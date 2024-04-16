The Print: индийский эксперт назвал обвинения в адрес России ложными

За два с лишним года конфликта на Украине западная пропаганда наплодила множество мифов, пишет The Print. И в большинстве стран их безоговорочно принимают за чистую монету. Но ни один из них не выдерживает проверку на достоверность.

Конфликт на Украине длится вот уже два года, а в Индии, как и в большинстве стран мира, мы до сих пор слышим только одну версию о его причинах и ходе — западную. Это породило множество мифов, которые воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Возможно, пришло время нам их разобрать. Первый состоит в том, что в 2022 году Россия внезапно проявила ничем не спровоцированную агрессию с целью захвата территорий.

Этот конфликт, как и любой другой, имеет глубокие исторические, этнические и геополитические причины. Во время недавнего интервью с журналистом Такером Карлсоном в Кремле президент России Владимир Путин потратил полчаса на объяснение истории Украины и России. Свержение законно избранного президента Украины Виктора Януковича в результате спонсируемого ЦРУ США госпереворота на Майдане в 2014 году и последующая попытка украинской армии "задавить" русскоязычные регионы Донбасса привели в итоге к гражданской войне.

Не следует забывать и о неустанном пятиэтапном расширении НАТО на восток, начиная с 1999 года, несмотря на роспуск Организации Варшавского договора, выступавшей в роли ее противника в холодной войне, и вопреки гарантиям, предоставленным тогда России. Путин неоднократно называл расширение НАТО на восток экзистенциальной угрозой, и громче всего это предупреждение прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

После переворота на Майдане НАТО во главе с Соединенными Штатами превратили украинскую армию в одну из крупнейших в Европе с целью создания антироссийского плацдарма. Между тем в период с 2014 по 2022 год гражданская война в русскоязычном регионе Донбасса привела к гибели 14 тысяч человек. Недоверие России к Западу усиливает его двуличность: гарантии исполнения Минских соглашений по прекращению зверств на Донбассе звучали не ради их соблюдения, но с целью выиграть время для дальнейшего наращивания сил украинской армии, как подтвердили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Россия считала Украину созданной НАТО экзистенциальной угрозой у себя под боком, с которой необходимо разобраться. Таким образом, конфликт начался вовсе не внезапно 24 февраля 2022 года из-за российской агрессии, как нас убеждает Запад.

Украина — пешка

Следующий миф заключается в том, что отважная Украина сопротивляется захвату земель империалистически настроенной Россией. Однако все наоборот: это полномасштабная экономическая, финансовая и военная кампания Запада под руководством США против России, в которой Украине отведена лишь роль посредника. На сегодняшний день Запад ввел против Москвы более 18 тысяч санкций в надежде, как сказал президент США Джо Байден, что это уничтожит российскую экономику и валюту. Всего за два года Соединенные Штаты и Евросоюз предоставили Украине почти 200 миллиардов долларов финансовой и военной помощи. Сравните: общий оборонный бюджет Индии, включая зарплаты и пенсии, составляет всего около 75 миллиардов долларов.

Есть общепризнанный факт: НАТО предоставляет украинской армии помощь в области боевой разведки, спутникового наблюдения и связи с помощью терминалов Starlink компании Илона Маска. На поле боя присутствуют западные спецназовцы. Они помогают с планированием, выбором целей и эксплуатацией сложных систем вооружения. Одним из последних доказательств стал перехваченный 19 февраля разговор между командующим немецкими ВВС генералом Инго Герхарцем (Ingo Gerhartz) и четырьмя офицерами об уничтожении Крымского моста ракетами Taurus.

Запад поставил Украине сотни танков и тысячи боевых машин, Patriot и другие системы ПВО, противотанковые средства, крылатые ракеты и миллионы боекомплектов. Киев получил среди прочего новейшие танки Leopard, Challenger и Abrams, бронетранспортеры M113 и Marder, высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, армейские тактические ракетные системы ATACMS и ракеты Storm Shadow. Запад видит в этом прекрасную возможность нанести России "стратегическое поражение" и ослабить ее, о чем без обиняков говорил министр обороны США Ллойд Остин. Недавняя статья в The New York Times подтвердила, что после 2014 года на Украине появилось 12 секретных баз ЦРУ для обучения украинцев и слежки за Россией.

Путин — агрессор?

