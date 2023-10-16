В Великобританию доставлена первая 155-мм самоходная гаубица "Арчер"

ЦАМТО, 13 октября. В порт Марчвуд в Хэмпшире доставлена первая 155-мм/52 самоходная гаубица "Арчер" на шасси с колесной формулой 6x6, предназначенная для ВС Великобритании.

Как сообщило командование СВ Великобритании, первая установка была доставлена на территорию Великобритании спустя почти шесть месяцев со дня заключения контракта.

Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании проведет испытания прибывшей СГ "Арчер" для оценки ее соответствия требованиям ВС Великобритании. Первоначально установка будет передана 19-му артиллерийскому полку. Еще четыре спроектированные и произведенные шведской компанией BAE Systems Bofors гаубицы будут доставлены в Великобританию к концу года, а оставшиеся – к весне 2024 года. Они будут проходить испытания и оценку в течение следующих шести месяцев. Боевая подготовка личного состава начнется весной следующего года, а боевые стрельбы запланированы на лето 2024 года.

По информации представителя ВС Великобритании, у командования имеются планы закупить еще 10 установок.

Как сообщал ЦАМТО, 29 марта 2023 года Агентство материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) объявило о подписании письма о намерениях, касающегося заключения контракта на поставку 14 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц "Арчер" Вооруженным силам Великобритании. Сделка также включает логистическую поддержку, начальный комплект боеприпасов, машины пополнения боезапаса, начальный пакет поддержки и услуги обучения.

Одновременно министры обороны Швеции и Великобритании Пол Йонсон и Бен Уоллес подписали в Лондоне соглашение о стратегическом сотрудничестве с упором на дальнейшую поддержку Украины и взаимодействие в отношении эксплуатации систем "Арчер".

Проданные гаубицы являются временной заменой 32 самоходных артиллерийских систем AS90, которые Великобритания безвозмездно передала Вооруженным силам Украины. Покупка "Арчер" была признана самым быстрым решением для сохранения боеспособности артиллерии ВС Великобритании в соответствии с обязательствами перед НАТО, а сотрудничество с Великобританией должно улучшить логистику и обслуживание поставляемых СГ.

Правительство Швеции также заявило о намерении передать Украине восемь гаубиц "Арчер".

Как предполагается, поставка всех 14 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц "Арчер" будет завершена к апрелю следующего года. Ожидается, что СГ "Арчер" будут эксплуатироваться до завершения поставок ВС Великобритании новых гаубиц в рамках программы "Мобильная огневая платформа" (MFP – Mobile Fires Platform).

Переданная ВС Великобритании СГ "Арчер" представляет собой размещенную на шасси Volvo A30D с колесной формулой 6х6 полностью автоматизированную систему, предназначенную для огневой поддержки операций Сухопутных войск. Максимальная скорость установки при движении по шоссе – 70 км/ч (у AS90 – 53 км/ч), запас хода – 500 км.

СГ "Арчер" с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу противотанковыми боеприпасами BONUS на дальность до 35 км, обычными боеприпасами – на дальность до 40 км и высокоточными боеприпасами "Экскалибур" (XM982, M982 и M982A1) – на дальность до 60 км. Максимальная скорострельность гаубицы составляет 8 выстр./мин. В автомате заряжания находится 21 боеприпас нескольких типов и необходимое количество модульных метательных зарядов, которые могут быть отстреляны менее чем за три минуты.

Штатный расчет "Арчер" составляет три-четыре человека, но благодаря высокой автоматизации установка может управляться только одним военнослужащим под защитой бронированной кабины.