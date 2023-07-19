Чехия в угаре оголтелой русофобии проводит ускоренную модернизацию ВС страны

Опытный образец боевой машины пехоты BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D (в исполнении D30 c 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S), принимавший участие в испытаниях в тендере сухопутных войск Чехии, май 2021 года.

ЦАМТО, 18 июля. Руководство Чешской Республики занимает крайне оголтелую русофобскую позицию, которая в своем безумстве зашкаливает и зачастую даже превосходит уровень русофобии в странах Прибалтики.

Политика Чехия носит крайне подстрекательский, провокационный и опасный характер. Можно сказать, что Прага постоянно и методично держит "зажженный фитиль перед бочкой с порохом". По всем вопросам, связанным с конфликтом на Украине, руководство страны выступает с провокационными заявлениями, не понимая того, что в случае глобального ядерного конфликта в стороне не отсидится никто, в том числе Чехия.

Однако только политической шизофренией безоговорочную поддержку Прагой киевского режима объяснить сложно, если не признать, что Чехия фактически тоже исповедует фашистскую идеологию.

Причем, подспудно, скорее всего, Прага осознает, что Украине в конфликте не победит. Поэтому Чехия, "тянет одеяло на себя", пытаясь извлечь по максимуму сиюминутную выгоду из текущей ситуации. Это касается ускоренного обновления парка устаревших образцов вооружений советского/российского вооружения. Прага получает огромную прибыль за счет загрузки национальных предприятий ОПК заказами по модернизации и ремонту военной техники для ВСУ.

Как сообщил 24 мая 2023 года телеканалу CT24 глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Йиржи Гинек, Чехия переживает крупнейший за 30 лет бум оружейной промышленности из-за конфликта на Украине и высокого спроса на оружие в Евросоюзе.

"Мы в ситуации, подобной которой никогда не было… Мы делаем все, что можем, чтобы удовлетворять спрос как нашей армии, так и вооруженных сил Украины, а также других стран", – сказал он журналистам телеканала CT24 на оружейном форуме в Брно.

"Большинство стран мира, особенно в Европе, долгое время не инвестировали в свою обороноспособность, где превалировал дух "вечного мира", а сейчас возникла необходимость пополнить арсеналы, от чего и процветает оружейная промышленность в Чехии и не только", – отметил Й.Гинек.

По словам Й.Гинека, "85-90% продукции компаний, входящих в ассоциацию, идет на экспорт. Важную его долю составляют поставки для ВСУ, но конфликт на Украине рано или поздно закончится, поэтому чешским промышленникам необходимо заблаговременно укрепиться и на других рынках".

В своем стремлении достичь максимальной сиюминутной прибыли для национального ОПК Прага не брезгует ничем и беспардонно нарушает международные обязательства в сфере военно-технического сотрудничества. В Чехию свозится для ремонта и модернизации техника советского/российского производства из многих стран с дальнейшей поставкой ВСУ. Можно сказать, что Чехия стала крупнейшим международным центром по ремонту такой техники для ВСУ.

В этой связи можно упомянуть скандальный заказ по модернизации марокканских танков Т-72, которые вместо Марокко в итоге стали поставляться на Украину.

Как заявила 17 апреля 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают вопиющим фактом передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков Т-72.

Она отметила, что, по имеющимся у РФ данным, еще до начала специальной военной операции Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 годах в Белоруссии. По словам М.Захаровой, после проведения соответствующих работ небольшая часть танков была возвращена Марокко, а большая часть бронетехники была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине".

"Причем марокканцев, по сути, поставили перед свершившимся фактом. А заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение предусмотренного условиями контракта на приобретение этих танков обязательства не передавать их третьим странам без согласия поставщика", – заявила М.Захарова.

"Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность", – добавила она.

Справка ЦАМТО

Главными спонсорами этой программы являются США и Нидерланды, которые обязались профинансировать поставку Украине не менее 90 танков Т-72 из состава ВС Марокко в обмен на другую технику. Под давлением США Рабат в декабре 2022 года согласился поставить военную технику киевскому режиму.

Помощь включает в себя передачу Украине ОБТ Т-72Б из состава ВС Марокко, которые изначально планировалось модернизировать на мощностях чешской компании Excalibur Army для Рабата.

Чуть более 20 лет назад Марокко приобрело у Беларуси партию из 136 боевых танков Т-72Б, включая 12 командирских Т-72БК и запасные части к ним (прим.ЦАМТО: в Регистр ООН заявлена поставка 100 Т-72Б/БК).

В январе 2023 года на официальном уровне было заявлено, что предприятие Excalibur Army в Штернберке (Оломоуц) участвует в международном проекте по модернизации танков Т-72 для Украины, финансирование которого осуществляют США и Нидерланды и координирует Министерство обороны Чехии.

