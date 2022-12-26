Зеленский не смог добиться от Байдена самого главного

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

WP: Байден отказал Зеленскому в поставках тяжелого вооружения для Украины

Несмотря на улыбки и благодарности, Зеленский не получил от Байдена главного — тяжелых танков и ракет дальнего действия, пишет WP. Байден проявил разумную осторожность, не давая украинскому лидеру вовлечь США и всю НАТО в прямое военное столкновение с набирающей силы Россией.

С улыбками и рукопожатиями — и новым пакетом военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов — украинский президент и его советники продолжают требовать от Вашингтона передовых вооружений, которые Байден не хочет предоставлять Киеву.

Помимо искренних выражений благодарности и твердых обещаний о постоянной поддержке со стороны Америки, у президента Владимира Зеленский и Джо Байдена были свои конкретные, а в какой-то степени и разные цели, с которыми они собрались в среду на встречу.

С пакетом помощи США в размере 47 миллиардов долларов, запрошенным Байденом на 2023 год, оба старались заручиться поддержкой новой палаты представителей, возглавляемой республиканцами, которая вступает в свои полномочия в следующем месяце. По словам высокопоставленного представителя администрации, для Зеленского было важно использовать свою личную харизму, чтобы донести до законодателей аргументы в вопросе "о том, что на Украине действительно идет борьба за демократию".

Для самого Зеленского цель заключалась в формулировании призывов к получению более мощного оружия, чтобы повысить способность Киева начать крупное наступление против серьезно укрепивших оборону российских войск в следующем году. И признаков того, что Зеленский преуспел в этом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, наблюдается мало.

В твите под названием "Мой рождественский список желаний", опубликованном ранее в этом месяце перед объявлением о еще одном пакете военной помощи США на сумму 1,85 миллиарда долларов, сделанным на этой неделе, советник Зеленского Михаил Подоляк включил в первую пятерку четыре наименования оружия, которые администрация Байдена отказалась предложить или помочь предоставить, в том числе основные боевые танки и ракеты большой дальности. Пятый пункт — ЗРК Patriot — был включен в новый пакет помощи.

Представители Министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков и что американские M1 Abrams, которых добивается Киев, слишком сложны в эксплуатации и обслуживании. На совместной пресс-конференции с Зеленским, отвечая на вопрос о ракетах, которые позволят украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержке Украины.

"Они не собираются воевать с Россией", — сказал он об альянсе.

Со своей стороны, администрация США стремилась "обсудить взгляды Зеленского на дипломатию. Где он сейчас стоит и что ему нужно для обеспечения Киеву максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить переговоры", — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Он подтвердил давнюю позицию администрации о том, что "не нам описывать, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии". Эти решения должен принимать сам Киев.

Но тот факт, что между США и Украиной существует единодушие в борьбе с Россией, не означает, что Вашингтон и Киев идут нога в ногу.

"Это была возможность для Байдена и Зеленского серьезно поговорить о том, куда мы идем... не говоря Зеленскому, что ему делать... чтобы убедиться, что мы едины в общих целях и понимаем друг друга, — сказал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным делам. — Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации конфликта. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить сейчас только Соединенные Штаты".

Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение конфликта путем переговоров, каждая из которых имеет своих сторонников в администрации. Одна из них, являющаяся частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время занимает, включая Крым и районы восточного Донбасса, присоединенные ею в 2014 году. Другая — отход к линиям 2014 года. Третья — отказ России от Донбасса, но не от Крыма.

Как дал понять Зеленский, последние два варианта он никогда не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда силы РФ отступят от всей занятой территории.

Но на их личной встрече в среду Байден спросил "о текущих представлениях Зеленского о том, как это должно выглядеть", сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что "на данный момент это была своего рода академическая дискуссия", поскольку нет никаких признаков того, что в таком разговоре заинтересована важнейшая сторона — Москва.

