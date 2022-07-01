НАТО расширилась благодаря Путину, Саддаму и Хаменеи

Своей спецоперацией Путин добился беспрецедентного сплочения НАТО и её расширения за счет Швеции и Финляндии, пишет Al Araby. Ранее подобное уже происходило на Ближнем Востоке, считает автор. С такими врагами Америке и друзья не нужны, подчеркивает он.

автор: ياسر أبو هلالة / Ясир Абу Хиляль

Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО и, таким образом, продала Путина по устраивающей её цене. Для Анкары это важная победа. Администрации США пришлось уступить, и Путин это прекрасно понимает. Россия никогда не была надежным союзником для Турции. В глазах Эрдогана она была то врагом, то другом. Турция сначала сбивает российский истребитель в Сирии, а затем называет Россию союзником после попытки государственного переворота в 2015 году. Москва поставляет Анкаре зенитно-ракетные комплексы С-400, а после воюет с турецкими наемниками в Нагорном Карабахе, чтобы защитить Армению. Турция, со своей стороны, продает Украине партию ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые используются против российской армии. Если бы Эрдоган не продал беспилотники Украине, он бы продолжил спокойно проводить Евразийскую стратегию вместо НАТО и Евросоюза.

Турецкий лидер в точности повторил ошибку Саддама Хусейна. Он задался целью сделать Ирак ведущей арабской державой в регионе, но столкнулся с противодействием западных стран. Вторжение в Кувейт положило конец его стремлениям и способствовало возвращению американских военных баз в регион. Америка вывела войска с Ближнего Востока после Исламской революции в Иране. Страны Персидского залива, в свою очередь, считали Саддама Хусейна защитником перед лицом Ирана, принявшего доктрину "экспорта исламской революции". И я предпочел бы поддержать Саддама Хусейна в его войне против Ирана, чем искать помощи у американцев. Вторжение в Кувейт подорвало доверие не только к Ираку, но к арабской системе национальной безопасности в целом. Именно это Путин и сделал в Европе. Он добился беспрецедентной сплоченности НАТО и расширения альянса за счет присоединения Швеции и Финляндии. К слову, бывший президент США Дональд Трамп смотрел свысока на эту организацию, считая, что Америка тратит на нее слишком много денег.

"Арабское НАТО" продолжает расширяться. Несмотря на то, что министр иностранных дел Иордании отрицает присоединение Израиля к альянсу, это не отменяет того факта, что он является неявным союзником как для стран, подписавших соглашение о мире и нормализации, так и для стран, не подписавших его. Арабы не имеют единой позиции. Каждая страна выбирает свой собственный путь. Одни считают Иран другом, другие врагом, а третьи колеблются. Расширение "арабского НАТО" неотделимо от исторического контекста Багдадского пакта, политики Гамаля Абдель Насера, Второй войны в Персидском заливе и оккупации Ирака в 2003 году.

За расширение США и НАТО нужно "благодарить" врагов Америки. Они хотели вывести ее из региона, но в итоге наоборот открыли для нее двери. Если бы Саддам Хусейн не вторгся в Кувейт, военные базы США не вернулись бы в арабский регион, а если бы Путин не начал спецоперацию на Украине, то НАТО не расширилось бы. Более того, если бы Иран не проводил агрессивную политику против Ирака, Сирии, Ливана или Йемена, то они не стали бы искать помощи у США. Израиль, разумеется, является главным бенефициаром и инициатором.

Хуситы выдвигают проиранский лозунг "Смерть Америке, смерть Израилю, будь прокляты евреи". Йемен при Али Абдалле Салехе балансировал между Саудовской Аравией и Америкой. Первой он угрожал через проиранских хуситов, а второй через "Аль-Каиду"*. Йемен также продолжал выражать приверженность палестинскому делу. После революции и свержения Али Абдаллы Салеха страна стала на шаг ближе к демократии. Йемен должен был поддерживать сопротивление и отвергать нормализацию через следующие партии: Всеобщий народный конгресс, Ислах, Йеменская социалистическая партия, Ликаа Муштарак и хуситов. Но последние нарушили все договоренности, стали поддерживать Иран и свергли законное правительство.

Катастрофа, постигшая йеменский народ в результате переворота хуситов и провала операции "Буря решимости", заставила некоторые региональные державы ощутить угрозу своей безопасности. Они стали более тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами и даже со своим традиционным врагом – Израилем. С такими врагами и друзья Америке не нужны.

* террористическая организация, запрещенная в России.