Третий миф гласит: Путин — разжигатель войны, который не остановится на Украине и хочет напасть на Европу, в том числе с использованием ядерного оружия. Достаточно послушать речи Путина, чтобы понять, что его страна ни разу не угрожала ни одной европейской стране. Он четко сформулировал три цели специальной военной операции: защита преследуемого русскоязычного населения, демилитаризация и денацификация. Обвинения в стремлении напасть на Европу и готовности применить ядерное оружие исходят от политиков, СМИ и военных деятелей США и ЕС.

Фактически Путин проявил поразительную сдержанность перед лицом личных оскорблений со стороны Байдена, который неоднократно позволял себе называть его "убийцей", "головорезом", "сумасшедшим сукиным сыном" и "военным преступником". В марте 2022 года в Стамбуле украинцы и русские заключили соглашение, которое остановило бы конфликт на весьма выгодных для Украины условиях. Однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел тогда в Киев и убедил президента Зеленского выйти из него. С тех пор последний отметился подписанием указа о запрете вообще любых переговоров с Россией.

Россия не проиграет

Четвертый миф заключается в том, что ситуация на поле боя зашла в тупик, и Россия в итоге проиграет. Ничего подобного. После впечатляющего провала украинского контрнаступления летом 2023 года и недавнего освобождения Авдеевки российская армия наступает на всех участках 1000-километровой линии фронта, даже несмотря на распутицу. Их стратегическая цель — раздавить и уничтожить силы киевского режима. Министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что украинцы ежедневно теряют от 800 до 1000 человек и более 100 единиц вооружения и техники.

Ни одна армия не выдержит таких потерь. Веб-сайты, которые отслеживают статистику смертности по некрологам и общедоступной информации, подсчитали, что всего ВСУ потеряли от 450 до 500 тысяч солдат. Их уничтожают в эту самую минуту, и никакая помощь тут уже не спасет. Россия побеждает, и единственный вопрос в том, как далеко на запад продвинется ее армия. Большинство предположений ограничивают марш Днепром и линией Одесса — Харьков.

Еще один миф состоит в наличии у Запада свободной прессы и верховенства закона. В момент начала российско-украинского конфликта основные западные СМИ совместными усилиями вознамерились полностью подавить российскую точку зрения на события и транслировать только западную и украинскую версии. Там заблокирован интернет-доступ к российским изданиям, запрещены RussiaTodayи другие каналы. Западное общество дошло до того, что попыталось бойкотировать российских спортсменов и отменить российскую культуру: художественные выставки, балет, музыку и все, что связано с Россией. Это что, признаки наличия свободы печати? Что касается верховенства закона, Соединенные Штаты и Европа абсолютно незаконно заморозили российские суверенные валютные резервы на сумму 300 миллиардов долларов. Иначе как грабежом это не назвать. Такое вот верховенство закона.

Конфликт не навредит России

Последний миф: боевые действия ослабляют Россию. Ситуация прямо противоположная, ведь санкции вынудили ее сосредоточиться на внутреннем производстве и обратиться к незападным рынкам. Сегодняшняя российская экономика растет быстрее европейской: Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2024 году ее рост составит 2,6% против европейских 0,9%. Тем временем крупные европейские страны, включая Германию, скатываются в рецессию. Россия укрепляет связи с большей частью мирового населения, а ее нефтяные доходы за 2023 год не выказали признаков падения, вопреки желанию и ожиданиям Запада. Российское общество еще сильнее сплотилось и окрепло.

Путин находится на пике популярности и на недавних выборах набрал более 87% голосов. Зверский теракт в "Крокус Сити Холле" как никогда прежде объединил людей. Ежемесячно контракты на военную службу добровольно подписывают среднем 30 тысяч россиян, а численность армии страны достигла 1,2 миллиона человек. ВПК вырос в разы и без проблем обеспечивает армию современным вооружением и боеприпасами — причем куда быстрее, чем Запад способен снабжать украинцев. После окончания конфликта российская армия по праву станет считаться наиболее закаленной, оснащенной и боеспособной в Европе. Так что нет, страна не ослабевает.

Ведущие западные СМИ постоянно кормят нас однобоким и далеким от реальности нарративом с пропагандой определенных мифов. Индийским изданиям важно стремиться дать общественности более сбалансированное и реалистичное описание ситуации, а не безоговорочно транслировать то, что велят.

Автор статьи: Арджун Каточ (Arjun Katoch) — бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, работал в различных конфликтных регионах по всему миру. До этого служил в спецназе индийской армии.