"Русские хотят прекращения огня только для того, чтобы получить время для пополнения, ротации, перегруппировки войск и обучения новых сил, — сказала Лиана Фикс, научный сотрудник Совета по международным отношениям по европейским делам. — Россия пытается выиграть время <...>".

На состоявшемся в среду заседании Минобороны РФ президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о новых инициативах <...>. Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с 1 миллиона в этом году до 1,5 миллиона, развернуть 20 новых дивизий и изменить мобилизационную структуру.

Путин сказал, что одобряет изменения, но отметил проблемы в боевых действиях, которые необходимо "решать в первую очередь", включая связь, управление и контрбатарейную борьбу, сообщает российское информационное агентство ТАСС. Он поручил Шойгу обеспечить войска РФ, многие из которых плохо экипированы, недостаточно обеспечены оружием, медицинскими средствами, пайками и обувью "на самом передовом и высшем уровне", передает ТАСС, поскольку "на поле боя не может быть мелочей. "

"У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит, — сказал Путин. — Надеюсь, что ответ будет соответствующим, что будут достигнуты соответствующие результаты".

В то время как высшее военное руководство Украины заявило, что в течение следующих нескольких месяцев ожидает возобновления наступления России, возможно, даже на Киев, высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента заявила, что, как считают в Вашингтоне, Кремль пока с этими планами колеблется. При этом одни военные руководители России стремятся занять больше территории, а другие встревожены тем, готовы ли их силы к проведению крупных военных операций.

<...>

Но хотя, по словам официальных лиц США, некоторые внутренние споры о тактике могут иметь место быть, в Кремле не обнаруживается никаких разногласий, когда речь идет о стратегии, и никаких предпосылок к серьезным предложениям о том, что Москве следует минимизировать потери, отступить и стремиться к миру.

Новые системы вооружений, поставленные Украине США и союзниками, — в частности, современная система противовоздушной обороны Patriot — помогут противостоять продолжающимся российским авиаударам по критически важной инфраструктуре, из-за которых большая часть страны осталась в темноте и без тепла с наступлением зимы. По словам официальных лиц, она призвана обеспечить "многоуровневую" защиту от российских крылатых ракет и беспилотников.

"Но это не всеобъемлющее решение по ПВО для Украины, — сказал один из представителей министерства обороны о недавно утвержденной к передаче Киеву системе Patriot. — Это просто еще один шаг из многих шагов, которые мы предприняли... Даже одной батареей Patriot мы серьезно усилим военные возможности Киева, но Вашингтону и его союзникам предстоит еще много сделать для укрепления украинской ПРО".

Некоторые высокопоставленные украинские чиновники утверждают, что единственный способ остановить российские ракетно-авиационные атаки — наносить удары по местам их организации. Речь идет о "комбинированных ударах по стационарным объектам противника, в первую очередь по аэродромам базирования российской ударной авиации, районам стартовых позиций баллистических и крылатых ракет", — пишет заместитель председателя комитета Верховной Рады по безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский.

Для этого, считает он, Украине нужны ракеты большой дальности, в частности, тактический ракетный комплекс армии США, известный как ATACMS, который фигурировал в списке пожеланий Подоляка, советника Зеленского.

Другие пункты в списке — боевые танки Leopard и Marder из Германии и танки M1 Abrams из США. Но получение всех этих вооружений очень маловероятно в краткосрочной перспективе.

В среду Берлин повторил свое нежелание предоставлять танки до тех пор, пока Вашингтон не сделает это первым. В то время как одним из приоритетов Германии является "поддерживать Украину настолько, насколько мы можем", заявил журналистам в среду в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, "второй приоритет — удержать НАТО от прямого конфликта с Россией. В-третьих, обеспечить, чтобы Германия не действовала в одиночку. Следует помнить, что на сегодняшний день на Украину не поставлен ни один основной боевой танк западного производства".

