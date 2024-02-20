Разгром среди ясного неба: каково значение освобождения Авдеевки

Взятие города под контроль снизит интенсивность обстрелов Донецка и даст возможности для дальнейшего наступления

Сокрушительным поражением украинских войск завершилась битва за Авдеевку. Этот крупный узел обороны они укрепляли с 2014 года. В результате стремительного продвижения российских подразделений ВСУ не удалось организованно отступить — все закончилось беспорядочным бегством. Президент Владимир Путин направил в войска поздравительную телеграмму. Освобождение Авдеевки должно снизить интенсивность обстрелов Донецка, а также создать предпосылки для дальнейшего российского наступления, отмечают эксперты.

Доклады в режиме реального времени

Об освобождении Авдеевки утром 17 февраля в Кремле президенту доложили министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Как рассказал 18 февраля официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, накануне в четыре утра они рапортовали, что операция близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента и сообщили, что «операция фактически завершена».

Песков отметил, что Путин получает доклады Шойгу и Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки в режиме реального времени.

— В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах, — сообщил представитель Кремля.

Молчание до полного разгрома

В воскресенье, 18 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км. В результате освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

До этого в военном ведомстве рассказали, что потери украинских формирований только за финальные сутки сражения составили более 1500 человек.

Виды Авдеевки Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Лишь отдельным разрозненным украинским формированиям удалось спешно покинуть город, при этом они побросали вооружение и технику. Российские войска завершают зачистку и блокируют подразделения, которые засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

В Минобороны отметили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов.

— Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города, — подчеркнули в ведомстве.

Общий вклад в победу

Президент Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, командующему войсками группировки «Центр», поздравительную телеграмму. В ней он перечислил отличившиеся соединения и части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии, добровольческой бригады «Ветераны».

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — говорится в документе. Телеграмму Путин подписал в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Как сообщил в воскресенье Дмитрий Песков, Минобороны готовит персональные списки бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки. Он добавил, что в списки войдут бойцы из всех подразделений, которые участвовали в операции. Песков отметил, что в направленной телеграмме президента России Владимира Путина командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву пилоты самолетов не были упомянуты, однако глава государства «особо отмечает вклад наших летчиков».

Бегство вместо отступления

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских сил из Авдеевки и переходе к обороне. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской).

Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным и логичным. Он также обвинил западные страны в недостаточной помощи.

Однако, судя по заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, объяснения украинских военачальников выглядят как хорошая мина при плохой игре.

— Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки, — сказал Конашенков.

Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного отступления ВСУ из города. На них видно, как боевики бросают вооружение и технику, пока российские войска ведут по ним постоянный огонь.

Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны, в том числе американские Patriot.

Усвоенные уроки

Существенным поражением для ВФУ назвал освобождение Авдеевки военный эксперт Юрий Лямин. Он отметил, что они вынуждены были спешно отходить, оставляя на позициях боеприпасы, технику, оборудование, чтобы уйти налегке.

— Для украинских формирований была угроза полного окружения, ­— рассказал он «Известиям». — По официальным данным, потери противника были более 1500 человек за сутки, это много за такой промежуток времени, — уточнил он. — Авдеевка была своеобразным ножом, приставленным к Донецку, являясь ближайшей украинской позицией, с которой они вели артиллерийский обстрел по городу. Ее освобождение значительно снизит количество ударов. Теперь ВФУ придется для этих же целей использовать уже более дальнобойную технику. Авдеевка также была одним из самых укрепленных районов украинских формирований на линии боевого соприкосновения. Поэтому ее освобождение было необходимо для того, чтобы дальше осуществлять продвижение и отодвигать ВФУ от Донецка.

Авдеевка — первый город, освобожденный в этом году, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что бои за нее шли с 2014 года.

— Это было занозой у сердца Донбасса, которая очень долго торчала, — рассказал эксперт «Известиям». — Авдеевка — самый укрепленный район по донецкому направлению. Не случайно Зеленский в конце прошлого года фотографировался у въезда, где сейчас находятся наши флаги, и сказал, что украинские формирования будут держаться как минимум до их следующего контрнаступления.

По его словам, с точки зрения военной и оперативно-тактической обстановки освобождение Авдеевки дает выход на другие города: Часов Яр, Константиновка, Дружковка, дальше самый большой город Краматорск, а после — символ сопротивления киевскому режиму город Славянск, где в свое время все и начиналось. Но таких укреплений, как в Авдеевке, в этих городах нет.

