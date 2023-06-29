"Сущий ад". Украина показала, что такое американская техника на самом деле

Конфликт на Украине показал, что американская техника на самом деле слишком сложная и непомерно дорогая, пишет TNI. Если не упростить ее производство и обслуживание, она будет просто непригодна для использования на поле боя.

Ситуация на украинском фронте показывает, что в процессе эксплуатации американского военного оборудования в полевых условиях может возникнуть множество практических трудностей.

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Из непрекращающегося конфликта на Украине можно извлечь массу разнообразных уроков. Но большинство наблюдателей поразило то, что, хотя русские заметно уступают в маневрировании, они все равно сумели выстоять против современной западной военной техники, используя старые танки и артиллерию. Тем временем американская техника – хотя она гораздо более продвинутая – либо не всегда является оптимальным выбором на поле боя, либо стоит непомерно дорого – либо и то, и другое одновременно.

Давайте рассмотрим ряд примеров.

Какой танк "лучший"?

Новости о том, что Германия и Соединенные Штаты договорились о поставке на Украину танков "Леопард 2" и M1 "Абрамс", наделали много шума. Эти бронетехника, превосходящая российские аналоги, схожа по габаритам и огневой мощи. Известно, что американские "Абрамсы" уже прошли проверку в боях, и их практически невозможно уничтожить.

Тем не менее, с танком "Абрамс" есть несколько проблем. Во-первых, он весит на семь тонн больше, чем "Леопард", который может легко застрять в грязи украинских полей или обрушить более легкие мосты. Другая проблема заключается в том, что последняя версия "Абрамса" работает на реактивном топливе, запасы которого по понятным причинам крайне трудно восполнять на поле боя. Однако еще более проблематичным является то, что ремонт этих танков в полевых условиях не всегда возможен. Ряд обстоятельств логистического толка превращают эту перспективу в сущий ад. К примеру, передовой батальон не может починить "Абрамс" с разбитой оптикой. Для ее замены необходимо снять целые системы и отправить их на склад – который, скорее всего, находится за сотни километров, – а затем заказать запасные системы. Наконец, не стоит забывать и о стоимости: производство танков "Абрамс" обходится в 10 миллионов долларов за единицу, в то время как новейший "Леопард 2" стоит около шести миллионов долларов.

Учитывая все обстоятельства, немецкий "Леопард 2" является более оптимальным выбором для Украины, нежели американский "Абрамс". Кроме того, поскольку "Леопардов" было в достатке, они прибыли на Украину – в основном через Польшу и Канаду – на несколько месяцев раньше "Абрамсов".

Авиация всегда стоила дорого

Соединенные Штаты, как и другие члены НАТО, изначально не хотели поставлять Украине истребители F-16.В Вашингтоне считали, что это может привести к эскалации конфликта. В конце концов F-16 – это проверенный в боях реактивный истребитель с пятого поколения, оснащенный технологиями малозаметности. Он превосходит любой российский истребитель и может нести широкий спектр ракет класса "воздух-земля" и барражирующих боеприпасов.

Между тем правительство Швеции предложило Украине свой самолет Saab JAS 39 Gripen.Gripen – это реактивный истребитель четвертого поколения, который способен садиться на небольшие взлетно-посадочные полосы и который оснащен высокоэффективными датчиками и оборудованием для создания электронных помех. Хотя Gripen пока не зарекомендовал себя в боях так, как это сделал F-16, он неизменно получает высокие баллы в военных учениях "воздух-воздух". В результате разыгралась своего рода лоббистская битва за то, какой самолет должна получить Украина.

Хотя Киев открыто заявляет, что он предпочел бы получить F-16, многие украинские пилоты говорят – в частном порядке, – что это не лучший выбор.

Обратите внимание на затраты. По данным отраслевой группы Aviatia, полет Gripen стоит 7800 долларов в час, а полет F-16 – 12 тысяч долларов в час. Обслуживание Gripen тоже обходится намного дешевле: хотя SAAB (производящая Gripen) и Lockheed Martin (производящая F-16) не афишируют годовую стоимость обслуживания своих истребителей, практически все комментаторы согласны с тем, что F-16 обходится дороже. По оценкам портала Executive Flyers, техническое обслуживание F-16 стоит примерно 10 миллионов долларов в год. Да, Gripen дороже в изготовлении, чем F-16, так как один такой самолет стоит на 17 миллионов долларов больше, но это связано с существующей шкалой расчета стоимости: F-16 производится и экспортируется с середины 70-х годов.

В вопросе подготовки пилотов тоже присутствует заметная разница. В случае со шведскими Gripen продолжительность обучения пилотов и специалистов по техническому обслуживанию составляет 12 месяцев. В случае с американскими F-16 сроки подготовки составляют не менее трех лет.

Наконец, необходимо учитывать и условия на местах. Вот что недавно написало издание Economist:

"Советские взлетно-посадочные полосы были построены по принципу напольной плитки: они представляют собой бетонные панели, швы между которыми заполнены герметиком. Это позволяет им выдерживать расширение и сжатие в результате перепадов температуры. Это также означает, что между плитами скапливается мох, камни и разный мусор. Истребители Gripen, воздухозаборники которых меньше и расположены выше на фюзеляже, справятся с этим намного лучше, чем F-16 <...> Украина могла бы положить новое покрытие на некоторых аэродромах, но в таком случае в эти взлетно-посадочные полосы полетят российские ракеты. И хотя F-16 может при необходимости приземлиться даже на шоссе, его более легкая ходовая часть не так хорошо приспособлена к нагрузкам на короткой взлетно-посадочной полосе".