Даже без немедленного успеха на оружейном фронте ставки на визит украинского президента были высоки. "Зеленский пытается укрепить и тем самым расширить политическую основу поддержки Украины в Соединенных Штатах и, соответственно, во всем свободном мире, — сказал Дэниел Фрид, который занимал высокий пост в госдепартаменте и должность посла США в Польше. — Все зависит от того, будут ли американцы придерживаться нынешнего курса. И Зеленский хочет придать этому человеческое измерение".

На данный момент эта цель, вероятно, достигнута. Но высокопоставленный чиновник администрации предупреждает: "В новом составе Конгресса могут быть и отличия. В нем с новой силой зазвучат громкие голоса, может быть, и не слишком влиятельные, но которые будут требовать направления наших национальных ресурсов на другие цели и которые будут кричать о том, что мы разбазариваем эти ресурсы впустую на американские зарубежные авантюры".

"Но мы с достаточной долей уверенности ожидаем, что по-прежнему будем видеть сильную двухпартийную поддержку Украины. Мы узнаем это уже на следующей сессии Конгресса".

Авторы: Карен де Янг, Мисси Риан (Karen de Young, Missy Ryan)

Комментарии читателей:

Salty Sea Dog

Такер Карлсон повсюду со своей пророссийской пропагандой. Сумасшедший. Восхваление Путина и России. Едкие оскорбления в адрес президента Зеленского. Очернение Украины. И ведь вы только подумайте: российская пропагандистская программа — самое популярное кабельное новостное шоу. Я в шоке! Разве это не странно?

the_sillycibin

Россия получает 300-400 миллиардов долларов доходов от нефти и газа в год. Мы даем Украине 45 миллиардов долларов, а ее экономика разрушена. Недавние скромные "успехи" Киева искажают восприятие и понимание людьми простой истины. Россия и Украина — это Давид и Голиаф. И у нас нет времени ждать, пока Пекин стабилизирует свою экономику, а затем начнет по-настоящему поддерживать Москву. Если это произойдет, то уже через год для Киева все будет кончено. Время на самом деле не на стороне украинцев.

ProudNewEnglander

НАТО далеко не едина. Мне так противно это патетическое заламывание рук Германии, когда дело доходит до помощи Украине. И ничегонеделание. Если бы США вели себя так же, Берлинская стена все еще стояла бы. Среди западных союзников Германия — это позорище!!!!

Corinthians Bar and Grill

Слушайте, хватит вам кричать про эти ЗРК Patriot. Никакое они не спасение. И ничего украинцам не дадут. Ну не сможете вы сбивать сотни дронов, стоящих по 20 тысяч долларов ракетами по 3 миллиона долларов за штуку!!!

Кirbydog9

А ведь действительно, большинство читателей этого не понимают!

El Penguin

А я даже рад, что Байден и Зеленский расходятся во мнениях. Байден отвечает за американские интересы, а не за интересы Украины. Интересы Вашингтона и интересы Киева далеко не совпадают, и ни один президент США не должен верить в обратное.

Cassandro

Зеленский хочет сражаться и одержать пиррову победу, оплаченную массовыми смертями и страданиями украинцев, а еще крахом европейской экономики. Он рассчитывает на огромное финансирование от США. Ему нравятся парады, развевающиеся флаги и смелые речи. Тем временем украинцы сидят в нищете без всякого просвета надежды. Зеленский изолирован от настоящих народных страданий и любит быть в центре внимания. Но любые военные конфликты порождают много смертей. И проще пойти на компромисс при выигрыше, так как разыграть проигрышную карту сложно. Американцам нравятся "шок и трепет". Они не видят мучений. Одной из основных причин, по которой Вьетнам закончился, были еженедельные рейсы на авиабазу Дувр с сотнями гробов. На Украине дела сегодня намного хуже, но в СМИ это выглядит как красивый и героический конфликт. А победителей в нем нет и не будет!

