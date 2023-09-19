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ЦАМТО

BAE Systems поставит 48 самоходных гаубиц "Арчер" ВС Швеции

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Источник изображения: Фото: euro-sd.com

ЦАМТО, 18 сентября. Британская компания BAE Systems объявила о подписании с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) контракта на поставку 48 новых 155-мм/52 самоходных гаубиц "Арчер" для СВ Швеции.

Стоимость заказа составляет около 500 млн. долл. Как заявила президент BAE Systems Bofors Лена Гиллстрем, подписанный контракт делает "Арчер" основным огневым средством новых артиллерийских дивизионов СВ Швеции.

Самоходная гаубица "Арчер", разработанная компанией BAE Systems Bofors в Швеции, уже состоит на вооружении СВ Швеции. Дополнительные 48 новых установок, заказанных в рамках данного контракта, будут размещены на шасси грузовика HX2 с колесной формулой 8x8 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Планируется, что первая гаубица будет передана СВ Швеции в 2025 году.

Ранее BAE Systems Bofors поставила ВС Швеции 48 гаубиц "Арчер" на шасси Volvo A30D с колесной формулой 6x6. Первые четыре прототипа были поставлены в 2013 году. Поставки серийных гаубиц начались в сентябре 2015 года и завершились в ноябре 2022 года. В июне 2022 года на выставке Eurosatory Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) и BAE Systems Bofors подписали письмо о намерениях (LOI), предусматривающее поставку дополнительного дивизиона самоходных гаубиц "Арчер".

В 2023 году власти Швеция объявили о намерении передать партию гаубиц "Арчер" ВС Украины.

ВС Великобритании также выбрали СГ "Арчер" в качестве временной замены 32 самоходных установок AS90, которые были безвозмездно переданы Вооруженным силам Украины. В марте 2023 года FMV объявило о подписании письма о намерениях, касающегося заключения контракта на поставку 14 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц "Арчер" для ВС Великобритании. Сделка включает начальный комплект боеприпасов и услуги обучения.

Предназначенная для огневой поддержки сухопутных войск СГ "Арчер" с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу противотанковыми боеприпасами BONUS на дальность до 35 км, обычными боеприпасами на дальность – до 40 км и высокоточными боеприпасами "Экскалибур" – на дальность до 60 км. В автомате заряжания находится 21 боеприпас нескольких типов и необходимое количество модульных метательных зарядов. Максимальная скорострельность гаубицы составляет 8 выстр./мин. Менее чем за две минуты установка может выполнить шесть выстрелов и переместится на новую позицию на расстоянии 500 м. Управление огнем осуществляется из бронированной кабины. Максимальная скорость – 70 км/ч при движении по шоссе, запас хода – 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Швеция
Компании
BAE Systems
MAN
Rheinmetall
RMMV
Volvo
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