Не удивляйтесь, если Украина примет решение купить истребители Gripen в дополнение к F-16.

Между тем, независимо от того, какому самолету будет отдано предпочтение, украинский конфликт преподал еще один ценный урок. Превосходства в воздухе, которое так высоко ценилось во всех войнах ХХ века, вплоть до "Бури в пустыни", больше нельзя достигнуть посредством лишь пилотируемой авиации. Современные ракеты класса "земля-воздух" делают воздушное пространство очень опасным. И у Украины, и у России есть сотни ракетных батарей С-300. Недавно Кие получил еще и зенитный ракетный комплекс "Патриот". Все эти системы проверены в боях и очень эффективны против пилотируемых самолетов.

Как следствие, боевые задачи истребительной авиации изменились. Реактивные истребители в настоящее время используются в основном в качестве пусковых установок для ракет класса "воздух-земля". Ближние маневренные воздушные бои случаются крайне редко. Случаев, когда самолеты оказываются сбиты своими же войсками, тоже немало – украинцы даже стали красить нижнюю поверхность корпуса в национальные синий и желтый цвета.

Альтернативой пилотируемой авиации является использование дронов. Украинцы научились делать тысячи недорогих дронов-камикадзе. Они собираются из дешевых электронных деталей, некоторые из которых вообще напечатаны с помощью 3D-принтеров. Задача этих дронов заключается лишь в том, чтобы доставить смертоносный груз куда требуется. Истребители американского производства, в том числе беспилотники, теперь сталкиваются с дополнительной конкуренцией со стороны техники, которая зачастую демонстрирует более высокую эффективность при меньших затратах.

Вы хотели бы ехать в бой, запертые в "смертельной ловушке"?

Доставка пехоты на поле боя и обратно сама по себе является сложной задачей и часто требует специализированных транспортных средств. У Украины есть выбор между австралийской Bushmaster – мощной, громкой и имеющей крепкую броню боевой машиной – и американским Stryker M1126, имеющим схожие размеры и мощность.

Основное различие между ними состоит в том, что Bushmaster доставит пехоту, останется на поле боя и будет сражаться вместе с ней, а Stryker довезет людей и уедет. И это к лучшему, потому что броня у американской машины тонкая – она уязвима для любой пушки мощнее пулемета. Stryker иногда называют "смертельной ловушкой". Когда американские войска используют его в бою, он обычно идет в связке с мощной и хорошо защищенной боевой машиной "Брэдли", которая, несмотря на свое название, по сути, представляет собой настоящий танк. Вполне возможно, этот вариант Украине не подойдет. Боевые машины Stryker также страдают от ряда технических проблем. "Броня, которой оснащены эти машины, оказалась в значительной мере неэффективной и слишком тяжелой. Грязь, попадающая с резиновых колес в двигатель, была причиной бесчисленного количества проблем с ремонтом. Командные дисплеи внутри машины не всегда работали, а солдаты в боевом снаряжении погибали в результате опрокидывания, потому что ремни безопасности им не подходили и, что особенно важно, броня на днище и на самой машине была слабой", – сообщало издание Responsible Statecraft. Вдобавок ко всему, обслуживать и ремонтировать Stryker дорого и трудно.

Между тем машины Bushmaster могут функционировать в полевых условиях до трех дней. Они уже продемонстрировали способность выдерживать атаки русских и стоят 1,57 миллиона долларов за единицу – тогда как Stryker стоит 4,9 миллиона. Нетрудно догадаться, какую из этих двух машин предпочтет Украина, которая крайне ограничена в средствах и которой нужна максимальная эффективность за минимальные деньги.

Наиболее выгодные приобретения

Необходимо еще раз подчеркнуть, что все перечисленные выше системы не равнозначны и что они дают разные возможности в зависимости от особенностей местности и условий боя. Кроме того, все указанные (приблизительные) цены за единицу приведены без учета оптовых скидок (а также без учета стоимости текущего обслуживания и ремонта). Стоит также добавить, что в американской технике также часто – хотя и не всегда – используются супертехнологии, поэтому ее цена может отражать расходы на исследования и разработки.

Тем не менее, украинский конфликт служит американским производителям четким предупреждением о необходимости рационализировать и упростить процесс производства и технического обслуживания, а также сделать некоторые системы менее сложными. И это без учета опасений относительно того, что некоторые производители оружия взвинчивают цены.

В конечном счете, хотя та или иная платформа действительно может быть "лучшей", это не имеет большого значения, если она непригодна для устойчивого использования на поле боя из-за своей сложности, стоимости или из-за особенностей среды, в которой она применяется. Иностранные, незападные покупатели могут не иметь – и часто не имеют – больших бюджетов, поэтому они предпочтут более простые и дешевые, но не менее эффективные варианты. Политики в Вашингтоне, многие из которых представляют те избирательные округа, где работают предприятия по производству военной техники, должны принять это к сведению.

Автор статьи: Патрик Дреннан (Patrick Drennan)