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Военное обозрение

Чехия готовится передать Украине партию модернизированных танков Т-72 и ремонтно-эвакуационные машины Tatra Treva 30

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия готовится передать Украине прошедшие модернизацию танки Т-72, а также ремонтно-эвакуационные машины. Об этом заявил чешский премьер-министр Петер Фиала.

Глава правительства Чехии посетил в понедельник, 9 января, оборонное предприятие компании Excalibur Army в городе Штернберк, где осмотрел проходящую модернизацию боевую технику, предназначенную для Украины. В настоящее время компания модернизирует 90 танков Т-72 в рамках полученного контракта, а также еще 30 в рамках опциона.

По словам Фиалы, в скором времени Киев получит танки Т-72 и ремонтно-эвакуационные машины TATRA TREVA 30. В поддержку ВСУ чешский премьер даже сделал надпись на орудии одного из танков, подготавливаемого к отправке. Какое количество бронетехники отправится на Украину, пока не известно.

Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, который поедет в Украину. Верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором

- заявил Фиала.

Как ранее сообщалось, первые 90 танков для модернизации и отправки на Украину были взяты из наличия чешской армии, работы оплатили США и Нидерланды. Позднее Excalibur Army реализовала опцион на модернизацию еще тридцати Т-72, закупленных в одной из африканских стран в очень плохом состоянии. Таким образом Киев получит 120 танков Т-72. Первая партия должна была уйти на Украину в декабре, но так это или нет, не известно. Возможно, что отправка только планируется и именно о ней говорил Фиала.

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Страны
Нидерланды
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Компании
Tatra
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