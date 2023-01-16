Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут

Читатели Gazeta: Украина долго не протянет, "Леопарды" ей не помогут

Волна общих деклараций о поставках тяжелой техники НАТО на Украину – это пока только элемент политической игры, пишет Gazeta. Они не свидетельствуют о серьезной поддержке Киева и адресованы Берлину. Читатели издания отмечают, что Украина долго не протянет, и новая техника ей не поможет.

Мацей Кухарчик (Maciek Kucharczyk)

Может быть, танки Leopard 2 из Польши, возможно, десять танков Challenger 2 из Великобритании, может, что-то из Дании или Финляндии. Эти декларации еще не свидетельствуют о серьезной поддержке Украины. Они адресованы Берлину.

Волна новогодних общих деклараций о поставках самой тяжелой техники НАТО на Украину – это пока лишь элемент политической игры в кругах западной коалиции, поддерживающей украинцев. Не более того. Когда НАТО принимает какое-то совместное решение, то делает это обдуманно. Поставки западных танков в гомеопатических количествах, да к тому же разных типов, были бы для украинцев скорее проблемой, чем помощью.

Снимают ограничения

Фестиваль "танковых деклараций", который мы наблюдаем последние несколько дней, еще не окончен. Сначала, пятого января, французы объявили, что передадут Украине свои AMX-10R. Это не классические танки, а характерные для французской армии легкобронированные колесные машины с тяжелой башней и пушкой, аналогичными танковым. Нечто схожее с машиной огневой поддержки. Что-то среднее между поставляемыми до настоящего время бронетранспортерами и танками. Революции на поле боя AMX-10R не сделают, но в политическом плане имеют большое значение.

Почти одновременно с французами выступили американцы, заявив, что передадут украинцам боевые машины пехоты M2 Bradley. Это более тяжелые машины по сравнению с теми, что украинские военные получали от НАТО ранее. Они используются для перевозки нескольких пехотинцев и поддержки их в бою скорострельным орудием калибра 25 мм и противотанковыми ракетами. Спустя несколько дней американские СМИ начали писать, что Пентагон всерьез рассматривает возможность поставок колесных бронетранспортеров Stryker. Это что-то вроде польских БМП Rosomak.

Параллельно с американцами о поставке украинцам своего аналога M2 Bradley – БМП Marder в количестве 40 штук в течение несколько месяцев заявила Германия. Украинцы просили об этих поставках почти год, при этом немецкая промышленность их активно предлагала и заверяла, что сможет быстро доставить заказ, но правительство в Берлине заблокировало сделку. Теперь, по данным немецких СМИ, уже после последнего заявления, стало понятно, что быстро собрать 40 исправных машин, не истощая при этом существенным образом арсенала Бундесвера, будет проблематично. Выход видится в том, чтобы уговорить греков согласиться сдвинуть сроки поставки им этих, обещанных ранее, немецких машин, и отдать их украинцам.

Вся эта информация свидетельствует о том, что в начале года в НАТО была достигнута договоренность об ограничении проводившейся до сих пор политики "никакой тяжелой западной техники". Послушав заявления политиков, можно сделать вывод, что у альянса отсутствует единый план и координация поддержки Украины, но это не так. Достаточно обратить внимание на синхронность заявлений разных стран о поставках оружия одних и тех же категорий. Во всем этом видится план и замысел. Другое дело, что масштабы помощи ограничены позициями политиков отдельных стран НАТО.

Как известно, тон и направление дискуссии задает Вашингтон, однако американцы не хотят руководить Альянсом слишком авторитарно, потому что это оттолкнуло бы часть членов и вызвало разногласия, угрожающие сплоченности союзников. В столь трудные времена это было бы нежелательно. Поэтому в НАТО придерживаются политики более или менее мягкого убеждения несогласных. Это касается прежде всего, Германии, где в настоящее время правит коалиция левых сил, опасающихся, что, если по российским солдатам снова будут стрелять немецкие танки, это негативно и надолго скажется на отношениях с Россией. В оказании давления на Берлин Вашингтону готовы помочь, в частности, Варшава и Лондон, а в последнее время все чаще такую готовность демонстрирует и Париж. Вот что на самом деле стоит за россыпью обтекаемых заявлений о поставках западных танков Украине.

Уломать Германию

Информация на тему передачи бронетехники стала широко распространяться в СМИ спустя несколько дней после предыдущих заявлений о поставках машин AMX-10R, M2 Bradley и Marder. В прошлую пятницу издание Wall Street Journal процитировало главу Польского института международных отношений Славомира Дембского (Sławomir Dębski), который заявил, что Польша в итоге, вероятно, передаст Украине все свои танки Leopard 2. Вряд ли руководитель финансируемого правительством учреждения сказал это случайно. В субботу, 7 января премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хотела бы, но не сделает такой шаг в одиночку. Аналогичные заявления и предложения поступили из Финляндии и Великобритании (в данном случае речь идет о 10 танках Challenger 2). Все они в общих чертах говорили о небольшом количестве машин, а также о желании и намерении действовать в рамках более широкой коалиции.

