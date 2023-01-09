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ТАСС

В ФРГ заявили, что решение о новых БМП для Киева не связано с рождественским перемирием

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БМП Marder
БМП Marder.
Источник изображения: janes.com

Кабмин германии ранее объявил, что Украина получит БМП Marder и дополнительную батарею системы Patriot

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Обещание со стороны Германии направить Украине БМП Marder, которое было оглашено в четверг, никак не связано с тем, что в тот же день Россия объявила о рождественском прекращении огня в зоне СВО.

"Нет, это никак не связано", - заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Также в четверг кабмин ФРГ объявил, что Украина получит от Германии БМП Marder и дополнительную батарею системы Patriot. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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