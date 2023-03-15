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Военное обозрение

Британия приняла решение заменить отправленные на Украину САУ AS90 собственной разработки шведскими гаубицами Archer

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Источник изображения: topwar.ru

Британская армия приняла решение заменить переданные Украине самоходные артиллерийские установки AS90 собственной разработки на шведские гаубицы Archer. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на Министерство обороны.

Великобритания и Швеция планируют в ближайшее время подписать межправительственное соглашение, в рамках которого британское военное ведомство получит от шести до восьми 155-мм САУ Archer. Такое количество шведских гаубиц не компенсирует переданные Киеву САУ, но позволят британцам отправить Зеленскому еще одну партию AS90.

Как сообщается, шведские гаубицы должны предоставить артиллерии британской армии "временные возможности", которые позволят вывести за штат некое количество старых САУ AS90 для последующей передачи их Украине. О сроках поставки ничего не сообщается.

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Однако британцы получат гаубицы на другом шасси, предположительно Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-series 8×8. Прототип такой установки с бронированной кабиной уже создан.

Шведские самоходные гаубицы Archer ("Лучник") имеют дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.

Украина тоже ожидает поставки САУ Archer, шведы обещали Зеленскому включить гаубицы в пакет военной помощи, но не сказали в какой именно.

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Страны
Великобритания
Украина
Швеция
Продукция
M982 Excalibur
Компании
MAN
Rheinmetall
RMMV
Volvo
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