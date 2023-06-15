ЦАМТО, 14 июня. Латвия провозгласила своей целью сделать Калининград "проблемой" для России. Об этом заявил командующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В подборке сообщений по милитаризации стран Прибалтики, ниже представлен материал по основным программам перевооружения ВС Латвии.

Латвия в программах перевооружения стран Прибалтики

Три балтийских государства намерены совместно реализовать ряд приоритетных закупок с целью усиления обороноспособности, включая приобретение РСЗО HIMARS, систем ПВО/ПРО, расширение ситуационной осведомленности на море, увеличение запасов боеприпасов и усиление ССО.

В рамках совместной закупки РСЗО Литва и Эстония подписали соглашения о приобретении HIMARS в конце 2022 года. Латвия планирует заключить сходное соглашение в этом году. Первые поставки установок в страны Балтии запланированы на 2025 год. Страны региона также активно участвуют в переговорах с США по вопросу интеграции HIMARS, включая обучение личного состава, техническое обслуживание и поддержку.

В 2021 году Латвия, Литва и Эстония подписали долгосрочный контракт на приобретение противотанковых гранатометов "Карл Густав". Размещенные заказы обновляются ежегодно.

Еще один проект, находящийся в стадии переговоров, – это приобретение Латвией совместно с Литвой патрульных катеров.

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В ходе состоявшихся 27 января 2022 года ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме министр обороны Артис Пабрикс заявил о необходимости увеличения в среднесрочной перспективе (следующие 3 года) расходов на оборону до 2,5% ВВП.

По словам А.Пабрикса, хотя Латвия может полагаться на солидарность внутри НАТО и Статью 5 устава этой организации, она должна продолжить амбициозную программу военного строительства.

Министр убежден, что дополнительное финансирование может быть направлено на развитие национальной оборонной промышленности, что принесет такие преимущества, как увеличение количества рабочих мест и ускорение экономического роста, а также повысит надежность поставок. А.Пабрикс заявил о необходимости достижения большей самостоятельности в обеспечении ВС страны всем необходимым, поскольку в случае кризиса нет гарантий получить немедленный доступ к боеприпасам, оружию и другому оборудованию, а их закупка за рубежом может занять слишком много времени.

А.Пабрикс также попросил Сейм поддержать одобренную министрами обороны трех стран Балтии концепцию, согласно которой "все три государства войдут в единую зону боевых действий". Другими словами, всякий раз, когда Латвии, Литве и Эстонии потребуется помощь, войскам двух других стран будет разрешено быстро пересечь границу.

Как заявлено, это значительно повысит безопасность каждой страны и обеспечит более тесное оборонное сотрудничество.

Кроме того, А.Пабрикс заявил о необходимости углубления сотрудничества с такими союзниками, как Финляндия, Швеция и Польша. По его словам, "Украина также должна быть частью этой структуры сотрудничества, потому что текущие проблемы в этой стране имеют прямое отношение к государствам региона Балтийского моря".

Основные закупочные программы Латвии

По информации латвийских СМИ, командующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил 15 февраля 2023 года депутатам, что как только Латвия приобретет противокорабельные ракетные комплексы, российский эксклав Калининград больше не будет представлять для Латвии "проблему безопасности". Вместо этого Калининград превращается в серьезную проблему для России. Генерал предположил, что планы России предполагают создание зоны, доступ к которой запрещен или блокирован (A2/AD) за счет блокирования воздушного пространства и морской акватории для обеспечения возможности выполнять задачи в Балтийском море и защищать Калининград.

Единственным способом противодействия названо создание Латвией надежной морской обороны. Три прибалтийских государства договорились о закупке противокорабельных ракет, как об одном из трех приоритетов в сфере повышения обороноспособности. В связи с конфликтом на Украине все три страны ускорили программы приобретения вооружений.

Минобороны Латвии инициировало переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР NSM осенью 2022 года. Предполагается подписать контракт в 2023 году.

Как заявила в феврале 2023 года на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Латвии Инара Мурниеце, военные расходы страны могут достичь уровня 3% ВВП раньше, чем планировалось, что позволит подписать контракты на закупку береговой системы противокорабельной обороны на базе ПКР NSM и шести РСЗО M142 HIMARS уже в середине текущего года. Кроме того, в планы закупок входит ЗРК средней дальности. Ожидается, что расходы Латвии на оборону будут увеличены до 3% ВВП к 2027 году. В 2023 году Латвия планирует выделить на оборону около 987 млн. евро или около 2,25% ВВП страны.

Расходы Латвии на оборону

Правительство Латвии 29 марта 2022 года поддержало парламентскую инициативу по постепенному увеличению оборонного бюджета страны в течение трех лет (к 2025 году) до 2,5% ВВП.

Как сообщило латвийское издание LETA, поддержанные поправки к "Закону о финансировании национальной обороны" предусматривают, что в 2023 ф.г. бюджет будет увеличен не менее чем до 2,25% от прогнозируемого ВВП.

В 2024 ф.г. планируемый оборонный бюджет должен составлять не менее 2,4% от прогнозируемого ВВП, а в 2025 и последующих годах – не менее 2,5% от прогнозируемого ВВП.

Для справки: оборонный бюджет Латвии в 2022 ф.г. составил 758,35 млн. евро или 2,2% ВВП.

За счет увеличения оборонного бюджета будут профинансированы работы по обеспечению логистики и снабжению войск, разработке беспилотных систем и управляемых боеприпасов, моторизации сухопутных сил и созданию подразделений кибербезопасности.

Дополнительное финансирование также позволит достичь поставленных целей по привлечению кадров в вооруженные силы и значительно ускорит развитие латвийской оборонной промышленности.

Как отмечается, в целом дополнительное финансирование обеспечит выполнение всех решений "Плана развития Национальных вооруженных сил на 2020-2032 годы", утвержденного Кабинетом министров в декабре 2020 года.

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Сейм Латвии в марте 2023 года принял в окончательном чтении закон о госбюджете на 2023 ф.г. и плановый период до 2025 года. При этом в госбюджете 2023 ф.г. предусмотрено выделить на оборону 986,83 млн. евро или 2,25% ВВП.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны Латвии, принятый 9 марта госбюджет предусматривает увеличение оборонных расходов на 163,55 млн. евро по сравнению с 2022 ф.г. Также планируется ежегодное постепенное увеличение оборонных расходов в плановый период: в 2024 ф.г. он достигнет 2,4% от ВВП страны, а в 2025 году – 2,5%.

Как заявлено, основными бюджетными приоритетами Минобороны Латвии в 2023 ф.г. в рамках усилий по укреплению обороноспособности страны станут развитие средств ПВО средней дальности, приобретение систем береговой обороны и ракетных комплексов большой дальности, а также введение обязательной военной службы для граждан Латвии.

Кроме того, важным приоритетом названо развитие военной инфраструктуры.

Оборонный бюджет на 2023 ф.г. разделен на три категории: 38% (370 млн. евро) – на персонал, 31% (309,21 млн. евро) – на техническое обслуживание и 31% (303,62 млн. евро) – на инвестиции.

Отмечается, что в период с 2023 по 2025 гг. на мероприятия по усилению возможностей противовоздушной обороны Вооруженных сил ежегодно будет инвестироваться дополнительно (то есть сверх утвержденного оборонного бюджета) по 200 млн. евро.

Также будут усилены меры по кибербезопасности. Финансирование этого сегмента в 2023-2025 ф.г. предусмотрено в объеме 22,62 млн. евро, в том числе 6,9 млн. евро в 2023 ф.г.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".