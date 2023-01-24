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ТАСС

Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

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Занятия резервистов Артиллерийского батальона на гаубицах FH70.
Занятия резервистов Артиллерийского батальона на гаубицах FH70.
Источник изображения: artillery-antitanks.blogspot.com

Посол Эстонии на Украине Каймо Кууска заявил о намерении "создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне"

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы. Об этом заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - приводит в понедельник слова дипломата Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В сообщении отмечается, что правительство Эстонии приняло решение направить Украине пакет военной помощи общей стоимостью €113 млн. Кроме "десятков гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30" он включает тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами, средства поддержки артиллерийских подразделений. Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркивает Генштаб.

Издание "Страна" поясняет, что речь идет о гаубицах FH-70, которые были поставлены на вооружение в 1976 году. Издание со ссылкой на открытые источники информирует, что у Эстонии всего 24 таких артиллерийских орудия.

Кроме того, как сообщает Генштаб Украины, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ.

По данным агентства Bloomberg, Украина с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) получила от США с союзниками более четырех тысяч единиц оружия и военной техники. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась очередная встреча министров обороны западных государств, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву, прежде всего вопрос передачи танков германского производства Leopard 2. Однако по итогам встречи министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке этого вооружения. Решение ФРГ не поставлять пока танки, как отмечают западные СМИ, вызвало непонимание союзников по НАТО и свидетельствует о наметившемся расколе в альянсе. Литва, Латвия и Эстония обратились с призывом к Берлину передать Украине танки.

  

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Латвия
Литва
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Продукция
Carl Gustaf M4
Leopard-2
Проекты
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