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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенесший успешную операцию после полученного в Донецке ранения, рассказал журналистам о том, что в ДНР наши бойцы берут самые разнообразные трофеи противника, в том числе и высокотехнологичное оборудование.

По словам главы группы «Царские волки», высказанным в интервью РИА Новости, бойцам в Донецкой Народной Республике удалось взять в качестве трофеев терминалы американской системы спутниковой связи Starlink. Этими терминалами пользовались военнослужащие армии противника, в том числе непосредственно на позициях.

Напомним, что ранее Илон Маск, компании которого и принадлежат терминалы спутниковой связи, поставленные киевскому режиму, заявлял, что на сегодняшний день связь от Starlink является, по сути, единственной, бесперебойно работающей на Украине. При этом Маск добавил, что «Россия пытается эту связь уничтожить».

Теперь, когда абонентское оборудование «Старлинк» появилось у российской стороны, возникают новые возможность как по его изучению, так и по эксплуатации. Например, российские специалисты вполне могут создать «подменные» точки приёма сигнала, которые при эксплуатации могут принести немало проблем для украинских военных. Также могут быть использованы в российских интересах технологии, реализованных на таком оборудовании, которое Украина используется в том числе в качестве средств военно-полевой связи.

Заявления Дмитрия Рогозина о том, что терминалы Starlink стали трофеями российских войск, Илон Маск пока не прокомментировал.