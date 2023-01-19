Климов: Запад использует фактор СВО для дестабилизации политической системы РФ в 2024 г.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России напомнил, что на 2024 год запланированы выборы президента

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запад будет использовать фактор вооруженного конфликта на Украине для попыток дестабилизации политической системы РФ в 2024 году, когда запланированы выборы президента. Об этом заявил в среду глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"Конечно, я буду опять говорить [на ближайшем пленарном заседании СФ] о противодействии западному плану-2024, когда они хотят дестабилизироваться нашу политическую систему, используя для этого наш политический календарь. Это очевидно, они к этому готовятся и начали фактически очень активно работать в 2020 году. Они все факторы будут использовать, в том числе и фактор вооруженного конфликта на территории бывшего СССР, и фактор так называемых отъехавших. Это достаточно большое количество людей, которые по разным причинам покинули нашу страну за последний год", - сказал сенатор в видеоинтервью "Парламентской газете".

Также, по его словам, будут использоваться цифровые технологии, "которые все более совершенствуются, чтобы можно было адресно работать внутри страны". Климов напомнил, что комиссия уже давно ведет работу по противодействию такому вмешательству, в результате чего с 1 декабря 2022 года вступили в силу законы и подзаконные нормативные акты, основная задача которых - "создать дополнительную подушку безопасности политической системе РФ и суверенитету страны в целом".

"Эта работа будет продолжаться. И, на мой взгляд, главная задача - не столько создавать еще какие-то документы, сколько максимально эффективно заставить работать уже принятые и вступившие в силу. Это общая коллективная задача", - сказал глава комиссии. При этом не исключил, что могут понадобиться "какие-то новации и в избирательном праве, и в других отраслях права".