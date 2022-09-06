Шведские "самосвальные" самоходки Archer хотят передать ВСУ

В "зоопарке" украинской самоходной артиллерии, состоящем из образцов оставшихся еще от Советской армии, поставленных из Германии, Польши, Чехии, Словакии, Норвегии, Латвии, Бельгии, возможно, будет пополнение из техники шведского производства.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в своем аккаунте в Twitter, что в настоящий момент рассматривается вопрос передачи формированиям Украины колесных САУ Archer ("Лучник").

В сухопутных войсках вооруженных сил этого скандинавского государства эксплуатируется всего 27 таких машин. Интересно, что другой артиллерии, кроме 81-мм и 120-мм минометов, в том числе установленных на шасси боевых машин пехоты Strf 90, сейчас нет. Эксплуатировавшиеся ранее буксируемые 155-мм гаубицы FH77 были сняты с вооружения одиннадцать лет назад.

Что же касается "Лучников", то, глядя на них, вспоминаются известные трехосные (6х6) большегрузные шарнирно-сочлененные самосвалы Volvo A30D. Правда, кабина, где размещаются три члена экипажа, получила противопульную защиту, а за ней смонтирована не грузовая платформа, а необитаемый модуль с длинноствольным 155-мм орудием, имеющим автомат заряжания, в котором находится 21 снаряд.

Скорострельность доходит до восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными боеприпасами - 30000 метров, активно-реактивными - 40000 метров, американскими управляемыми M982 Excalibur, изготовленными частично из титана и имеющими газогенератор, - 60000 метров.

Система управления огнем обеспечивает высокую точность применения, имеет бортовой баллистический вычислитель и спутниковую навигацию. На крыше устанавливается 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением.

Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км. Боевая масса - 30000 кг.

Шведские источники традиционно расхваливают эти САУ, называя их одними из самых совершенных. На самом деле, в ходе их разработки и доведения до серийного производства отмечались многочисленные проблемы и конструктивные дефекты. По всей видимости, их было очень много, так как армия Норвегии разорвала заключенный в 2009 году контракт на поставку 24 машин.

Поэтому, не исключено, что шведы сплавят на Украину установки самых первых выпусков, у которых как раз отмечались различные "детские болезни".

В настоящее время войска киевского режима применяют 152-мм чешские колесные гаубицы - пушки vz.77 "Дана" (8х8), их более совершенные поздние версии 155-мм Zuzana-2 словацкого производства и французские 155-мм CAESAR.

Шведская военная промышленность известна разработкой техники необычного дизайна. Например, можно вспомнить созданную в 60-е годы необычную самоходно-артиллерийскую установку Bandkanon 1А, основой для которой послужил известный оригинальный безбашенный Stridsvagn 103, известный как "S-танк".

Он также имел один дизельный двигатель мощностью 240 л.с., а затем 290 л.с. и 300-сильный газотурбинный. Правда, характеристик этого сдвоенного силового агрегата было недостаточно, так как боевая масса достигала рекордных на то время 53000 кг. В результате САУ едва могло разогнаться до 28 км/ч по шоссе. Запас хода не превышал 230 км.

Заряжание было полностью автоматическим - в магазин вмещалось всего четырнадцать 45-килограммовых осколочно-фугасных снарядов. Весь имеющийся боезапас при необходимости можно было выпустить за 48 секунд. Начальная скорость снаряда - 865 м/с. Дальность стрельбы - 25600 м. Экипаж - 5 человек. Всего было изготовлено 26 штук. Находились на вооружении с 1966 по 2003 годы.

Алексей Брусилов,Алексей Моисеев