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ТАСС

Болтон считает, что членство Турции в НАТО должно быть под вопросом из-за позиции по РФ

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: Юрий Орешкин/ БелТА/ ТАСС

Бывший помощник Дональда Трампа отметил неготовность Анкары проявить жесткое антироссийское отношение в ситуации на Украине

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности турецких властей занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

По его мнению, в ближайшие месяцы "единство и решимость Запада" будут по-настоящему проверены на деле. "Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран (на выборах в июне - прим. ТАСС)", - написал Болтон в опубликованной в понедельник вечером статье The Daily Telegraph.

Он также отметил, что заявления Германии о намерении увеличить расходы на оборону пока не материализовались. "Регулярный оборонный бюджет Германии в 2023 году будет меньше, чем в 2022 году", - указал Болтон, добавив, что средства из специально созданного фонда для бундесвера в размере €100 млрд еще не были задействованы для модернизации вооружения и боевой техники. При этом экс-помощник Трампа отметил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе. 

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Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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