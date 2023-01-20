AP: объем нового пакета военной помощи США Украине может составить $2,6 млрд

Объявление об очередных американских поставках будет сделано по итогам заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое состоится на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Объем очередного пакета военной помощи, который США собираются предоставить Украине, может составить $2,6 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил телеканалу CNN, что о новом пакете военной помощи может быть объявлено в конце текущей недели. Как уточняет AP, в него могут быть включены в том числе порядка 100 американских боевых бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Объявление об очередных американских поставках будет сделано по итогам заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое состоится на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января. В нем примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон выделил на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.