Европа на заклание

Кому платить за свет в натовской коммуналке

Лондонский саммит НАТО 3–4 декабря прошел во взаимных упреках при высокой степени неопределенности насчет дальнейшего развития блока. Привычной демонстрации трансатлантического единства не получилось: расширилась трещина между Европой и США, жесткими выпадами обменялись главы Франции, Германии и Турции, не удалось найти внятного обоснования трансформационной повестки, традиционно направленной на сдерживание России.

Саммит не искал ответы на вопросы, сформулированные президентом Франции Макроном: "НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Что делать после развала Договора о РСМД? Это стратегические вопросы, и они заслуживают уточнения. Является ли Россия нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – объявить их врагами? Не согласен! Наш общий враг сегодня – терроризм, который покусился на каждую из наших стран".

На этом фоне потеряла изрядную долю актуальности разработанная в последние десятилетия стратегия реформирования альянса: добиться абсолютного доминирования во всех сферах (военной, технологической, информационной, экономической и др.), получить контроль над мировыми ресурсами и жизненно важными коммуникациями. Эти задачи планировалось решить за счет превращения альянса в инструмент глобального военно-политического вмешательства в интересах Запада при лидирующей роли США. Однако с последней вышла осечка. Не нашлось убедительных доводов и в пользу сохранения нынешней стратегии трансформации альянса, которая основана на искаженных приоритетах.

“ Судьба Польши в случае масштабного военного конфликта в Европе ее нынешних руководителей не волнует ”

О глубине разногласий и переживаемом альянсом кризисе свидетельствует опубликованная по итогам саммита малосодержательная Лондонская декларация. В ней к числу геополитических вызовов, возникающих по всем стратегическим направлениям, отнесены "агрессивные" действия России, которые представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности, терроризм во всех формах и проявлениях, государственные и негосударственные субъекты, нарушающие международный порядок. Нестабильность за пределами границ членов альянса способствует незаконной миграции. Блок сталкивается с гибридными и киберугрозами.

Альянс повторил известный тезис: "Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом".

Союзники впервые признали, что растущее влияние и международная политика Китая сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми нужно заниматься сообща.

Участники саммита объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения безопасности и противодействия вызовам при соблюдении норм международного права. Будут расширены средства реагирования на кибератаки и укреплена способность готовиться, сдерживать и защищаться от гибридных действий, подрывающих устои.

Следует перечислить несколько факторов, способствующих растущей фрагментации блока и не позволяющих принять внятные согласованные решения, способные определить стратегию альянса на ближайшие годы.

Штаты давят

Попытки адаптации НАТО к политическим реалиям перечеркивают потеря лидером блока – США подавляющего военного превосходства, внутренние разногласия в Вашингтоне по поводу внешнеполитического курса страны на долгосрочную перспективу, а также возрождение геополитического соперничества между Соединенными Штатами и Россией с Китаем.

Мощный диссонанс в планы превращения альянса в ключевой элемент расстановки сил в мире внес Дональд Трамп, который еще во время избирательной кампании заявлял об архаичности НАТО. И на первом же саммите, в котором участвовал, в мае 2017 года американский президент открыто назвал НАТО обременительным для США, потребовал перейти к более справедливому распределению бюджетных обязанностей между членами. С тех пор он неоднократно напоминал, что времена, когда Штаты несли около 70 процентов оборонных расходов альянса, должны остаться в прошлом.

Надо признать, что коммерческая хватка и настойчивость Трампа дали результаты и скроенная по американским лекалам бухгалтерская схема финансирования блока получила одобрение на встрече. Альянс принял новую формулу расчета взносов в бюджет, в соответствии с которой с 2021 года США снижают свой взнос с нынешних 22,1 до 16,35 процента, а немецкая доля возрастает с 14,8 до 16,35 процента. Для Германии это означает ежегодное увеличение платежей на сумму более 33 миллионов евро, а США смогут сэкономить таким образом 120 миллионов.

Напомним, что в соответствии с директивой саммита НАТО 2014 года все члены блока должны достичь целевого показателя расходов на оборону в два процента ВВП. Кроме того, было решено защищать свою критически важную инфраструктуру, обеспечить допуск в сети 5G только заслуживающих доверия поставщиков телекоммуникационных услуг и оборудования. Однако многие европейские страны, несмотря на давление Вашингтона, довольно благосклонно наблюдают за активной политикой крупнейшего в мире китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei по развертыванию в Европе сетей пятого поколения.

Трампа возмутило, что в текущем году лишь девять союзников будут соответствовать установленному уровню расходов, а большинство обещают сделать это только к 2024-му. В Германии склонны понимать решение о наращивании расходов как цель, к которой необходимо двигаться и пока расходуют на оборону около 1,39 процента ВВП. Французы демонстративно стараются быть выше затеянной союзниками меркантильной суеты, не спешат увеличивать взнос в бюджет НАТО и считают тему перераспределения финансового вклада абсолютно второстепенной, а президент Макрон посетовал, что предыдущие два саммита были посвящены финансовым вопросам при наличии других неотложных проблем.

Американцы продолжают политику выкачивания средств из союзников. Накануне саммита внушительную финансовую подпитку оборонно-промышленному комплексу США обеспечила реализация двух проектов военно-технического переоснащения НАТО. По программе "Наземное наблюдение альянса" (Alliance Ground Surveillance/AGS) на авиабазу "Сигонелла" в Италии в ноябре был переброшен первый из пяти заказанных в США дистанционно управляемых БЛА AGS NATO RQ-4D. Возможности дистанционно управляемого самолета-разведчика позволят альянсу держать под контролем обширные наземные и морские пространства, примыкающие к границам России по их периметру от Кавказа до Балтики. Стоимость одного самолета-беспилотника – около 190 миллионов долларов плюс затраты на наземное оборудование. Кроме того, в ноябре альянс подписал с американским "Боингом" контракт на миллиард долларов на модернизацию 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС-НАТО, срок службы которых продлен до 2035 года.

По этому поводу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли не преминула заявить, что США не вправе навязывать союзникам свои вооружения, а Европа должна самостоятельно создать военные инструменты, которые соответствовали бы ее экономической и политической мощи. Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией.

Париж при своем мнении

В дополнение к особой позиции Франции по щекотливому финансовому вопросу смятение в ряды союзников внесло заявление Эммануэля Макрона, который в начале ноября в интервью британскому The Economist пожаловался на отсутствие координации между Европой и США: "То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО" ("В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции"). В качестве доказательства упадка альянса Макрон привел операцию Турции в Сирии против поддерживаемых Западом курдских формирований, начатую без консультаций с Брюсселем. Он раскритиковал решение Вашингтона отвести свои войска, тем самым дав Анкаре возможность начать маневры. Реджеп Эрдоган упрекнул Макрона в поверхностном понимании ситуации. Комментируя слова о смерти мозга, президент Турции предложил Макрону проверить свою голову. Париж увидел в заявлении Эрдогана оскорбление и решил вызвать посла Турции в МИД Франции для объяснений.

Неодобрительно отозвалась о словах Макрона и Ангела Меркель, не преминувшая еще раз выставить себя радетельницей единого НАТО.

Генсек Йенс Столтенберг назвал альянс единственной платформой, где США и Европа могут вместе решать стратегические вопросы, в том числе связанные с "агрессией" России. Здесь позиции натовских чиновников и официального Парижа опять-таки расходятся.

Анкара накануне саммита попыталась сгладить негативное впечатление от своих действий и решила подчеркнуть верность союзническому долгу. Устами главы МИДа Мевлюта Чавушоглу было заявлено о готовности участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России. Министр призвал НАТО обратить внимание на тот факт, что наряду со сдерживанием России на восточных границах Европы необходимо помочь Турции в аналогичных усилиях, имея в виду, по-видимому, Сирию.

Глава Белого дома в условиях предвыборной кампании вынужден несколько умерить накал критики в адрес альянса и даже назвал высказывания Макрона оскорбительными. Тем не менее он продолжает высказывать сомнения в пользе НАТО для США и американских обязательств по обороне Европы. "Зачем защищать Черногорию?" – открыто спрашивает он. Подобные слова – холодный душ для европейцев, рассчитывавших на американские гарантии безопасности и стремившихся сэкономить за счет расходов на оборону.

Французы в свою очередь намерены использовать сумятицу, вызванную заявлением хозяина Елисейского дворца, для закрепления за Парижем ведущей роли в становлении новой Европы, способной не на словах, а на деле проводить собственную политику в сфере обороны. При этом Франция как ядерная держава отводит себе в НАТО особую роль и рассчитывает на поддержку своих амбиций со стороны ведущих союзников – Германии, Италии и Испании, а также Великобритании, переживающей нелучшие времена. Однако выход Берлина на паритетный с США уровень финансовых расходов автоматически повышает его роль в НАТО, что вряд ли будет по нраву Парижу.

Вполне в духе "старой холодной войны" на саммите еще раз было подчеркнуто, что за НАТО закрепляется функция коллективной обороны, имеющая особую значимость для беспокойных и назойливо требующих новых гарантий безопасности восточноевропейских партнеров. Но делаться это теперь будет при ограниченных обязательствах США.

Таким образом, при подготовке и в ходе саммита важно было решить задачу хотя бы на время притушить разгорающиеся противоречия между союзниками и явить миру пусть даже видимость единства. Однако сделать это не удалось, участники саммита расстались явно недовольными друг другом. Трамп напоследок громко хлопнул дверью, отказавшись от участия в традиционной пресс-конференции.

Европа хочет сама

Саммит поддержал магистральную линию на формирование у ЕС действенных средств для обеспечения безопасности континента во всех возможных случаях, в том числе на периферии. При этом США и НАТО стремятся удержать под контролем действия европейцев, которые во все большей степени делают ставку на достижение стратегической автономии, затрагивающей фундаментальные вопросы политики ЕС в сфере обороны. Концепция стратегической автономии последовательно прорабатывается в основополагающих документах ЕС, например в ежегодной "Глобальной стратегии ЕС". В 2017-м в структуре ЕС были созданы Европейский оборонный фонд, Постоянное структурное сотрудничество, регулярно выпускается скоординированный доклад по обороне. Характерно, что 55 процентов немцев хотят, чтобы Европа защищала себя без помощи США, 48 процентов выступают за вывод американских войск из Германии.

Вашингтон особенно обеспокоен стремлением европейцев устанавливать свои приоритеты и принимать собственные решения в вопросах внешней политики и безопасности. Ключ к стратегической автономии – укрепление военной мощи. Европейцы подчеркивают, что вооруженные силы должны быть надежной опорой для политических, дипломатических и экономических действий.

Чтобы несколько подсластить неприятную для американцев пилюлю стратегической автономии, Европарламент выступил с инициативой разработать долгосрочную стратегию по противодействию России. Сдерживание, устрашение и трансформация – три столпа такой политики.

В итоге на саммите по линии НАТО – ЕС достигнуто понимание необходимости наращивания действенного европейского оборонного потенциала, который можно будет использовать под эгидой как альянса, так и Евросоюза. Однако адекватная модель пока не создана.

О чем думает Варшава

Не менее щекотливый вопрос – совместная стратегия по борьбе с терроризмом. Воевать с исламскими радикалами в одиночку США не желают. Трамп настойчиво мотивирует коллег по НАТО забирать ресурсы с других фронтов (например, противостояния России) и перекидывать их на антитеррор. В Белом доме рассчитывают привлечь союзников к более деятельному участию в коалиции против исламистов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Сами США изыскивают возможности максимально сократить присутствие своих военных на фронтах борьбы с терроризмом. Дональд Трамп в ноябре посетил Афганистан с целью дать старт новому раунду переговоров с талибами, контакты с которыми ранее провалились из-за серии терактов.

В ходе визита президент США заявил, что мирное соглашение возможно в случае заключения соглашения о прекращении огня. Трамп отметил, что теперь талибы готовы на этот шаг.

Интегратором всех усилий по трансформации НАТО объявлены стратегия сдерживания России и проведение политики "активной обороны", острие которой направлено на восток. На саммите в очередной раз прозвучали надуманные алармистские заявления о якобы достигшей беспрецедентного уровня российской угрозе союзникам и призывы крепить единство, наращивать военные бюджеты, проводить больше учений, сосредоточивать дополнительные силы у границ нашей страны.

Не были услышаны предложения Москвы о моратории на развертывание РСМД в Европе и предостережения об опасности дестабилизирующих шагов по созданию баз стратегической ПРО в Румынии и Польше, наращивания военного присутствия блока. При этом получили одобрение новые шаги, направленные на укрепление альянса как важного центра глобального влияния США и Запада, на подготовку блока к крупному вооруженному конфликту в Европе.

