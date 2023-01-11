Войти
ТАСС

Чижов прокомментировал возможность передачи Вашингтоном Киеву бронемашин Stryker

379
0
0
Источник изображения: Sgt. William Tanner / US Army / wikimedia.org

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, эта техника плохо пригодна для пересеченной местности и заслужила немало нареканий в США

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Боевые бронированные машины (ББМ) Stryker, которые могут войти в новый пакет военной помощи Украине со стороны США, плохо пригодны для пересеченной местности и заслужили немало нареканий в самом Вашингтоне. Об этом во вторник заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели.

"Объявленное намерение Вашингтона дополнить (очевидно, в перспективе) арсенал киевского режима БТР Stryker выглядит как очередное упражнение в создании впечатления как о безграничной готовности накачивать украинских неонацистов все более тяжелыми видами вооружений, так и о бездонности собственных арсеналов и финансовых ресурсов. Плюс очевидно желание подстегнуть сомневающихся европейских союзников", - отметил Чижов.

"На деле же, еще не приступив к реализации предыдущих планов (50 БМП Bradley), американцы спешат анонсировать поставки некоего числа колесных бронетранспортеров, крайне неудобных в транспортировке воздухом (не каждый самолет способен поднять Stryker - в Ираке, например, навесную броню перевозили отдельным Hercules), а главное - плохо пригодных для использования на пересеченной местности даже для переброски пехоты", - добавил сенатор. По словам Чижова, иного применения этому вооружению, "уже заслужившему немало нареканий в самих США, в условиях реальных боевых действий придумать сложно".

5 января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация США намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Германия - Marder.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Stryker
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
20.12.2021
НАТО как инструмент продвижения геополитических интересов
15.05.2020
"Подопытный кролик": украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США
15.05.2020
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО