Анкара поставила Киеву опасное вооружение, на которое даже США не решились

FP: Турция передала Украине кассетные боеприпасы и пыталась сохранить это в тайне

В ноябре Турция начала тайно отправлять Украине артиллерийские кассетные боеприпасы после отказа США, пишет Foreign Policy. Анкара заигрывает с Москвой, но уже давно стала важным поставщиком военной помощи Киеву, считают эксперты. Однако официально о подобных поставках не сообщалось.

Робби Греймер

Джек Детч (Jack Detsch)

В конце 2022 года Турция начала поставлять на Украину артиллерийские кассетные боеприпасы американской разработки, сделав это после того, как Киев на протяжении нескольких месяцев умолял администрацию Байдена дать ему такие снаряды. Об этом изданию Foreign Policy рассказали бывшие американские и европейские чиновники, знакомые с решением Анкары. Таким образом, Украина получает мощное, но весьма неоднозначное средство поражения российских танков и личного состава на поле боя.

Член НАТО Турция начала отправлять первые партии усовершенствованных обычных снарядов двойного назначения (DPICM) в ноябре 2022 года. Эти боеприпасы были изготовлены в эпоху холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с Соединенными Штатами. Они предназначены для уничтожения танков и разлетаются во время стрельбы на маленькие поражающие элементы, которые могут оставаться на поле боя долгие годы, если не взорвутся сразу. Каждый такой кассетные боеприпас выбрасывает около 88 суб-боеприпасов. По закону США запрещено экспортировать усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения из-за высокого коэффициента несрабатывания.

Турция несколько месяцев пыталась сохранить факт таких поставок в тайне. Анкара ведет себя очень неоднозначно на всем протяжении конфликта. Она поставила Украине боевые беспилотники "Байрактар ТБ2", с помощью которых удалось сорвать российское наступление на Киев. В то же время, она вместе с ООН сыграла роль дипломатического посредника в заключении сделки по экспорту зерна из украинского порта Одесса и продолжает закупать российское оружие, вызывая тем самым возмущение у НАТО. Пока непонятно, применяются ли поставленные Турцией боеприпасы в бою.

"Когда США отказали Украине в поставках кассетных боеприпасов, Турция стала единственной страной, в которой они могли их получить, – сказал один информированный источник, попросивший не называть его имя. – Это показывает, что, хотя Анкара в некоторых отношениях заигрывает с Россией, она уже стала очень важным поставщиком военной помощи Украине".

Турецкое посольство в Вашингтоне и украинское министерство обороны не ответили на просьбу Foreign Policy прокомментировать это заявление. Однако поставки кассетных боеприпасов наглядно показывают, что Анкара сыграла важную роль в снабжении Украины оружием и в отражении полномасштабного российского наступления.

Турецкие беспилотники "Байрактар ТБ2" помогли остановить колонны российской боевой техники, которые в первые дни боевых действий приближались к Киеву. Согласно имеющейся информации, они сыграли свою роль в потоплении Украиной российского крейсера "Москва", который был флагманом Черноморского флота. Турецкие аналитики считают, что Анкара тайно организовала воздушный мост с авиабазы Чорлу, расположенной недалеко от завода по производству "Байрактаров", и отправляет беспилотники в Польшу, откуда их перебрасывают на Украину. Турция идет по самому краю со своими поставками вооружений. Реджеп Тайип Эрдоган и военное командование страны стараются сохранить поставки в тайне; однако их близкие доверенные лица, включая зятя президента, возглавляющего совет директоров компании по производству "Байрактара ТБ2", открыто рекламируют успехи и достоинства беспилотника на поле боя.

