Завершена поставка ВС Швеции 155-мм самоходных гаубиц "Арчер"

ЦАМТО, 29 ноября. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) проконтролировало проведение испытаний на полигоне в Карлсборге 48-й и последней 155-мм САУ "Арчер" производства BAE Systems Bofors, заказанной ВС Швеции.

Во время инспекции был проведен ряд испытаний и проверок для оценки соответствия переданной установки всем требованиям контракта. По заявлению системного инженера Норы Седерби, которая участвовала в испытаниях 45 из 48 заказанных гаубиц "Арчер", в зависимости от конфигурации в ходе инспекционной проверки производится от 21 до 65 выстрелов.

После поставки агентством FMV последней гаубицы "Арчер" проект переходит на новую фазу. В связи с этим Агентство заключило с производителем контракт, предусматривающий поставку опытного образца установки "Арчер C". Эта версия артиллерийской установки будет иметь полностью сертифицированную цифровую систему управления и новую тактическую систему боевого управления LSS Mark.

Одновременно с поставкой САУ "Арчер" агентство FMV совместно с BAE Systems Bofors обеспечивают обслуживание систем.

Как сообщал ЦАМТО, разработка САУ "Арчер" началась в Швеции в 1995 году. В конце 2008 года представители Агентства по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) и Организации по материально-техническому обеспечению ВС Норвегии (FLO) подписали соглашение о совместной разработке 155-мм САУ "Арчер". В рамках программы для ВС Швеции и Норвегии планировалось поставить по 24 ед. 155-мм САУ "Арчер".

В марте 2010 года FMV заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 135 млн. фунтов, предусматривающий начало серийного производства 48 установок для ВС Швеции и Норвегии. Первоначально предполагалось, что САУ поступят на вооружение ВС Швеции в 2011-2012 гг., однако из-за затянувшегося процесса устранения обнаруженных в ходе испытаний недостатков программа поставки серьезно отстала от графика.

В декабре 2013 года МО Норвегии приняло решение отказаться от поставки, мотивировав этот шаг задержкой реализации проекта и несоответствия САУ ряду требований ВС страны. Командование ВС Швеции приняло решение выкупить заказанные Норвегией установки.

Первые четыре предсерийные FH-77 BW L52 "Арчер" агентство FMV передало 9-му артиллерийскому полку (Artilleriregementet 9) ВС Швеции для обучения в сентябре 2013 года. Первую серийную установку BAE Systems Bofors поставила FMV 28 сентября 2015 года, а на вооружение первые четыре серийных САУ были приняты в феврале 2016 года.

В июне 2022 года на выставке Eurosatory 2022 FMV и BAE Systems Bofors подписали письмо о намерениях (LOI), предусматривающее поставку дополнительного дивизиона самоходных гаубиц "Арчер" в рамках "Стратегии тотальной обороны Швеции на 2021–2025 гг.". В компании BAE Systems сообщили, что Швеция намерена закупить 24 СГ "Арчер" на шасси грузовика HX2 с колесной формулой 8x8 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

"Арчер" представляет собой размещенную на шасси Volvo A30D с колесной формулой 6х6 полностью автоматизированную систему, предназначенную для огневой поддержки операций сухопутных войск. Она обеспечивает возможность быстрого развертывания, выполнения огневой задачи и смены позиции. Управление огнем осуществляется из бронированной кабины. Установка может произвести первый выстрел через 20 сек. после остановки. После выполнения огневой задачи "Арчер" может в течение 20 сек. покинуть позицию. Менее чем за две минуты установка может выполнить шесть выстрелов и переместится на новую позицию на расстоянии 500 м. Максимальная скорость – 70 км/ч на шоссе, запас хода – 500 км.

САУ "Арчер" с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу противотанковыми боеприпасами BONUS на дальность до 35 км, обычными боеприпасами – на дальность до 40 км и высокоточными боеприпасами "Экскалибур" (XM982, M982 и M982A1) – на дальность до 60 км. В автомате заряжания находится 21 боеприпас нескольких типов и необходимое количество модульных метательных зарядов, которые могут быть отстреляны менее чем за три минуты.

Штатный расчет САУ "Арчер" составляет три-четыре человека, но благодаря высокой автоматизации установка может управляться только одним военнослужащим под защитой бронированной кабины.