Главный акцент в военных приготовлениях НАТО делает на Калининградской области, Черном и Средиземном морях, где, по утверждению американцев, Россией созданы так называемые зоны запрещенного доступа. Противодействию надуманным гибридным угрозам в этих и некоторых других районах, в частности на южном фланге, в Восточном Средиземноморье и Арктике, альянс уделяет особое внимание, распространяя на них концепцию "серых зон" ("Пентагон ставит на серое"). Накануне саммита отработка задач быстрого развертывания осуществлялась на командно-штабном учении "Трезубый шакал" (Trident jackal 19) в Норвегии и Испании 23 сентября – 10 октября, "Стойкий поток-19" (Steadfast flow 19) в Турции 23–27 сентября по переброске сил и средств НАТО, маневрах "Кибер коалиция" (Cyber coalition) 18–23 ноября в Эстонии по проверке и отработке действий по киберзащите.

Особое внимание в замыслах этих и многих других учений НАТО отводится совершенствованию современных концепций ведения боевых действий, основанных на новых технологиях, включая искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие и применение боевых роботов. С этой целью с февраля по май 2020 года в Европе запланированы беспрецедентные комплексные учения "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020) с участием 37 тысяч военнослужащих из 18 государств (включая партнеров альянса). Основной целью названо поддержание боеготовности и сдерживание потенциальных врагов. География учений (Германия, Франция, Голландия, Польша, Эстония, Латвия, Литва), их замысел и размах не оставляют сомнений в антироссийской направленности. Основным участником Defender-2020 с американской стороны станет 1-я кавалерийская дивизия из Форт Худ в Техасе. Это одна из шести тяжелых дивизий СВ США, имеющая на вооружении танки "Абрамс" (Abrams) и БМП "Брэдли" (Bradley). Военнослужащие этого соединения уже выполняли в Польше задачи усиления восточного фланга НАТО. Через Атлантический океан будут переброшены 20 тысяч американских военнослужащих, 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также множество органов управления и подразделений обеспечения для четырех бригадных групп. Уже сейчас между Варшавой и Пентагоном ведутся переговоры о том, чтобы часть сил и средств после учений осталась на территории Польши.

Поляки весьма охотно берут на себя выполнение отведенной им Вашингтоном "исторической миссии" служить плацдармом и ударной силой вначале против СССР, а затем против России и Белоруссии. Какой будет судьба Польши в случае масштабного военного конфликта в Европе, нынешних руководителей не волнует. В этом контексте вспоминаются слова действующего лица романа одного из известных польских писателей об исторических судьбах страны в конфликтах прошлых веков: "Польша в войнах не побеждала, а возрождалась". 75 лет назад это стало возможным благодаря подвигу советских солдат (600 тысяч красноармейцев отдали жизни в боях за освобождение Польши) и помощи СССР в восстановлении страны. Сегодня возникает вопрос: будет ли чему "возрождаться" на ее территории после ядерной войны в Европе?

В целом встреча лидеров НАТО в Лондоне прошла в обстановке, которую можно назвать самой напряженной и тревожной за последние 30 лет, минувшие с фактического окончания холодной войны. Причем трудности созданы прежде всего неудачными решениями самих членов альянса.

Остро чувствуется отсутствие у НАТО интегрального руководящего документа – стратегической концепции, которая определила бы новые задачи и приоритеты в нынешней международной обстановке. Исследовательский центр Конгресса США констатировал, что "отсутствие согласия по принципиальным вопросам не позволило подготовить к саммиту проект новой стратегической концепции, более точно отражающей взгляды на угрозу безопасности, которая исходит от России, а также на новые и усиливающиеся кибер- и гибридные угрозы (действующая стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году)".

В пересмотре нуждаются отношения Россия – НАТО, которые уже более 10 лет находятся в нижней точке. Назрела перезагрузка отношений РФ и США. Не просматриваются перспективы переговоров о неразмещении американских РСМД в Европе. А это еще один шаг к мировой войне. Постоянные контакты по линии Совета РФ – НАТО прерваны, их заменила точечная коммуникация по необходимости. Всепогодность Совета Россия – НАТО особенно важна в условиях трансформации конфликтов современности, которые приобретают все более хаотичный и нелинейный характер.

Тумана в позицию НАТО по развитию отношений с Россией добавляет витиеватая фраза Лондонской декларации: "Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным". Понимайте как хотите… Результаты прошедшего саммита убедительно демонстрируют, что нынешняя модель военно-политического блока плохо приспособлена для действий в реалиях современности и несет несомненную угрозу безопасности.

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года