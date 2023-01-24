Войти
Военное обозрение

Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

469
0
+2

Источник изображения: topwar.ru

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенесший успешную операцию после полученного в Донецке ранения, рассказал журналистам о том, что в ДНР наши бойцы берут самые разнообразные трофеи противника, в том числе и высокотехнологичное оборудование.

По словам главы группы «Царские волки», высказанным в интервью РИА Новости, бойцам в Донецкой Народной Республике удалось взять в качестве трофеев терминалы американской системы спутниковой связи Starlink. Этими терминалами пользовались военнослужащие армии противника, в том числе непосредственно на позициях.

Напомним, что ранее Илон Маск, компании которого и принадлежат терминалы спутниковой связи, поставленные киевскому режиму, заявлял, что на сегодняшний день связь от Starlink является, по сути, единственной, бесперебойно работающей на Украине. При этом Маск добавил, что «Россия пытается эту связь уничтожить».

Теперь, когда абонентское оборудование «Старлинк» появилось у российской стороны, возникают новые возможность как по его изучению, так и по эксплуатации. Например, российские специалисты вполне могут создать «подменные» точки приёма сигнала, которые при эксплуатации могут принести немало проблем для украинских военных. Также могут быть использованы в российских интересах технологии, реализованных на таком оборудовании, которое Украина используется в том числе в качестве средств военно-полевой связи.

Заявления Дмитрия Рогозина о том, что терминалы Starlink стали трофеями российских войск, Илон Маск пока не прокомментировал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
16.05.2022
Батальонам не нужно огня, украинский остров невезения и гиперзвуковой переворот
12.05.2021
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
15.06.2020
Der Tagesspiegel (Германия): российская космонавтика в поиске пассажиров
09.10.2019
К родным берегам: "Морской старт" возвращается в Россию
27.05.2019
"Вы меня не путайте с Маском": новые шутки от Рогозина
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
12.03.2019
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 15:56
  • 42592
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении