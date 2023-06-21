Литва в период до 2027 года выделит на закупку вооружений более 1 млрд. евро

ЦАМТО, 20 июня. К предстоящему 11-12 июля в Вильнюсе саммиту глав государств и правительств стран-членов НАТО ЦАМТО публикует материал по основным программам перевооружения ВС Литвы.

Этим материалом ЦАМТО завершает серию из трех аналитических статей, посвященных милитаризации стран Прибалтики.

Литва в совместных программах перевооружения стран Прибалтики

По информации Министерства национальной обороны (МНО) Литвы, три прибалтийских государства намерены совместно реализовать ряд приоритетных закупок с целью усиления обороноспособности, включая приобретение РСЗО HIMARS, систем ПВО/ПРО, расширение ситуационной осведомленности на море, увеличение запасов боеприпасов и усиление ССО.

В рамках совместной закупки РСЗО Литва и Эстония подписали соглашения о приобретении РСЗО HIMARS в конце 2022 года. Латвия планирует заключить сходное соглашение в этом году. Первые поставки установок в страны Балтии запланированы на 2025 год. Страны региона также активно участвуют в переговорах с США по вопросу интеграции HIMARS, включая обучение личного состава, техническое обслуживание и поддержку.

Подписанный МНО Литвы контракт предусматривает закупку 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, включая управляемые реактивные снаряды различных типов и оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. Общая стоимость закупки оценивается в 495 млн. долл. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год.

В 2021 году Литва, Латвия и Эстония подписали долгосрочный контракт на приобретение противотанковых гранатометов "Карл Густав". Литва выделяет на приобретение систем данного типа около 52 млн. евро. Размещенные заказы обновляются ежегодно.

В конце 2022 года Литва и Эстония объединились для подписания двух договоров о совместных закупках боеприпасов и медицинского оборудования (ROLE1 и ROLE2). В рамках процедуры закупки Литва приобретет медицинское оборудование на сумму около 20 млн. евро и боеприпасы на сумму около 60 млн. евро.

Еще один проект, находящийся в стадии переговоров, – совместное с Латвией приобретение патрульных катеров. Предварительная доля Литвы в потенциальном приобретении составляет около 20 млн. евро.

В 2023 году Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы планирует организовать, осуществить и согласовать закупки на сумму 753 млн. евро. Важнейшими проектами по укреплению боеспособности ВС Литвы в этом году являются:

- системы ПВО средней дальности (2-й этап);

- мобильная система ПВО ближнего действия MSHORAD (Maneuver-Short Range Air Defense);

- переносные тактические и мобильные комплексы РЭБ;

- микро-БЛА;

- пистолеты-пулеметы.

***

По заявлению МНО Литвы, в ближайшие несколько лет на закупку вооружений в США и Германии планируется потратить более 1 млрд. евро.

Как сообщает Lrt.lt, США и Германия являются основными поставщиками систем вооружения для ВС Литвы. За последние несколько лет на закупки ВиВТ в США было потрачено около 500 млн. евро, а в Германии – около 1 млрд. евро.

Поскольку Литва увеличивает расходы на оборону, в ближайшей перспективе планируется начать процедуры закупок ряда ВиВТ и к 2027 году потратить на эти цели более 1 млрд. евро.

Как заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, в ходе реализации программы модернизации должны быть повышены боевые возможности ВС Литвы, а также обороноспособность страны. Одновременно будет расширено присутствие в Литве союзных сил.

По словам министерства, оборудование, приобретенное у "стратегических партнеров", позволит модернизировать Вооруженные силы Литвы, улучшив их маневренность и огневую мощь. Планируется закупить системы противовоздушной обороны и наблюдения за воздушным пространством, противотанковые средства, системы для военной разведки, тылового и военно-медицинского обеспечения.

Литва уже закупила в Германии боевые машины пехоты "Боксер" ("Вилкас") и самоходные гаубицы PzH-2000. Два дополнительных батальона Сухопутных войск также будут оснащены немецкими бронеплатформами.

