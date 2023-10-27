Игрушечные войска восточного форпоста НАТО

Военная мощь Вильнюса, Риги и Таллина носит символический характер

Страны Балтии после получения независимости принципиально отказались считать себя правопреемниками Советского Союза. Это существенно осложнило им процесс военного строительства. Все войска мощного Прибалтийского ВО достались России, а прибалтам, по сути, пришлось побираться.

НАЧАЛО

Литва «позволила себе» взять у России небольшое количество советского оружия в лице 15 разоруженных БТР-60ПБ (из наличия внутренних войск МВД СССР) и четырех учебных самолетов L-39С (чехословацкого производства, но из наличия советских ВВС). Кроме того, в обмен на строительство литовцами жилья в Калининградской области для военнослужащих выводимых туда частей Прибалтийского округа ВМС Литвы получили из состава Балтфлота РФ два малых противолодочных корабля (МПК) пр. 1124М, которые в ее ВМС числились фрегатами. Они так и остались, по сути, единственными «настоящими» боевыми кораблями всех трех флотов стран Балтии. К настоящему времени они списаны и сданы на слом из-за полной выработки ресурса. Кроме того, советские 120-мм минометы Литва получала из Болгарии и Чехии, из Польши пришли 11 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 и 10 МТЛБ, а также пять вертолетов Ми-2.

ВС Латвии в начале 1990-х также получили из Польши БРДМ-2 и вертолеты Ми-2 (два и четыре соответственно). Из Германии пришли два ракетных катера пр. 205 (без противокорабельных ракет (ПКР), в качестве сторожевых). Из Чехии – около трех десятков 120-мм минометов (и столько же 100-мм орудий К-53) и три танка Т-55, которые до сих пор остаются единственными танками во всех трех балтийских армиях.

ВС Эстонии в середине 1990-х получили полтора десятка минометов из Болгарии, три вертолета Ми-8 из Германии, а уже в ХХI веке – 42 122-мм гаубицы Д-30 из Финляндии. Было еще по несколько самолетов L-39 – Эстония их получила с Украины, Литва – из Чехии (в дополнение к полученным из России). От Германии всем трем балтийским странам досталось по два чешских легких транспортных самолета L-410. Больше никакого советского и восточноевропейского оружия страны Балтии не приобретали.

Германия, кроме упомянутой советской и чехословацкой техники, поставляла прибалтам тральщики (типа «Кондор» из состава ВМС бывшей ГДР – по два в Латвию и Эстонию; типа «Фрауэнлоб» – два в Эстонию; типа «Линдау» – по два в Литву и Эстонию, один в Латвию). Литва, кроме того, получила от немцев более 200 американских БТР М113. Швеция в 1990-е выдала всем прибалтам по 13 древних БТР М/42 и по два противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) RBS-56 «Билл» с восемью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) к ним. В начале 2000-х к этому арсеналу добавились 120-мм минометы М/41D.

Дания передала Литве полсотни американских 105-мм орудий М101, Эстонии – фрегат и сторожевой катер. Норвегия поставила прибалтам ракетные катера типа «Сторм» (опять же, без ПКР): один в Эстонию, три в Литву, четыре в Латвию, Литва и Латвия также получили по одному норвежскому минному заградителю типа «Видар». Финляндия поставляла технику только в Эстонию: около двух десятков 105-мм орудий М-61/37, патрульный корабль, сторожевой катер.

Эстония, кроме того, приобрела в Израиле свыше сотни ПТРК MAPATS, в США – четыре легких вертолета R-44, которые, впрочем, боевыми не являлись ни в каком варианте. Литва в начале 2000-х купила в США 18 ПТРК «Джавелин» и восемь переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер».

В НАТО

В апреле 2004 года страны Балтии в ходе «второй волны расширения» были приняты в НАТО. Здесь постепенно начало появляться «настоящее оружие», хотя и не всегда современное.

Так, Литва приобрела у Германии 18 «почти новейших» 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) РzН-2000 и 91 БТР «Боксер». Кроме того, Берлин продолжил сотнями поставлять Вильнюсу БТР М113, только теперь – в вариантах командно-штабной машины (КШМ) М577 и самоходного миномета М106. В Израиле для «Боксеров» куплены ПТРК «Спайк». В США приобретены дополнительные «Джавелины», в Швеции и Норвегии – ПЗРК RBS-70, в Польше – ПЗРК «Гром-2». Куплены в Норвегии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS-3 (две батареи по четыре пусковые установки (ПУ) в каждой). ВМС Литвы получили четыре датских корвета типа «Флювефискен» и два британских тральщика типа «Хант» (при этом списаны и обращены в музеи или разобраны все «Стормы» и «Линдау»). ВВС – по три итальянских транспортных самолета С-27J и французских многоцелевых вертолета SA365.