— Раненных бросали, другие прорывались маленькими группами, скисла 3-я бригада в основном состоящая из Азовцев (запрещенное в России формирование. — «Известия»), которая на выручку шла, но сразу же в подвале забилась, как это было в Мариуполе. Поэтому очевидно, что во многом это было неконтролируемое бегство, — подвел итог Василий Дандыкин. — Перелом будет попозже, но это знаковый удар, очень ощутимый.

В ходе освобождения Авдеевки, а также при действиях штурмовых групп и отрядов в этой агломерации были учтены особенности специальной военной операции и уроки освобождения других крупных городов, в частности Мариуполя. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Неоднократно мне довелось слышать от моих коллег и непосредственных участник боевых действий на том направлении, что все благодарят эффективную работу ВКС. Видимо были какие-то новшества, нестандартные методы и способы штурмовых действий. Как можно заметить, российские военнослужащие разбили Авдеевку на две части. В первую очередь, они нарушили подвоз боеприпасов, техники и вооружения, контролируя дорогу. После начали штурмовыми группами действовать в направлении промзоны и самой Авдеевки, — пояснил Геннадий Алехин.

По словам эксперта, город находится на возвышении, поэтому будет легче вести наступательные действия в дальнейшем. И то, что они будут, он не сомневается.

— Очаговые сопротивления ВФУ были для того, чтобы как можно быстрее подготовить в инженерном отношении, в первую очередь, оборонительные линии за Авдеевкой. Удалось им это сделать или нет, мне трудно судить. Но нельзя сравнивать мощный укрепленный район, который готовился много лет, и эти оборонительные инженерные сооружения, которые они воздвигали в спешке, — подчеркнул он. — Но скорее всего главного мощного удара стратегического значения, который позволит больше вклиниться на оставшуюся территорию ДНР, не будет. На мой взгляд, ВС РФ продолжат действовать также методично, как и действовали. Сейчас пошло оживление на запорожском направлении, в частности Работино, и на харьковском направлении, где мы поджимаем противника под Купянском.

Реакция в мире

Вывод украинских подразделений из Авдеевки –– одного из самых укрепленных районов противника –– происходит на фоне противоречий, которые обострились на Западе по поводу дальнейшей военной помощи Украине. Все больше политиков, а также целом граждан США и европейских стран начинают сомневаться в возможности Киева победить Россию на поле боя. Достаточно вспомнить недавнее заявление американского журналиста Такера Карлсона, который после интервью с Владимиром Путиным сказал, что украинские военные не смогут вытеснить российскую армию.

Для Банковой отступление из ключевого опорного пункта в Донбассе лишь еще больше убеждает западных партнеров в нецелесообразности своих расходов, рассказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

–– Если рассуждать логически, зачем Западу вкладываться в сторону, которая проигрывает? Вложения не оправдываются. С другой стороны, любая помощь для Украины –– это, с точки зрения Запада, вложения, рассчитанные на ослабление России и уменьшение ее потенциала, –– полагает он.

По его словам, помощь в дальнейшем будет иметь ограниченный характер.

–– Сомневаюсь, что помощь будет масштабной и всеобъемлющей. Уже сейчас можно было бы, к примеру, поставить под сомнение поставки истребителей F-16. Кроме того, основная западная техника, как американские и британские танки Abrams и Challenger, не задействована на линии соприкосновения, несмотря на ситуацию на фронте, –– добавил Богдан Безпалько.

Тем не менее, Запад продолжит поставлять оружие Киеву: средства ПВО, боеприпасы, дальнобойную артиллерию и системы залпового огня, применяемые ВСУ для ударов по мирным объектам, как это происходит, например, в Белгороде, считает эксперт. Причина заключается в том, что ни Вашингтон, ни Брюссель пока не готовы признать полный провал своей политики в отношении Украины и РФ.

В частности, Дания уже призвала своих союзников увеличить поставки на Украину. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявила, что ее страна передала Киеву всю свою артиллерию.

Американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, допустил, что Украина может потерять и другие города в случае, если конгресс не согласует новый пакет помощи. Он также назвал «абсурдным» и «неэтичным» отказ от поддержки Украины, когда у нее заканчиваются боеприпасы. США из-за позиции республиканцев, которые требуют от властей уделять больше внимание внутригосударственным проблемам (речь идет, прежде всего, о борьбе с нелегальной миграцией), еще с прошлого года не могут согласовать выделение помощи в размере $60 млрд для Украины.

В последнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, Джо Байден выразил уверенность в том, что конгрессу все же удастся найти компромисс.

При этом Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности посетовал на недостаточный объем западной помощи.

«Мы очень рассчитываем на позитивное решение конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», –– заявил Зеленский 17 февраля.

Но в самой Республиканской партии, по всей видимости, пока не намерены менять свою точку зрения даже после ухода ВСУ из Авдеевки.

–– Мы не блокировали пакет помощи для Украины из-за предвыборной кампании Трампа [экс-президента США]. Республиканцы скептически относятся к пакету помощи Украине, поскольку не считают его лучшим выбором для страны, –– рассказал «Известиям» сенатор от «красных» Джеймс Дэвид Вэнс.

По его словам, отход ВСУ из Авдеевки лишь свидетельствует о том, что конфликт на Украине затянулся.

–– Я считаю, что мы фактически находимся в тупике российско-украинского конфликта. Линии соприкосновения немного продвигаются вперед, потом немного отходят назад. Я не думаю, что отступление Украины фундаментально изменит природу сегодняшнего конфликта, поскольку мы и так находимся в тупике. В интересах каждого –– решить эту ситуацию, –– полагает американский политик.

К слову, даже бизнесмен Илон Маск согласен с этой позицией. В частности, он словом «верно» прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что конфликт на Украине зашел в тупик. К слову, к посту также прикреплена картинка с надписью: «День, когда США перестанет финансировать Украину, — это день, когда военные действия закончатся».

Заметные успехи ВС РФ, по сути, лишают Запад возможности оказывать давление на Россию, заявил «Известиям» зампредседателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По крайней мере, в тех масштабах, на которые изначально рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе.

–– Полагаю, Байден пытается вселить в Зеленского некоторую уверенность, что он сделает все возможное для выделения финансовой помощи Украине. Но конгрессмены понимают, что выделять деньги Украине –– выкидывать их в прорубь, потому что все они по итогу идут в карманы украинских чиновников, –– считает Юрий Швыткин.

Разумеется, и в Европе растет скепсис относительно дальнейшего финансирования Украины. В конечном итоге России и Украине необходимо будет сосуществовать друг с другом, сказал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовский.

–– Половина Европы считает, что с конфликтом на Украине пора заканчивать. Необходимо говорить об условиях мира. Также высказывается желание победить Россию, но это, на мой взгляд, попросту невозможно, –– заявил он.

В британской прессе назвали взятие Авдеевки самой крупной победой Москвы после провала украинского контрнаступления. Разница в размерах и возможностях между сторонами конфликта становится все более очевидной, пишет корреспондент BBC Джеймс Уотерхаус. По его словам, «четыре месяца атак привели к тому, что украинские войска оказались в меньшинстве, а их боеприпасы истощились», добавил он.

— Потеря Авдеевки, конечно, тяжела особенно для государств, поставивших большое количество вооружения. Однако большинству людей, вероятно, было ясно, что Украина не победит. В любом случае для некоторых западных государств основной мотивацией была не победа Украины, а, скорее, длительная борьба, призванная ослабить Россию в военном отношении и изолировать ее на международном уровне, — рассказал «Известиям» депутат Бундестага Ян Нольте.

Старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли признал, что потеря Авдеевки будет иметь серьезные последствия для ВСУ. «Главные вопросы сейчас –– насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны», –– считает он. По его словам, с потерей населенного пункта боевой дух российской армии поднимается.

Взятие Авдеевки. Источник: .iz.ru

Кроме того, взятие Авдеевки российскими силами может привести к дальнейшему снижению уровня поддержки Владимира Зеленского, полагает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. При этом после отставки Валерия Залужного с поста главкома рейтинг Зеленского сразу упал на 13%, сообщил Киевский международный институт социологии. «Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре прошлого года, недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале», — сказано в исследовании.

В то же время поражение ВСУ в Авдеевке может стать причиной негодования партнеров киевского режиме на фоне громкой победы России, рассказал «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

— Очевидно, это неудача. Однако на Западе будут стараться преуменьшить значение украинского поражения и использовать его в оправдания, чтобы выделить дополнительную военную и финансовую помощь Украине, — отметил он.

По мнению Гуннара Бека, на Западе не готовы признать, что украинская армия утратила наступательный потенциал, учитывая огромное поставки вооружения. При этом западные политики признают, что, скорее всего, Украина не сможет вернуть инициативу, и что конфликт проигран, добавил он.

