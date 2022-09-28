Швеция оценивает возможность поставки 155-мм гаубиц "Арчер" ВС Украины

ЦАМТО, 27 сентября. Министр иностранных дел Швеции Энн Линд на своей странице в Twitter сообщила, что власти Швеции рассматривают возможность поставки ВС Украины 155-мм самоходных гаубиц "Арчер", ПЗРК RBS-70 и другой военной техники.

После начала ВС РФ спецоперации на Украине Швеция уже поставила ВСУ 10 тыс. ручных противотанковых гранатометов АТ4, 5000 шлемов M90, 5000 бронежилетов, 135000 полевых пайков, неустановленное количество ракет Robot 17 (шведская противокорабельная версия AGM-114 "Хеллфайр") и винтовки Barrett M82 с боеприпасами.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 29 августа 2022 года во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Д.Кулебой объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере 46,75 млн. долл. Подробности данного пакета не раскрывались, но было заявлено, что он будет аналогичен ранее переданной помощи, включая противотанковые средства, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

Д.Кулеба в ходе пресс-конференции призвал Швецию предоставить стране тяжелое вооружение, включая гаубицы и снаряды для них.

"Арчер" представляет собой размещенную на шасси Volvo A30D с колесной формулой 6х6 полностью автоматизированную систему, предназначенную для огневой поддержки операций сухопутных войск. Она обеспечивает возможность быстрого развертывания на позиции, выполнения огневой задачи и смены позиции. Управление стрельбой осуществляется из бронированной кабины. Установка может произвести первый выстрел через 20 сек. после остановки. После выполнения огневой задачи "Арчер" может вновь в течение 20 сек. покинуть позицию. Менее чем за две минуты установка может выполнить шесть выстрелов, переместится на новую позицию на расстоянии 500 м. Максимальная скорость – 70 км/ч на шоссе, запас хода – 500 км.

СГ "Арчер" с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу противотанковыми боеприпасами BONUS на дальность до 35 км, обычными боеприпасами на дальность до 40 км и высокоточными боеприпасами "Экскалибур" (XM982, M982 и M982A1) на дальность до 60 км. В автомате заряжания находится 21 боеприпас нескольких типов и необходимое количество модульных метательных зарядов, которые могут быть отстреляны менее чем за три минуты.

Штатный расчет "Арчер" составляет три-четыре человека, но благодаря высокой автоматизации установка может управляться только одним военнослужащим под защитой бронированной кабины.

Гаубица производится подразделением BAE Systems Bofors, размещенным в Карлскога (Швеция), и в феврале 2016 года принята на вооружение ВС Швеции. По информации The Military Balance 2022, всего на вооружении ВС Швеции имеется 35 СГ "Арчер".