В воскресенье, 8 января, министр экономики Германии Роберт Хабек публично заявил, что "конечно же, нельзя исключать" поставки Leopard 2 Украине. Хабек – политик партии Зеленых, которая с начала войны подталкивает социал-демократов, своих партнеров по коалиции, к более решительной поддержке украинцев. Однако уже на следующий день представитель правительства в Берлине в ответ на вопросы журналистов заявил, что "в настоящее время никаких планов по поставке танков Leopard 2 на Украину нет". То есть пока сопротивление германского правительства полностью не преодолено. Очевидно, что сейчас осуществляется давление на немцев и принуждение их к поддержке идеи создания широкой коалиции государств, которая обеспечила бы украинцам поставки самой тяжелой бронетехники.

Заявления о создании некоей коалиции, поставляющей западные танки, явно направлены на размывание ответственности и на распределение затрат. В составе коалиции некоторые политики в Берлине будут меньше бояться реакции России, а не самые милитаризованные государства не рисковали бы критическим образом ослабить свой бронетанковый потенциал. Весьма вероятно, что в конце концов немцев удастся убедить. До сих пор любое сопротивление поставке той или иной техники систематически преодолевалось. Год назад НАТО массово поставляло гранатометы. Потом тяжелую постсоветскую технику. Сегодня речь идет о западных боевых машинах пехоты и передовых зенитных системах типа Patriot и SMP/T. Западные танки тоже отправятся на Украину. Это вопрос времени.

Украине нужен масштаб

Основная проблема украинцев заключается в том, что их запас танков семейства Т-64/72/80 и боеприпасов к ним ограничен. Сами они новых машин не производят. В прошлом году украинские запасы значительно пополнили русские военные, бросив огромное количестве исправных или почти исправных машин. С осени этот поток вместе со стабилизацией фронта почти иссяк. Планировать военные операции, рассчитывая на трофейную технику, невозможно. Если принять за аксиому, что НАТО не хочет позволить Украине проиграть, альянс должен поставлять ей танки. На данный момент это были и остаются машины семейства Т-72 из запасов восточных стран НАТО и закупленные по всему миру. Однако возможности здесь тоже не безграничны.

Украинцам нужны западные танки, но не в гомеопатических дозах, о которых пока говорится на политических торгах. По 10 машин от каждого государства – разных типов и модификаций. С такой мозаикой собрать и обучить какое-нибудь более-менее крупное подразделение было бы сложно, а главное, очень трудно было бы обеспечить ему материально-техническую поддержку. Танки требуют чрезвычайного внимания и заботы об их состоянии. На фронте они быстро изнашиваются, им необходим постоянный поток запасных частей и квалифицированные механики с соответствующими инструментами. Иначе они быстро выходят из строя. В основном поэтому Запад до сих пор поставляет украинцам танки советского происхождения. Для украинской армии это хлеб насущный. Их можно без труда интегрировать в уже существующую систему и использовать.

Если мы хотим дать украинцам западные танки и помочь им создать систему, позволяющую эффективно использовать эти машины, у нас на самом деле только один вариант – Leopard 2. Вот почему воздействие на немцев имеет такое значение. Они являются производителем и имеют самую большую промышленную базу (хотя и очень ограниченную в результате десятилетий сокращений и спада объема производства), необходимую для технического обеспечения данной продукции. Немцы произвели почти четыре тысячи таких танков. Большинство из них до сих пор служат или находятся на складах различных европейских стран НАТО. Есть что передать украинцам и на базе чего создать на Украине систему обслуживания и обучения. Почему не американские M1 Abrams, которых было выпущено еще больше и которые теоретически тысячами хранятся на складах? Вероятно, из-за того, что они более требовательны, что касается обслуживания, потребляют больше топлива и больше весят. К тому же в США нет свободных промышленных мощностей для их быстрого крупномасштабного ремонта, так что американцам пришлось бы ослаблять свои войска, к чему они пока готовы в очень ограниченной степени.

Хотя во всей этой головоломке больше всего внимания уделяется немцам, и именно они являются теми, казалось бы, пресловутыми стрелочниками, колеблются, вероятно, не только они. Когда на фронт попадут украинские подразделения, вооруженные, например, танками Leopard2 и М2 Bradley, то фото- и видеоизображения этой техники вызовет определенный эффект. Это уже не будет выглядеть как столкновение двух в целом схожих постсоветских армий. Это будет столкновение России и НАТО. Это будет уже другая история. И, конечно же, многие из этих западных транспортных средств будут уничтожены, потому что они не являются неразрушимыми и не представляют собой какое-то чудо-оружие. Это тоже важный пропагандистский момент. Тем не менее, можно с уверенностью предположить, что подобные проблемы будут отодвинуты на второй план. Военный конфликт будет продолжаться еще долго. Украинцам понадобятся танки, и они, скорее всего, их получат, когда уже окажутся исчерпаны возможности снабжать Украину постсоветской техникой.

