Эстонская помощь будет включать "десятка гаубиц" FH-70 и D-30 и тысячи снарядов, а также вспомогательную технику. Помимо этого, Таллин передаст Киеву несколько сотен шведских РПГ "Карл Густав" М2 и заряды к ним. Латвия направляет Украине два вертолета Ми-17 и десятки ПЗРК Stinger, несколько десятков БПЛА, запчасти для гаубиц M109, а также десятки пулеметов и патроны. Латвия также планирует подготовить около 2 тыс. украинских военных. Пакет помощи Украине со стороны Литвы включает несколько десятков зенитных орудий L70 производства шведского концерна Bofors и два вертолета Ми-8. В течение этого года Вильнюс также намерен выделить 40 млн евро на приобретение тепловизоров, БПЛА и средств для борьбы с ними для нужд ВСУ.

Словакия заявила о намерении согласовать с союзниками возможность передачи Киеву дополнительной военной техники. Подчеркивается, что речь идет о поставках основных боевых танков, БМП и систем ПВО. Представители Братиславы также заявили о наращивании производства гаубиц, боеприпасов и оборудования для разминирования украинской территории. Чехия также намерена наращивать объемы выпуска продукции военного назначения, чтобы в будущем предоставить Украине гаубицы, бронетранспортеры и боеприпасы. Подчеркивается, что ключевой компонент чешской поддержки - помощь в осуществлении технического обслуживания и ремонта военной техники, которую Киеву уже передали западные союзники. Прага обещает наращивать свой потенциал в этой сфере.