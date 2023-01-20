Пентагон считает, что еще не пришло время для поставок Украине танков Abrams

В ведомстве заявили, что это "очень сложная техника", на которой "трудно тренироваться"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что сейчас еще не время поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину.

Кол подчеркнул, что США не готовы к поставкам Abrams ВСУ. "Я просто не думаю, что пришло [для этого] время, - сказал замминистра, чьи слова приводит агентство Reuters. - Танк Abrams - это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель".

В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Украине танки Abrams. Кола попросили прокомментировать эту информацию. "Я думаю, что если есть опасения по поводу того, что мы в одиночку предоставим этот потенциал, то это не должно вызывать беспокойства", - ответил он. При этом агентство подчеркивает, что замминистра не подтверждал, что США пойдут на такого рода условия. "Но в конце концов, правительство Германии примет суверенное решение", - добавил Кол.

Он полагает, что отправка Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley, обучение ВСУ применению в бою западных вооружений должны позволить Киеву изменить динамику конфликта на Украине, "имея возможность вести огонь и маневрировать за счет использования более механизированных сил". "Действительно, то, на чем мы сосредоточены, это предоставление этих средств Украине для следующей фазы конфликта, чтобы действительно попытаться изменить эту динамику и продолжить импульс, который Украина имела в конце лета и в начале осени", - утверждал Кол.

Ожидается, что объем очередного пакета военной помощи, который США собираются предоставить в пятницу Украине, может составить $2,6 млрд. По данным агентства Associated Press, в него могут быть включены в том числе порядка 100 американских боевых бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 Bradley.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон выделил на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.