Для Латвии главным приобретением стала закупка в Великобритании 90 боевых разведывательных машин (БРМ) «Симитэр» и 115 БТР «Спартан» в различных вариантах, включая вспомогательные. Для них также куплены израильские ПТРК «Спайк». Почти столь же солидной покупкой являются 52 американских 155-мм САУ М109А5О (и 11 КШМ для них), приобретенных в Австрии. По немецкому проекту построено в Латвии пять патрульных катеров-катамаранов, в Голландии куплено пять тральщиков типа «Алкмаар». Из Швеции получено не менее 100 ПЗРК RBS-70 и не менее восьми американских ПЗРК «Стингер» из Дании. Кроме того, Латвия приобрела в США восемь бронеавтомобилей «Кугар» класса МRАР и в Италии два вертолета А-109.

Для Эстонии главными военными сделками стали покупка 44 шведских БМП CV9035 из наличия голландской армии, к которым затем должны добавиться еще 35 таких же БМП из наличия армии Норвегии, а также 36 южнокорейских 155-мм САУ К9. Ранее в Голландии и Финляндии было куплено около 150 финских БТР ХА-180. В США приобретены ПТРК «Джавелин». В Германии – ПТРК «Милан» и 24 155-мм орудия FH-70. Во Франции и Бельгии – ПЗРК «Мистраль». В Великобритании – семь южноафриканских бронеавтомобилей «Мамба» и три тральщика типа «Сэндаун», из которых в данный момент и состоят ВМС Эстонии (купленные ранее корабли и катера уже списаны). Предполагается закупка американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS и, совместно с Латвией, немецких ЗРК IRIS-T.

Вполне ожидаемо страны Балтии в 2022 году начали активно оказывать военную помощь Украине. Рига отдала Киеву шесть САУ М109 и все «Стингеры», Вильнюс – все 54 орудия М101А1, 52 М113 и М577, 10 минометов 2Б11 и несколько «Стингеров», Таллин – все бронеавтомобили «Мамба» и большую часть буксируемой артиллерии.

СОВРЕМЕННОСТЬ: ЛИТВА

Сухопутные войска Литвы включают 1-ю мотопехотную бригаду «Железный волк» (Рукла), 2-ю мотопехотную бригаду «Жемайтия» (Клайпеда), легкую пехотную бригаду «Аукшайтия» (Вильнюс) и инженерный батальон.

Бронетехника – до 11 БРДМ-2, а также около 400 БТР: до 19 советских БТР-60ПБ (возможно, уже списаны), до 10 МТЛБ, до 218 М113 (и до 190 КШМ М577 на его базе), 85 БТР «Боксер» (а также четыре КШМ и две учебные машины на базе этого БТР).

Артиллерия – 18 САУ PzH2000 (155 мм), до 200 минометов (90 австрийских М6–895 (60 мм), 42 финских самоходных «Тампелла» и 10 американских М106 (на М113), 10 советских 2Б11 и 18 М-43, до 18 чешских М1982, 22 финских М41D (120 мм)).

ПТРК – 144 «Джавелин» (в том числе 10 самоходных на «Хаммерах»).

ВВС не имеют боевых самолетов и вертолетов.

Транспортные самолеты – три C-27J «Спартан», два L-410, два Ан-2 (еще девять на хранении); три Ан-26 на хранении.

Учебные самолеты – один L-39ZA и один-два L-39С (еще один L-39С на хранении), до двух Як-52. На хранении находится еще до 10 Як-52, один Як-18, до трех польских PZL-104.

Вертолеты – два Ми-8 (еще до восьми на хранении), три AS365N.

Кроме того, в авиации пограничной охраны имеется американский легкий самолет «Цессна-172» и пять европейских вертолетов (два ЕС120, два ЕС135, один ЕС145).

ЗРК – две батареи NASAMS-3 (по четыре ПУ по шесть зенитных управляемых ракет (ЗУР)), 21 RBS-70.

ПЗРК – восемь «Стингер», 80 «Гром».

Зенитные орудия – 18 шведских L/70 (40 мм).

ВМС Литвы имеют в своем составе четыре сторожевых корабля датской постройки типа «Флювефискен», один бывший норвежский минзаг «Видар» (используется как корабль управления), два английских тральщика типа «Хант». Ни один из этих кораблей и катеров не имеет ракетного вооружения.