В настоящее время наиболее важным контрактом, над которым работает Excalibur Army, является поставка модернизированных танков Т-72 для Украины при финансировании США и Нидерландов.

До конца 2022 года на Украину было поставлено 20 из 90 запланированных к передаче танков, а Excalibur Army продолжает ежемесячно выполнять поставки в соответствии с действующими договорами.

Трехстороннее сотрудничество между Чехией, Нидерландами и США названо первым проектом прямых поставок танков восточноевропейского производства за счет финансовых ресурсов западных стран.

Excalibur Army не раскрывает комплект модернизации, но, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, компоновка модернизированного танка аналогична оригинальному Т-72Б. Он сохраняет то же вооружение, но оборудован комплектом динамической защиты, установленным в передней части и по бортам корпуса, а также в передней части и на крыше башни. Машина также оснащается тепловизорами и системой ночного видения.

Чехия также не обратила никакого внимания на аннулирование Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России с зарубежными странами лицензий на ремонт вертолетов советского/российского производства.

Россия в середине апреля 2022 года приостановила разрешения на ремонт российских вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов ремонтировать украинскую военную технику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию… и болгарским компаниям", – сказала М.Захарова.

По ее словам, "прекращается предоставление услуг по конструкторско-технологическому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа "Ми", абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий".

Она отметила, что "упомянутые предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства".

"И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", – подчеркнула М.Захарова.

Директор ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев в середине августа 2022 года в рамках форума "Армия-2022" подтвердил, что Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам "Ми".

"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", – сказал он, говоря о мерах, предпринимаемых ФСВТС для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины.

По словам Д.Шугаева, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.

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К оголтелой антироссийской политике Чехии

Чехия за период после 24 февраля 2022 года по начало июля 2023 года передала Украине 676 ед. тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн. патронов среднего и крупного калибра, 380 тыс. артиллерийских боеприпасов, сообщил 7 июля 2023 года после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским глава Чехии Петр Павел.

"Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем", – сказал П.Павел.

По его словам, "общий объем помощи, которую оказали Украине правительство, министерства, общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, составляет около 45 млрд. крон (около 2 млрд. долл.)", – сказал П.Павел.

Говоря о происходящем на Украине военном конфликте, П.Павел заявил, что не видит никакого иного его решения, кроме победы Украины. "Если бы Россия добилась успеха, то устои общества, в котором мы живем, были бы основательно сотрясены", – утверждает чешский президент.

По словам П.Павела, в интересах не только Киева, но и Праги, чтобы Украина сразу по окончании конфликта начала переговоры о своем вступлении в НАТО. "Это в интересах и нашей безопасности, региональной стабильности, а также экономического процветания", – добавил П.Павел.

П.Павел также считает, что восстановление Украины не только после, но и во время конфликта нужно рассматривать как новый вызов для Чехии и чешских компаний.

Аналогичную позицию высказал на пресс-конференции и премьер-министр Петр Фиала.

"Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Сейчас мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов", – сказал премьер.

Кроме того, Киеву передадут авиасимуляторы, чтобы пилоты могли учиться обращению с истребителями F-16 не только в странах Запада, но и на Украине.

Говоря о заблокированных в Чехии российских активах, П.Фиала сообщил, что идет поиск юридических возможностей направить их в пользу Украины.

В рамках визита В.Зеленского в Прагу 7 июля 2023 года был подписан новый договор между Чехией и Украиной, который предусматривает укрепление сотрудничества в области развития ОПК двух стран, а также более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений, говорится сообщении, опубликованном 7 июля 2023 года на сайте Минобороны Чехии.

Договор подписали первый замминистра обороны Чехии Франтишек Шульц и министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде областей, главным образом по ремонту и обслуживанию вооружения, развитии вооружений и боеприпасов и модернизации бронетехники", – отметили в министерстве.

Помимо этого, страны будут сотрудничать в подготовке экспертов и технического персонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров, а также средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум должен стать базой для реализации совместных проектов чешских фирм и украинских предприятий, подведомственных министерству стратегических отраслей промышленности, отмечается в сообщении.

Военные расходы

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Бюджет Минобороны Чехии на 2022 ф.г. утвержден в сумме 3,95 млрд. долларов

Бюджет Министерства обороны Чехии на 2022 ф.г. утвержден в сумме 89,1 млрд. чешских крон (3,95 млрд. долл.), что составляет 1,35% ВВП страны.

Как сообщил 11 марта 2022 года ресурс Expats.cz, данный показатель значительно ниже цифры в 2% от ВВП, рекомендованной странам НАТО для обеспечения коллективной обороны, и это с учетом того, что по специальному запросу чешского правительства от 10 марта бюджет был увеличен на 1 млрд. чешских крон.

