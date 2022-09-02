Швеция рассмотрит вопрос передачи Украине некоторого количества 155-мм колёсных САУ Archer

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия может получить на вооружение некоторое количество британских самоходных артиллерийских установок FH77 BW L52 Archer ("Лучник") из наличия шведской армии. В Стокгольме пообещали рассмотреть просьбу Украины предоставить данные САУ для ВСУ.

Поддержка Украины западными странами неуклонно снижается и уже не идет ни в какое сравнение с весной этого года, когда Киев буквально завалили оружием и боеприпасами. В настоящее время этот поток иссяк, основными спонсорами остались США, Великобритания и Польша, которая и так отдала все, что можно. Остальные страны отделываются обещаниями или незначительными поставками. На этом фоне режим Зеленского предпринимает попытки реанимировать военную помощь, рассылая своих эмиссаров в другие страны.

Несколько дней назад глава МИД Украины Кулеба встретился со шведской коллегой Анн Линде и призвал шведское правительство поставить на Украину САУ "Archer", ПЗРК "RBS-70" и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, которых катастрофически не хватает. Линде пообещала рассмотреть этот вопрос.

Управление материально-технического обеспечения (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления артиллерии Archer, ПЗРК RBS 70 и тому подобное

- заявила она.

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.