В Литве развернута группа из нескольких подразделений Бундесвера (примерно батальон), механизированные роты из Голландии и Норвегии, чешское подразделение ПВО – всего 1,6 тыс. человек. Эти силы интегрированы в состав литовской механизированной бригады «Железный волк».

СОВРЕМЕННОСТЬ: ЛАТВИЯ

Сухопутные войска Латвии включают одну бригаду, а также отряд спецназа. Кроме того, имеется четыре бригады национальной гвардии: 1-я (Рига), 2-я (Валмиера), 3-я (Резекне), 4-я (Кулдига).

Кроме трех танков Т-55 имеются восемь бронеавтомобилей «Кугар», 90 БРМ «Симитэр» и до 111 БТР «Спартан» (и еще не менее двух КШМ «Султан», одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) «Самсон», одной медицинской машины «Самаритан»).

Артиллерия включает 46 САУ М109А5О (и 10 КШМ на их базе), 26 орудий К-53 (100 мм) и 84 минометa – 24 английских L16 (81 мм), 26 советских M-43 и 34 шведских М-41D (120 мм). Имеется не менее 12 ПТРК «Спайк» и два RBS-56.

ПВО состоит из 24 ПЗРК RBS-70, а также 22 шведских зенитных орудий L/70 (40 мм).

ВВС имеют в своем составе лишь три транспортных самолета Ан-2 (еще до семи на хранении), четыре многоцелевых вертолета Ми-8 и четыре американских UH-60М. А также два А-109 и два «Белл-206» (все четыре в пограничной охране). Кроме того, выведены из боевого состава и находятся на хранении в нелетном состоянии до пяти польских учебных самолетов PZL-104 и до семи вертолетов Ми-2.

ВМС включают 11 сторожевых катеров: пять новейших катамаранов типа «Скрунда» собственной постройки, один «Астра», пять шведских типа КВV-236. Имеются также минзаг «Вирсайтис» (бывший норвежский «Видар») и пять тральщиков типа «Иманта» (голландские типа «Алкмаар»). В качестве учебного используется немецкий тральщик типа «Линдау». Выведены из состава ВМС и находятся в отстое норвежский ракетный катер типа «Сторм» и советский пр. 205 (оба без ПКР).

В Латвии развернут канадский контингент (примерно 600 человек, пехотные, артиллерийские и инженерные подразделения), механизированная и инженерная роты испанской армии (500 человек), механизированная рота из Италии, польская танковая рота, артиллерийская батарея из Словакии, взводы чешской и словенской армий – всего примерно 1,9 тыс. человек.

СОВРЕМЕННОСТЬ: ЭСТОНИЯ

Сухопутные войска включают 1-ю и 2-ю пехотные бригады, которые недавно были объединены в дивизию.

На вооружении состоит 42 БМП CV9035 (и две КШМ на их базе), 159 БТР и бронеавтомобилей (20 советских БТР-80, 49 финских ХА-180 (а также пять КШМ С2 и четыре медицинские машины на их базе) и 81 ХА-188, девять американских М-АТV), 18 южнокорейских САУ К9 (155 мм), 81 буксируемое орудие (32 финских Н61–37 (используются в качестве учебных) (105 мм), 33 Н63 (финская копия советских 122-мм Д-30), 16 FH70 (155 мм), до 300 минометов (41 В455, 80 М252, 10 NM-95 (L-16) (81 мм), 165 М41D, два 2Б11, шесть израильских К-6 (120 мм), 150 ПТРК (120 американских «Джавелин», 10 израильских MAPATS и 18 «Спайк-LR2», два шведских RBS-56 «Билл»), не менее 50 французских ПЗРК «Мистраль», 98 советских зенитных орудий ЗУ-23.

ВВС имеют на вооружении два «кукурузника» Ан-2, два польских самолета М-28, три чехословацких учебных самолета L-39С и три американских легких вертолета R-44. На хранении находится один советский вертолет Ми-8. Кроме того, в пограничных войсках имеется один чешский легкий транспортный самолет L-410 (еще один на хранении), один американский «Цессна-172» и один «Бич-350», один американский легкий вертолет «Энстром-480» и три европейских вертолета AW139.

ВМС состоят из трех бывших английских тральщиков типа «Сэндаун», используемых как патрульные корабли, а также двух сторожевых катеров типа «Роланд» собственной постройки.

Основу контингента НАТО в Эстонии составляет британский усиленный батальон (1 тыс. человек). Его дополняют датская механизированная и французская пехотная роты (примерно по 200 человек).

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.