The Templar

Когда Байден говорит, что дальнобойные обстрелы России разрушат единство НАТО, он имеет в виду Германию и Францию, потому что они по-прежнему меньше всех делают для Украины, особенно французы. Немцы говорят, что что-то делают, но, как выясняется, это происходит либо никогда, либо спустя месяцы. Французы только говорят, но делают совсем немного. Что-то присылают, но в процентном отношении к ВВП Франция — это самая слабая помощь в Европе.

Эти две страны хотят вернуть все к тому, как было раньше, и им больно, что этого никогда не будет. Тем не менее они не могут просто прийти и предложить реальную жесткую поддержку, даже если говорят, что будут помогать. Тем временем восточные европейцы и британцы помогают столько, сколько могут, невзирая на экономические издержки, потому что знают: сейчас или никогда.

Германией руководят ее жадные автопроизводители и тяжелая промышленность. А Франция боится собственной правой "путинской Тени" под маской национального фронта.

jjmarold

Ракеты ЗРК Patriot слишком дороги для использования против дешевых <...> беспилотников. Они могут быть полезны против крылатых и, возможно, баллистических ракет, но беспилотники продолжат уничтожать Украину, как того хочет Путин. Что могло бы помочь, так это израильская система "Железный купол", но Израиль не хочет ссориться с Путиным, поэтому сдержанно относится к просьбам украинцев насчет этой системы.

one man

Сейчас военный конфликт на Украине зашел в тупик. По моим оценкам, он продлится еще 3 года, пока Москва не измотает Киев окончательно. У России запас ресурсов больше.

StAnnie

Спасибо вам за правду!

Watlyle

Нам нужно спросить конгресс, как он видит конец этой игры. Если мы собираемся принять преднамеренные шаги, которые могут привести нас к следующей великой европейской войне, конгресс должен быть "на борту" с самого начала.

Это будет наше нападение на Россию, а не реакция на нападение на нас. Это будет агрессия. Если конгресс хочет пойти по этому пути, то пусть это будет решено официальным решением нашего высшего законодательного органа! Больше не должно быть многолетних войн, начатых по приказу одного человека!

beachcombr

Байден, как канатоходец, идет по тонкой проволоке и идет по ней хорошо. Несмотря на все недостатки обычных вооружений России, она все еще располагает самым большим ядерным арсеналом в мире. Если хотя бы 10% из их атомных ракет сработают в атаке, это будет худший день в истории человечества. Ничего от него не останется.

Таким образом, когда официальные лица США говорят о том, чтобы избежать эскалации, это не пустые слова. Если американские ракеты большой дальности внезапно начнут обрушиваться на российские базы стратегических бомбардировщиков (как того хотят украинцы), никто не может предсказать, к чему это приведет, но вскоре после этого могут погибнуть десятки миллионов человек. Таким образом, наша помощь украинцам, хотя и обширная, отнюдь не может быть безоговорочной.

Gee me

Осторожность Байдена здесь похвальна. Мне страшно подумать, что было бы, если бы Трамп все еще был президентом. Вооружение Киева для победы над Москвой тяжелым оружием может привести к эскалации ядерной войны с Россией. Вооружение их только для самозащиты усилит уверенность Путина в том, что он когда-нибудь сможет выиграть. Наилучший результат будет достигнут, если сначала заключить мирный договор с Россией, а затем принять Украину в НАТО после окончания конфликта. Киеву, вероятно, придется смириться с потерей части территории, чтобы заключить мирный договор в короткие сроки. Но это даст наилучшие шансы на долгосрочную безопасность страны.

cassandro

Зеленский не боится ядерной войны. Но нам следует ее бояться. Зеленский грезит о победе, оплаченной огромными страданиями украинцев и триллионом или двумя западной помощи. У Украины в последнее время отвратительная репутация страны политической коррупции, власти олигархов и массового разделения между власть имущими и простыми людьми. Мы не должны поощрять Z (Зеленского) в его стремлении к пирровой победе!