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Военное обозрение

Шведы пообещали Киеву включить 155-мм САУ Archer в один из очередных пакетов военной помощи, но не сказали в какой

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Источник изображения: topwar.ru

Шведские самоходные гаубицы Archer ("Лучник") все же отправятся на Украину, соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.

Швеция приняла решение поставить Киеву 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer из наличия шведской армии. По словам Бильстрема, украинская армия должна получить как можно больше наступательного оружия, в том числе и от Швеции. В общем, шведы решили внести свой вклад в отражении "российской агрессии". Правда есть одно "но", пока неизвестно, когда самоходные установки отправятся на Украину и в каком количестве. На сегодняшний день говорится, что их включат в один из очередных пакетов военной помощи. Предыдущий был отправлен в конце осени 2022 года.

По большому осеннему пакету военной помощи будет еще один, и на этот раз он будет включать системы Archer, о чем четко просила Украина. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда мы их пришлем

- заявил глава МИД Швеции.

В Киеве надеялись, что САУ войдут в предыдущий пакет военной помощи, но шведы решили, что зимняя одежда нужнее украинской армии, чем самоходные гаубицы, и поэтому оставили ВСУ без орудий.

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
M982 Excalibur
Компании
Volvo
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