Издание отмечает, что оборонный бюджет страны увеличился по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, однако сократился в процентах от ВВП за счет изъятий, направленных на сокращение огромного дефицита государственного бюджета Чешской Республики.

Новое коалиционное правительство во главе с Петром Фиалой пообещало увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2025 году – году следующих выборов в Чехии.

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Премьер Чехии поддержал предложение о повышении военного бюджета в 2022 ф.г. на 63 млн. долларов

Чешский премьер Петр Фиала сообщил 23 апреля 2022 года, что поддержит в Кабмине обращение главы Минобороны Яны Черноховой о повышении бюджета военного ведомства на 2022 год на 1,4 млрд. крон (около 63 млн. долл.).

"Это будет первый конкретный шаг в рамках нашего намерения повысить инвестиции в оборону на 48 млрд. крон (около 2,1 млрд. долл.) в течение ближайших трех лет", – заявил П.Фиала.

Ранее Я.Чернохова обратилась с письмом в Минфин республики с просьбой о повышении бюджета военного ведомства для оперативных закупок военной техники.

По словам премьера, благодаря тому, что в поставках ВиВТ для Минобороны будут участвовать и чешские оборонные предприятия, "это станет одновременно поддержкой национальной промышленности, экономики в целом и занятости".

В начале апреля 2022 года депутаты парламента по просьбе Я.Черноховой, в связи с военными действиями на Украине, согласились с повышением оборонного бюджета на 1 млрд. крон (около 45 млн. долл.), в результате чего бюджет Минобороны на 2022 год достиг 89,1 млрд. крон (около 4 млрд. долл.).

По словам главы Минфина Збынека Станюры, в результате увеличения бюджета Минобороны такими темпами, Кабмин Чехии может выполнить свое обязательство добиться выделения на оборонные расходы требуемых в НАТО 2% ВВП ранее, чем намечалось в его программном заявлении, в котором обещанной датой стоял 2025 год.

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Чехия планирует достичь уровня военных расходов в размере 2% ВВП к 2024 году

Оборонный бюджет Чешской Республики может достичь 2% ВВП к 2024 году – на год раньше, чем планировалось ранее. Об этом, как сообщает Business Standard, заявил 16 сентября 2022 года премьер-министр Петр Фиала.

Тем не менее, как заявил чешский премьер, это будет непростой задачей, поскольку в 2022 ф.г. бюджет оборонного ведомства составляет всего 89 млрд. чешских крон.

В своем программном заявлении, обнародованном в январе 2022 года, чешское правительство пообещало достичь финансирования оборонных расходов в размере 2% ВВП к 2025 году. Этот план предусматривал увеличение бюджета примерно на 30 млрд. крон в 2023 году и на ту же сумму в 2024 году.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Министерство обороны испытывает хроническое недофинансирование, что создает проблемы для выполнения графика модернизации армии. Тем не менее, его правительство в последние месяцы предприняло ряд шагов для продвижения процесса вперед.

План модернизации включает такие проекты приобретения, как закупка боевых машин пехоты CV-90 в Швеции и истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в США. В планы модернизации также входит приобретение новых многоцелевых вертолетов, транспортных самолетов, РЛС ПВО и ракет.

Как отмечает Armyrecognition.com, Вооруженные силы Чехии в настоящее время в значительной степени используют технику времен Варшавского договора. Во время "холодной войны" Чехословакия была крупным производителем и поставщиком танков, бронетранспортеров, военных грузовиков и учебно-тренировочных самолетов. Основная часть военного экспорта шла партнерам по СЭВ. По состоянию на текущий момент срочно требуется замена морально устаревшего оборудования и приведение его в соответствие со стандартами НАТО.

В случаях, когда это возможно, Министерство обороны Чехии закупает продукты национальных предприятий или совместно произведенные в Чешской Республике. В частности, это огнестрельное оружие компании Ceska zbrojovka Uhersky Brod, а именно пистолет CZ 75, пистолет-пулемет CZ Scorpion Evo 3 и штурмовые винтовки CZ 805 BREN и BREN 2. Кроме того, на вооружении чешской армии находится около 3000 автомобилей T810 и T815 различных модификаций производства чешской компании Tatra Trucks. Завод Tatra Defense Vehicle обеспечивает лицензионное производство бронеавтомобилей "Пандур-2" и "Титус". Такие самолеты, как L-39 "Альбатрос", L-159 ALCA и L-410 "Турболет", также производятся на национальных мощностях.

В начале 2019 года Минобороны Чехии объявило о программе модернизации, предусматривающей приобретение 210 новых современных БМП в качестве замены устаревающих BVP-2. В мае 2022 года Министерство обороны Чехии объявило, что получит 15 танков "Леопард-2A4" из Германии в обмен на чешские танки, которые будут переданы Украине, а позднее закупит до 50 современных вариантов ОБТ "Леопард-2A7+".

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".