— Если Дональд Трамп победит на выборах в США, ситуация для Украины усугубится. Без помощи США у ЕС не хватит решимости продолжать эту войну, — заявил Бек.

Кроме того, продолжение конфликта играет важную роль для оправдания серьезного экономического кризиса и падения уровня жизни в Европе со времен Второй мировой войны.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Справка «Известий» Укрепрайон с 2014 года Украина еще в июле 2014 года взяла под свой контроль Авдеевку, вытеснив ополчение ДНР. Таким образом украинские формирования создали себе плацдарм для наступления на Донецк. С 2015 года они приступили к строительству укрепленных позиций на территории города. С 2014 года из Авдеевки вооруженные украинские формирования обстреливают жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станцию. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов людей в Донецке и ближайших поселках, причем как в ДНР, так и на подконтрольных Украине территориях. Захват Авдеевки также дал им возможность взять под огневой контроль трассы Донецк-Луганск и Дебальцево-Горловка. Отсюда же ВФУ обстреливали Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог. Авдеевка — один из самых укрепленных форпостов украинских фрмирований. Его создавали и улучшали на протяжении восьми лет: рылись окопы, ходы сообщения, тщательно оборудовались долговременные огневые точки. Глубоко под землей были обустроены бункеры с толстыми бетонными перекрытиями, вход в которые защищали бронированные двери. «Известия» писали, что Авдеевка для украинских боевиков стала городом с особым идеологическим значением, так как в одно время права и власть в нем получил «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская группировка). А участок линии боевого соприкосновения, проходящий по её окраинам, стал местом постоянных провокаций и нарушения Минских договоренностей. В 2016 году власти ДНР заявляли, что восстановительные работы на железнодорожном перегоне Авдеевка-Ясиноватая, которые были согласованы на встречах контактной группы в Минске, были остановлены из-за постоянных обстрелов. Ситуация обострилась 29 января 2017 года — начались серьёзные стрелковые бои с применением артиллерии. Тогда же район опорного пункта «Алмаз-2» ВС ДНР, который был как выступ, между шахтой Бутовка и промзоной, из-за частых перестрелок и постоянных потерь называли «скотобойней». По итогам ожесточенных боев линия боевого соприкосновения кардинально не изменилась. Перед началом СВО обстановка в Донбассе начала накаляться ещё сильнее — Киев игнорировал договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливал ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, была объявлена всеобщая мобилизация. Авдеевка во время СВО В ходе СВО украинские формирования практически ежедневно обстреливали с использованием тяжелой артиллерии и РСЗО Ясиноватую, Донецк, Горловку и другие города и села Донбасса из Авдеевки, из-за чего погибали мирные жители этих населенных пунктов. Кроме того, 13 марта 2022 года боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате, которая привела к пожару на предприятии, едкий токсичный дым распространялся на прилегающие населенные пункты. 18 августа 2022 года военные ДНР взяли важную высоту под Авдеевкой, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку. В этот же день авиация ВКС России разбила украинский батальон на этом направлении. Но больших продвижений к северу от Донецка не было. Мэр подконтрольного Украине города Авдеевка Виталий Барабаш не отрицал, что многие местные жители ждут прихода российской армии. По его словам, несмотря на объявленную Киевом обязательную эвакуацию, значительная часть населения Авдеевки отказывается покидать дома. Последние месяцы российская армия вела активную оборону с улучшением положения на донецком направлении. После провала контрнаступления украинских боевиков инициатива перешла к российским войскам. 10 октября наши военнослужащие начали активно наступать в районе Авдеевки. В Киеве признали, что ситуация для ВФУ сложная. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в оборону противника на 300-600 метров с юга. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты уверенно продвигаются вперед с двух сторон в Авдеевке, попутно уничтожая опорные пункты ВФУ. 3 ноября российские войска продвинулись в районе промышленной зоны, которая была важным укрепрайоном ВФУ. Уже 15 ноября обозреватели немецкого издания Bild признали эффективность тактики армии России при штурме Авдеевки. Они констатировали, что российская армия продвинулась до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, которая ранее была линией боевого соприкосновения, тем самым затруднив снабжение украинских военных. 5 января 2024 года Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. В конце месяца руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что российские подразделения успешно продвигаются в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в ДНР. 16 февраля украинское командование рассказало о том, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.

Над материалом работали Роман Крецул, Юлия Леонова, Прохор Доренко, Семен Бойков

«Известия»