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ТАСС

Украина поставила в свои десантно-штурмовые войска бронетехнику из Британии, США и ФРГ

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, речь идет о танках Challenger 2, бронетранспортерах Stryker, БМП Marder и бронированных автомобилях Cougar

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты (БМП) Marder поступили на вооружение десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня имел честь вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших бронированных подразделениях. "Челленджеры" от Британии, "Страйкеры" и "Кугары" от США и "Мардеры" от Германии", - написал глава военного ведомства Украины на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Резников также опубликовал свою фотографию вместе с военными в форме украинских десантных войск на фоне перечисленной им западной техники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил 27 марта, что ВСУ получили 18 германских современных танков Leopard 2A6. Германский журнал Der Spiegel сообщил в тот же день, что украинской стороне также переданы около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. В свою очередь Минобороны Великобритании сообщило, что украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в начале марта, что Великобритания поставит Украине вдвое больше танков, чем обещала изначально.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в конце февраля, что США передадут в распоряжении Украины 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 бронетранспортеров Stryker. Официальный представитель Госдепартамента США в декабре заявил, что на Украину будут отправлены 37 бронированных автомобилей Cougar. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Stryker
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