Согласно заявлению министерства, Германия также остается ключевым партнером в укреплении тылового потенциала Вооруженных сил Литвы. В частности, в ближайшее время будет запущен проект приобретения 10-тонных грузовиков.

Для усиления возможностей по борьбе с бронетехникой в США будут закуплены комплексы барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд", дальность пуска которых составляет до 40 км. Дополнительно будут приобретены ПТРК "Джавелин", а также новые РЛС, бронированные машины высокой проходимости, БЛА, четыре многоцелевых вертолета UH-60M.

Другими партнерами по программе модернизации Вооруженных сил Литвы являются Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия и другие страны НАТО и ЕС. Так, система ПВО будет построена на базе приобретенного в Норвегии ЗРК NASAMS.

Военные расходы Литвы

Оборонный бюджет на 2022 ф.г.

Как заявило в октябре 2021 года МНО Литвы, правительство страны разработало проект госбюджета на 2022 год, согласно которому, расходы на национальную оборону планируется увеличить на 128 млн. евро (7,1%) – до 1,176 млрд. евро (1,367 млрд. долл.).

Как сообщило на своем веб-сайте 11 октября Литовское радио и телевидение (LRT), министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что расходы на оборону будут увеличены с 2,03% ВВП в 2021 году до 2,05% в 2022 году. Она добавила, что политические партии Литвы поддерживают постепенное увеличение расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году.

По заявлению министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, увеличение бюджета позволит продолжить реализацию наиболее важных проектов в интересах ВС Литвы. К ним относятся закупка системы ПВО ближнего действия; оснащение подразделений, выделяемых в оперативное подчинение НАТО и сил быстрого реагирования боевыми машинами пехоты (БМП) в 2023 году; увеличение возможностей противоминной борьбы в 2024 году; обеспечение возможности информирования о морской обстановке. Кроме того, в 2025 году Литва планирует приобрести мобильные РЛС средней дальности и завершить вторую фазу закупки БМП и многоцелевых бронированных машин к 2031 году.

По данным МНО Литвы, структура оборонного бюджета соответствует рекомендациям НАТО: не более 50% расходов направляется на содержание личного состава и не менее 20% на крупные приобретения.

***

Обсуждение поправок в оборонный бюджет на 2022 ф.г.

В парламенте Литвы 16 марта 2022 года состоялись дебаты по вопросу внесения поправок к государственному бюджету, предусматривающих увеличение расходов на оборону страны в 2022 ф.г.

Об этом сообщает Janes.com со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.

По данным правительства, решение потребует дополнительного финансирования в размере 298 млн. евро (328,2 млн. долл.). Предложение получило широкую поддержку.

Представитель Минобороны Литвы сообщил Janes.com, что сумма в 158,5 млн. евро будет направлена на приобретение военной техники, включая беспилотные летательные аппараты, системы залпового огня, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения и т.д.

По его словам, на боеприпасы будет выделено 66,8 млн. евро, сумма в 40,4 млн. евро пойдет на строительство трех военных городков в Пабраде, Казлу-Руда и Мариямполе, 21,6 млн. евро выделяется на бронежилеты, средства связи, медикаменты и другое сопутствующее оборудование, еще 10,7 млн. евро предусмотрено на оборудование для кибербезопасности.

Первоначально одобренные ассигнования Литвы на оборону в 2022 ф.г. составляли 1,176 млрд. евро (1,367 млрд. долл.), что соответствует 2,05% ВВП.

***

Решение правительства об увеличении оборонного бюджета в 2022 ф.г.

Правительство Литвы в конце октября 2022 года приняло решение выделить в 2022 ф.г. дополнительные средства Министерству обороны страны для финансирования закупки некоторых новых образцов вооружения.

Как сообщает Defense News, литовское руководство в 2022 году решило увеличить оборонный бюджет примерно на 148 млн. евро (144,5 млн. долл.). С учетом этого, в общей сложности правительство выделит на оборону в 2022 ф.г. 2,52% ВВП.

"В контексте ситуации на Украине мы увеличиваем финансирование обороны, последовательно выполняя соглашение, достигнутое парламентскими партиями", – заявила в своем пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".