Вариант 155-мм/52 самоходной гаубицы Archer на немецком шасси

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в материале Christopher F. Foss "BAE Systems Bofors begins trials for HX2-based Archer" со ссылкой на инофрмацию, предоставленную BAE Systems Bofors (Weapon Systems Sweden, шведское подразделение BAE Systems), на полигоне Bofors в Карлскуге начаты полигонные испытания изготовленного этой компанией опытного образца варианта шведской 155-мм/52 самоходной гаубицы Archer, выполненного на немецком автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX2 с колесной формулой 8×8.

Опытный образец варианта шведской 155-мм/52 самоходной гаубицы BAE Systems Bofors Archer, выполненного на немецком автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX2 с колесной формулой 8×8, в экспозиции выставки DSEI-2019 в Лондоне в сентябре 2019 года (с) Jane's

Данный вариант САУ Archer разработан для потенциальных экспортных заказчиков в попытке BAE Systems Bofors увеличить потенциал продаж этой системы, в базовом варианте на колесном шасси Volvo A30D (6x6) приобретенном только шведской армией в количестве 48 единиц (поставки ведутся с 2013 года, с завершением к концу 2020 года, причем 24 системы, изначально заказанные Норвегией, будут переданы на хранение).

Впервые опытный образец САУ Archer на шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX2 был продемонстрирован на оборонной выставке DSEI-2019 в Лондоне в сентябре 2019 года. Предположительно, одним из главных потенциальных заказчиков данного варианта рассматривается британская армия.

Изображение варианта шведской 155-мм/52 самоходной гаубицы BAE Systems Bofors Archer, выполненного на немецком автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX2 с колесной формулой 8×8 (c) BAE Systems Bofors (via Jane's)