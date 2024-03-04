Минобороны Нидерландов закупает для Украины девять 155-мм САУ "Дита"

ЦАМТО, 29 февраля. Минобороны Нидерландов закупает в Чехии девять 155-мм самоходных артиллерийских установок "Дита" (Dita), которые после проведения приемочных испытаний будут переданы ВС Украины.

Об этом стало известно из пресс-релиза голландского оборонного ведомства от 27 февраля, в котором сообщается о посещении командующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхайм чешских предприятий Excaliber Army и ERA, выполняющих голландские заказы.

В ВС Нидерландов подчеркнули, что поддержка Украины по-прежнему является высшим приоритетом для официального Амстердама. Девять 155-мм САУ "Дита" являются частью более крупного заказа по производству вооружений для Украины в Чехии. Ранее Нидерланды приобрели у Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией заказали модернизацию 100 основных боевых танков Т-72.

Генерал Онно Айхельсхайм также осмотрел автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки "Вера-NG", однако о заказе ее Нидерландами в пресс-релизе не сообщается.

155-мм САУ "Дита" разработана на базе 152-мм САУ "Дана" M2. Система размещена на шасси Tatra 8х8. Благодаря высокому уровню автоматизации расчет установки состоит только из механика-водителя и командира.

Масса САУ – 29 т, длина – 13,02 м, ширина – 3,085 м, высота – 3,122 м. Двигатель Tatra T3C-928-90 мощностью 300 кВт позволяет развивать максимальную скорость 90 км/ч по шоссе и 25 км/ч – по пересеченной местности, запас хода – 600 км.

Дальность стрельбы 155-мм орудия с длиной ствола 45 калибров – до 39 км. Наведение – полностью автоматическое или опционально ручное, заряжание – автоматическое. Темп стрельбы – 6 выстрелов в первую минуту и 5 выстрелов в последующие. Боезапас – 40 выстрелов.