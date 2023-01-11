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ТАСС

Politico: Пентагон рассматривает возможность передачи Киеву бронемашин Stryker

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БТР StrykerX
БТР StrykerX.
Источник изображения: nationalinterest.org

В Вашингтоне полагают, что это вооружение способно помочь Украине отразить ожидающееся весной российское наступление, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно этим данным, в Вашингтоне полагают, что эти бронированные машины способны помочь Киеву отразить ожидающееся весной российское наступление. Эти вооружения могут войти в новый пакет военной помощи Киеву, о котором планируется объявить в конце следующей недели.

При этом окончательное решение относительно поставок, по словам источников, не принято. Если эти ББМ не войдут в следующий пакет помощи, администрация может позднее принять решение о включении их в будущие пакеты.

5 января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация США намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Германия - Marder.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Stryker
Персоны
Лавров Сергей
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