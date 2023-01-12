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ЦАМТО

Премьер-министр Чехии проконтролировал ход работ по модернизации танков Т-72 для ВС Украины

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Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022
Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022.
Источник изображения: anna-news.info

ЦАМТО, 11 января. Премьер-министр Чехии Петр Фиала 9 января посетил предприятие Excalibur Army в Штернберке (Оломоуц).

Компания участвует в международном проекте по модернизации танков Т-72 для Украины, финансирование которого осуществляют США и Нидерланды и координирует Министерство обороны Чехии.

Премьер-министра сопровождали первый заместитель министра обороны Франтишек Шульц и директор Агентства межгосударственного оборонного сотрудничества (АМОС) Алеш Витечка.

По информации МО Чехии, Чехия и ее оборонная промышленность смогли быстро отреагировать на конфликт на Украине, увеличить производственные мощности и стать активным игроком в программе сотрудничества стран НАТО с Украиной в области безопасности. Благодаря непосредственному привлечению частных компаний Чехия стала одной из первых стран, предоставивших военную помощь Украине.

На текущий момент военная помощь на коммерческой основе составляет подавляющее большинство поставок на Украину. По этой причине премьер-министр решил посетить участвующие в данном процессе чешские оборонные компании, включая Excalibur Army.

Excalibur Army, наряду с Tatra Defence Vehicles, является ключевым производителем наземной военной техники в Чехии. В прошлом году компания поставила ВС Украины около 150 грузовых автомобилей. Предприятие обслуживает и модернизирует наземную технику восточноевропейского производства (танки Т-55, Т-72, боевые машины пехоты BVP-1 и BVP-2), образцы вооружения чехословацкого производства: самоходные гаубицы DANA на шасси Tatra и РСЗО RM-70 на шасси Tatra.

В настоящее время наиболее важным контрактом, над которым работает Excalibur Army, является поставка модернизированных танков Т-72 для Украины при финансировании США и Нидерландов.

По словам Алеша Витечки, директора агентства AMOS, которое координирует проект от имени Министерства обороны Чехии, до конца прошлого года на Украину было поставлено 20 из 90 запланированных к передаче танков, а Excalibur Army продолжает ежемесячно выполнять поставки в соответствии с действующими договорами.

Трехстороннее сотрудничество между Чехией, Нидерландами и США названо первым проектом прямых поставок танков восточноевропейского производства за счет финансовых ресурсов западных стран.

Как сообщал ЦАМТО, о том, что Министерство обороны Чехии в сотрудничестве с национальной оборонной промышленностью и при поддержке Нидерландов и США проведет ремонт и модернизацию 90 основных боевых танков Т-72Б советского производства с их дальнейшей поставкой ВС Украины, стало известно в ноябре 2022 года.

Excalibur Army не раскрывает комплект модернизации, но, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, компоновка модернизированного танка аналогична оригинальному Т-72Б. Он сохраняет то же вооружение, но оборудован комплектом динамической защиты, установленным в передней части и по бортам корпуса, а также в передней части и на крыше башни. Машина также оснащается тепловизорами и системой ночного видения.

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