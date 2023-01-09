Javan: Турцию предлагают выгнать из НАТО "за непослушание"

Экс-советник по нацбезопасности при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, ястреб-радикал американской политики Джон Болтон предположил, что Турцию необходимо будет исключить из НАТО, сообщает иранское издание Javan. Так бывший советник предлагает "наказать" Анкару за сотрудничество с Россией, отмечает автор статьи.

Бывший советник по национальной безопасности при администрации экс-президента США Дональда Трампа, одиозный представитель "ястребов-радикалов" американской политики Джон Болтон, в своей статье в газете Telegraph в весьма резкой форме высказал предложение, что если Турция будет продолжать сотрудничество с Россией на фоне украинского кризиса, ее следует как можно скорее лишить членства в блоке НАТО.

Прежний советник по нацбезопасности при бывшем президенте США опубликовал в известном издании Telegraph статью, выдержанную в весьма резких и даже довольно ядовитых тонах: в ней американский политик раскритиковал некоторые отдельные государства НАТО за "подрыв солидарности" внутри Североатлантического альянса. Таковыми государствами Болтон назвал Францию, Германию и Турцию, вменив им нежелание "энергично" поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией. При этом Болтон отметил, что всем странам НАТО и Запада в целом необходимо "теснее сплотиться" против России.

Статья Болтона была опубликована практически в первом в новом году выпуске известного британского издания Telegraph от второго января. Как утверждает в статье Болтон, 2023 год может стать "поворотным" для НАТО и "судьбоносным" для Украины. Запад, полагает он, должен "сейчас или никогда" подтвердить свою решимость сдерживать Россию. По словам политика, странам НАТО представилась возможность опосредованно оказать сопротивление России на полях сражений, на территории Украины. Слабость же блока НАТО, разногласия в его рядах и нежелание отдельных государств двигаться в "общем строю" будут, по мнению Болтона, немедленно использоваться Россией, позволят российским силам одерживать все новые победы в ходе спецоперации на Украине и продвигаться все дальше вглубь украинской территории.

Хотя, по словам Болтона, сразу несколько государств, входящих в альянс, не проявляют должной солидарности, среди государств-членов блока есть и "наиболее слабое звено" — таковым Болтон признал Турцию. Именно Анкара, как полагает бывший чиновник Белого дома, подала "дурной пример" другим странам альянса и стала предвестником возможного раскола или даже распада НАТО в целом. "Единство и решительность – это главные проблемы Запада на данный момент и в этом противостоянии", отметил Болтон. Относительно дальнейшего членства Турции в НАТО.

Болтон написал, что Турцию вполне возможно будет отстранить от членства в альянсе под предлогом мошенничества в ходе подсчета голосов на предстоящих в стране президентских выборах. В данном случае бывший советник Трампа имел в виду вероятное переизбрание нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах и возможные махинации с подсчетом голосов. Таким образом, членство Турции можно поставить под вопрос, поскольку выборы руководителя этого государства пройдут с нарушениями, делает вывод политик. При этом Болтон посетовал, что на данный момент остаются некоторые страны, которые продолжают торговое и даже военное сотрудничество с Россией, и Турция — в их числе. Такое поведение также должно пресекаться и быть "наказуемым", считает Болтон.

Необходимо напомнить, что на момент начала военного конфликта на Украине в конце февраля прошлого года, Анкара отказалась присоединиться к развязанной западными странами, под руководством США, "санкционной войне" против России. Не стала Турция наращивать и военные поставки Киеву, несмотря даже на то, что она обладает второй по численности армией в структуре НАТО, более того, она даже несколько сократила военные поставки. По крайней мере, военные поставки Анкары Киеву куда скромнее, в сравнении с остальными странами Запада и НАТО, тратящими сотни миллиардов долларов. При этом Анкара не раз заявляла, что не хочет ни для одной из сторон "больших жертв" и желает скорейшего установления мира.

Относительно сотрудничества с Украиной у Болтона есть претензии, однако, далеко не только к одной Турции. По его замечаниям, достоин осуждения также и подход Германии, которая, с приходом к власти нового канцлера Олафа Шольца в 2022 году, завила, что пересмотрит свою внешнюю политику. В частности, Шольц заявлял, что не видит необходимости в увеличении оборонного бюджета страны на наступивший, 2023 год. По словам немецкого канцлера, это требование НАТО выглядит "сомнительным". И ситуация с конфликтом на Украине не изменила отношения Германии к этому требованию НАТО, при том, что Ольф Шольц с началом боевых действий неоднократно делал заявления в безусловной "политической поддержке" Украины.

Хотя Берлин и заявлял о том, что израсходует около 100 миллиардов долларов на модернизацию парка истребителей и будет заменять свою старую авиацию в пользу американских F-35, заявления эти так и остаются пока на бумаге и лежат на столе у федерального канцлера, все еще ожидая его подписи. Как утверждает Болтон, Берлин на словах не отказывается от замены старых истребителей на F-35, однако же на деле намерен "утопить" данный проект в бюрократических проволочках и волоките.

Критикуя подход Германии, американский "политик-ястреб", однако, похвалил Японию, и приветствовал заявление Токио о необходимости увеличения собственных военных расходов на фоне начала конфликта на Украине. Токио предполагает предусмотреть увеличение военных расходов на ближайшие пять лет. Болтон полагает, что эти шаги Страны восходящего солнца будут способствовать "глобализации географии НАТО", причем уже в ближайшем будущем можно будет говорить о включении в Альянс не только Японии, но и Австралии, Израиля и Сингапура. Впрочем, относительно данных заявлений Болтона можно заметить, что пока такие прогнозы — лишь выдача желаемого за действительное. На данный момент в НАТО не могут решить вопрос с членством в Альянсе двух скандинавских стран, Финляндии и Швеции, подавших заявки уже более полугода тому назад, — чего уже говорить о расширении географии НАТО за счет стран Дальнего Востока.

Помимо Германии резкой критики господина Болтона удостоилась еще одна страна – важный член альянса, Франция, которая в последние дни прошедшего года довольно неожиданно высказалась за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Причем президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул довольно крамольное предложение, что при дипломатическом урегулировании следует "рассмотреть вопрос" и об учете интересов России и обратить внимание на гарантии безопасности для нее. При этом, однако, приходится констатировать, что вопрос о своих "гарантиях безопасности" Россия ставила еще около года тому назад, и тогда страны НАТО, включая Германию и Францию, отказались рассматривать российские требования.

Джон Болтон, американский политик, известный своей не просто воинственной, но и по оценке даже западных обозревателей, экстремистской риторикой в отношении внешней политики США (в частности, он неоднократно выступал в пользу смены политического режима в России и других "недемократических странах", соперничающих с Америкой), занимал пост советника по национальной безопасности при администрации экс-президента США Дональда Трампа в период с 2018 по 2019 год. Однако в дальнейшем его решили заменить — вероятно, его воинствующая риторика не пришлась по нраву даже Трампу, который сам был известен довольно радикальными и экстравагантными взглядами на внешнюю политику Америки. Ранее Болтон занимал различные должности при нескольких американских президентах, в основном, республиканцах — Джордже Буше-младшем, Джордже Буше-старшем, работал даже в администрации Рональда Рейгана. Он исполнял обязанности посла США при ООН и некоторое время был заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности недавно намекнул на возможность баллотироваться в Белый дом на предстоящих президентских выборах 2024 года. Он даже заявил, что на предстоящих праймериз может оказаться единственным кандидатом, способным обойти бывшего президента, который также неоднократно заявлял о своем вероятном возвращении в большую политику.