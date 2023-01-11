Чижов прокомментировал возможность передачи Вашингтоном Киеву бронемашин Stryker

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, эта техника плохо пригодна для пересеченной местности и заслужила немало нареканий в США

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Боевые бронированные машины (ББМ) Stryker, которые могут войти в новый пакет военной помощи Украине со стороны США, плохо пригодны для пересеченной местности и заслужили немало нареканий в самом Вашингтоне. Об этом во вторник заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели.

"Объявленное намерение Вашингтона дополнить (очевидно, в перспективе) арсенал киевского режима БТР Stryker выглядит как очередное упражнение в создании впечатления как о безграничной готовности накачивать украинских неонацистов все более тяжелыми видами вооружений, так и о бездонности собственных арсеналов и финансовых ресурсов. Плюс очевидно желание подстегнуть сомневающихся европейских союзников", - отметил Чижов.

"На деле же, еще не приступив к реализации предыдущих планов (50 БМП Bradley), американцы спешат анонсировать поставки некоего числа колесных бронетранспортеров, крайне неудобных в транспортировке воздухом (не каждый самолет способен поднять Stryker - в Ираке, например, навесную броню перевозили отдельным Hercules), а главное - плохо пригодных для использования на пересеченной местности даже для переброски пехоты", - добавил сенатор. По словам Чижова, иного применения этому вооружению, "уже заслужившему немало нареканий в самих США, в условиях реальных боевых действий придумать сложно".

5 января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация США намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Германия - Marder.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.