Турция скрывает информацию о количестве кассетных боеприпасов, хранящихся у нее на складах. Но компания Mechanical and Chemical Industry Corporation со штаб-квартирой в Анкаре производила в прошлом по американской лицензии артиллерийские снаряды увеличенной дальности калибра 155 миллиметров с имеющими самоликвидаторы боевыми поражающими элементами, а также другие боеприпасы. Другой турецкий производитель вооружений компания Roketsan одно время занимался изготовлением неуправляемых ракет TRK-122 для 122-мм артиллерийских орудий, которые также разбрасывают суб-боеприпасы DPICM. В прошлом кассетные боеприпасы в Турцию поставляли Словакия, Чили и США.

Однако новое решение Турции – это своего рода шаг назад, поскольку она взяла на себя обязательство перед мировым сообществом не использовать кассетные боеприпасы. В письме на имя президента международной организации Конвенции по кассетным боеприпасам со штаб-квартирой в Женеве, направленном в октябре 2021 года, Турция утверждала, что не использует, не производит, не импортирует и не поставляет кассетные боеприпасы с 2005 года (именно тогда была разработана эта конвенция), а также не намерена делать это в будущем.

"Турция разделяет гуманитарные соображения, которые направляют усилия по ограничению беспорядочного применения оружия, в том числе кассетных боеприпасов", – написал в этом письме представитель Турции в женевских органах ООН Садик Арслан (Sadik Arslan).

Однако люди, требующие от США поставки кассетных снарядов на Украину, утверждают, что на открытой местности Донбасса это самое эффективное средство для ликвидации российских траншей и окопов, не имеющих укреплений и перекрытий. По их словам, такие боеприпасы остро необходимы, потому что в американских арсеналах уже заканчиваются запасы фугасных артиллерийских снарядов. (Американские специалисты также считают, что плотность огня российской артиллерии снизилась на 75% по сравнению с максимумом.)

"Я думаю, у DPICM эффективность поражения будет раз в 20 выше [чем у артиллерийских снарядов], – сказал президент организации по выработке лидерских качеств Thayer Leadership Дэн Райс (Dan Rice), который также является советником главного украинского военачальника. – Так что каждым выпущенным снарядом можно будет убить 10 русских. Мы увидим эффективность и результативность DPICM, и это повлияет на боевой дух русских".

Но Эрдогану в этом году предстоит очень непростая борьба за переизбрание, и выборы будут проходить на фоне экономических проблем и высокой инфляции. Поэтому он проводит весьма последовательную политику на всем протяжении российско-украинского военного конфликта, говорят эксперты. В экономике он действует как друг Москвы, но в военном плане объединяется против нее с другими черноморскими государствами и с членами НАТО. Кремль недоволен турецкими поставками оружия на Украину, однако Анкара одновременно с этим расширяет экономические связи с Россией, противодействуя усилиям США и других членов НАТО по изоляции российской экономики и по ее изгнанию с мировых рынков. Вызывая недовольство у других членов НАТО, Турция тормозит вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, чего они добиваются с начала российской военной операции на Украине.

"Путин расстроен. Позиция Турции не идеальна, но и не плоха, потому что она дает ему экономический доступ к мировым рынкам и возможность для передышки. А это очень важно для него, – сказал директор программы турецких исследований из Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай (Soner Cagaptay). – Для Путина такое положение дел приемлемо".

Кое-кто в министерстве обороны США и в Объединенном комитете начальников штабов выступает за налаживание таких поставок в результате активных лоббистских усилий, предпринимаемых с конца лета конгрессом и высшим украинским руководством, в том числе, военачальником Валерием Залужным. Но отправка таких боеприпасов – это уже слишком, ведь президент Джо Байден объявил в прошлом году, что США больше не будут производить, приобретать и заменять противопехотные мины, а также использовать их где бы то ни было, за исключением Корейского полуострова. Американские военные не применяют кассетные боеприпасы в боевых условиях со времен вторжения в Ирак в 2003 году, за исключением единственного случая в Йемене более 10 лет тому назад, и не экспортируют такие боеприпасы с 2015 года. Предварительные данные, на которые ссылается организация Human Rights Watch, показывают, что с февраля по июль 2022 года на Украине от кассетных боеприпасов погибло как минимум 689 мирных жителей. Украинские войска по меньше мере дважды применяли ракеты с кассетной головной частью.

Демократы-прогрессивисты в конгрессе настойчиво требуют от Байдена предпринять дальнейшие шаги по запрещению использования таких боеприпасов. В направленном в декабре 2022 года в Белый дом письме 10 законодателей из палаты представителей и сената во главе с членом палаты представителей Биллом Китингом (Bill Keating) призвали Байдена приступить к уничтожению американских запасов кассетных боеприпасов. "Если Соединенные Штаты начнут применять кассетные боеприпасы сегодня, нас подвергнут критике, как мы осуждаем русских за их использование на Украине, – написали конгрессмены Байдену. – Мы должны возглавить международные усилия по избавлению мира от такого оружия, отказавшись от его накопления".

У усовершенствованных обычных снарядов двойного назначения весьма неоднозначная история применения американскими военными и другими странами мира. На брифинге об уроках американского вторжение в Ирак в 2003 году третья пехотная дивизия сухопутных войск США заявила, что такие снаряды "проиграли" в этом конфликте, так как их нельзя было применять в городских условиях, и командиры боевых подразделений использовали их с большими колебаниями.

На одном из слайдов во время брифинга появилась надпись: "Боеприпасы DPICM – реликт холодной войны". С тех пор Пентагон занимается разработкой снаряда с альтернативной боеголовкой для легких РСЗО. Там вместо разрывных суб-боеприпасов используются осколки из вольфрама.

"Такой суб-боеприпас пользуется дурной славой, потому что он ненадежен и неточен, – сказал старший исследователь отдела вооружений из организации Human Rights Watch Марк Хизней (Mark Hiznay). – Так что мы создаем ситуацию братоубийственной войны, обрекая себя на длительное постконфликтное восстановление".

Но украинцы активизировали свои лоббистские усилия, когда в результате ожесточенных артиллерийских дуэлей с российскими войсками у них начали изнашиваться стволы поставленных США и НАТО 155-мм гаубиц. Стрельбу усовершенствованным обычным снарядом двойного назначения можно вести из стандартного артиллерийского орудия, и этот снаряд в пять-десять раз смертоноснее фугасного боеприпаса, поставляемого США на Украину. Ссылаясь на износ артиллерийских орудий, Киев также просит кассетные снаряды BONUS у Швеции и бомбы малого диаметра у США, стрельбу которыми могут вести установки HIMARS. Соединенные Штаты дали согласие на такие поставки, но пока их не осуществили.

На складах министерства обороны США около трех миллионов боеприпасов DPICM, изготовленных еще в конце холодной войны, когда американские стратеги намеревались использовать противопехотные мины для остановки советского танкового наступления в центре Европы. Согласно планам работающих на Украине военных советников, кассетные боеприпасы будут использоваться против известных российских военных целей. Точность попадания будут контролировать дроны, а ликвидацией неразорвавшихся боеприпасов станут заниматься команды саперов. И только после этого данные районы будут открыты для гражданского населения.

Турция, как и США, не участвует в Конвенции по кассетным боеприпасам. Однако эксперты опасаются, что поскольку DPICM создают настоящую головную боль при разминировании, эта проблема затянется на десятилетия.

В отличие от обычных мин, кассетные боеприпасы не укладываются аккуратно рядами, и их очень нелегко обнаружить и обезвредить. Суб-боеприпасы во время стрельбы разлетаются по полю боя бессистемно, и у них высок коэффициент отказа. Экспертов беспокоит то, что из-за небольшого размера поражающих элементов, которые не больше крупной батарейки, их будет очень трудно обезвреживать и ликвидировать в большом количестве. А мирные жители станут подбирать их по ошибке, как было в 2006 году во время войны в Ливане.

"У Украины и без того масса нерешенных проблем, и она их только усиливает, приобретая такие боеприпасы, – сказал Хизней. – В итоге ситуация на полях сражений будет напоминать лазанью: один слой боеприпасов на другом".