Войти
12.03.2019
Lenta.ru

Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР

680
0
-1
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР. Такую точку зрения генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск высказал в Twitter.

"Украина сыграла ведущую роль", — написал предприниматель.


Таким образом Маск отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют "украинское происхождение", а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

В марте глава SpaceX похвалил используемую Россией ракетную технику. Впоследствии с такой оценкой согласился генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Обмен любезностями произошел после успешного завершения полета космического корабля SpaceX Crew Dragon, который вместе с космическим кораблем Boeing Starliner в ближайшие несколько месяцев должен позволить НАСА отказаться от услуг российской госкорпорации по доставке астронавтов на МКС.

В феврале 2018 года Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну.

Тогда же руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что ситуация в российском "Центре Хруничева" не отличается от положения дел на "Южмаше".

В мае 2015 года Маск назвал ракеты-носители среднего класса семейства "Зенит" лучшими в мире (после ракеты Falcon 9 от SpaceX). Носители разработаны конструкторским бюро "Южное" и выпускались заводом "Южмаш" (Днепр, Украина).

Как сообщается на сайте Минобороны России, конструкторское бюро "Южное" было "ведущим центром ракетостроения СССР, создававшим ракетные комплексы с баллистическими ракетами наземного базирования и космические аппараты", который после разрушения СССР вместе с "Южмашем" оказался за границей.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
КБ "Южное"
Минoбороны РФ
Роскосмос
Южмаш
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Луна
МКС
Похожие новости
04.07.2018
Полетали и хватит
23.01.2018
Свои ребята
20.03.2017
Разбор полетов
31.05.2016
Не догоняем
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400