Комментарии читателей:

felekstankiewicz

Есть только одно практическое решение этой американо-российской войны на территории Украины – мирные переговоры.

polsz

Война на Украине – это уже давно не российско-украинский конфликт. Это война США и их союзников с Россией руками украинцев.

freedomforall

Во-первых, введение на Украине уголовного наказания за нацистскую символику и пропаганду нацизма. Во-вторых, официальное извинение за Волынскую резню, ликвидация всех памятников и топонимов, прославляющих преступников из УПА. И тогда можно разговаривать… об оплате за уже поставленную технику и вариантах завершения этого конфликта.

sygiel

Почему вы не пишете, что только что пал Соледар, а Бахмут окружен? Русским осталось преодолеть последний, самый слабый оборонительный рубеж украинцев, и у них будет открыт путь на Киев. Крах Украины в течение ближайших 2-3 недель неотвратим. Поставки в этой ситуации техники уже бессмысленны, это нужно было делать 2-3 месяца назад, но тогда правительство "Права и справедливости" не приняло такого решения, потому что они – приспешники Путина. Они доказали это, затягивая поставку техники. Так что я не удивляюсь позиции прагматичных немцев, которые не хотят выбрасывать на ветер свои с трудом заработанные деньги, тем более что до сих пор они были вторым после США государством, наиболее ангажированным в помощь Украине.

poparzony

Шлите, шлите, Арматы Т14 уже ждут Леопардов, как когда-то Тигров на Курской дуге.

d.alexa

Когда уже международное сообщество потребует от Украины мирных переговоров? Украина однозначно хочет эскалации войны, она препятствует переговорам. (…) Любая цивилизованная и действительно оккупированная страна эвакуировала бы жителей или, по крайней мере, рекомендовала оставить опасные территории. Зеленский же призывал этих несчастных мирных жителей делать коктейли Молотова. Они делали и гибли. А самая гениальная идея – загнать их в школы и превратить в живые щиты. Где протесты? Где пресса? Независимых журналистов всегда можно расстрелять и свалить это на россиян. Кто-то приобретает политический капитал, кто-то богатеет. А мы... в основной своей массе потребляем то, что преподносит нам пропаганда.

lubat

Что, все соскучились по военной мощи Германии? История любит повторяться.

mrozik19800

Что будет с польской экономикой, что будет жизнью простых поляков и их семей, если НАТО в конце концов победит Россию? Я работаю в торговле, получаю 4200 злотых на руки. С 2023/24 года я буду зарабатывать столько же, сколько на Западе? Если да, я поддерживаю политику партии, а если нет, то кому выгодна эта война?

macro_aussie

Ага, сейчас. Вся экономика Европы сыпется, немцы все больше и больше беднеют, и им теперь предлагают направить все усилия на производство ненужного военного металлолома? Зачем – чтобы людям в Европе жилось лучше? Вместо тракторов и эскалаторов танки? Что за убогое мышление! Вместо того, чтобы готовиться вести десятилетиями войну, нужно срочно заключать мир.

wszyscyklamiecie

Что, интересно, еще придумают мыслители из Варшавы и Киева? Эту конфликт рискует превратиться в тотальную войну НАТО с Россией, Китаем и Индией. Россию не победить, потому что в дело пойдет ядерное оружие. Мы действительно хотим умереть за фашистский киевский режим?! Ведь именно Польша станет театром атомной войны. И не помогут ни "Абрамсы", ни "Хаймерсы". Не поможет никакой купленный за миллиарды металлолом. Атом танками не победишь. А у нас все сильнее звучат геббельсовские призывы: "Вы хотите тотальной войны?!". И немцы кричали: "Дааа!!". Сколько поляков должно умереть за волынских мясников? Подумайте об этом своими промытыми пропагандой мозгами.

qawsedrftg

Посмотрите на пленных украинцев. Редко встретишь молодого. В основном 35+. Треть – далеко за сорок. Гребут всех, такого не было ни летом, ни осенью. Причина понятна – колоссальные потери. Рано или поздно общественное мнение об этом узнает.

poppers68

Все это значит только одно – положение украинцев паршивое. Новая техника им не поможет. Россия – это простак с рогаткой в руках, как это внушают нам западные СМИ, политики и внезапно размножившиеся блогеры. (…) Это чертовски большая, до зубов вооруженная страна. Наши понимают, что Украина долго не протянет, Донбасс ей не отбить. Россия уже, в принципе, получила, что хотела – Крым и Донбасс. К тому же может выключать, когда захочет, на Украине свет. О турецких "Байрактарах" уже никто не говорит, потому что у русских есть "Пересвет" и "Задира", о чем нам не расскажут наши СМИ, потому что нарратив может быть только один – Украина вот-вот прогонит русских. Не выгонит, просто еще протянет еще какое-то время, пока не опустеет европейская копилка или пока не сменится власть в Америке.

qawsedrftg

Германии и ЕС в целом вся эта война совершенно не выгодна. Их отрезали от российского сырья, энергии и рынка. Для Европы это катастрофа. Россия справится, потому что ее экономика достаточно сильна и уже переориентировалась на Азию, которая сейчас активно развивается. А каковы, хотелось бы знать, перспективы евроколхоза и американского кондоминиума?