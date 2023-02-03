Иран и Россия сформировали общий военно-промышленный комплекс

Арабист Чуков назвал удары беспилотников по Ирану отголосками боевых действий на Украине

Иран и Россия в настоящее время очень активно сотрудничают и сформировали общий военно-промышленный комплекс, заявил в интервью "Фокус" арабист Владимир Чуков. Удары беспилотников по Ирану являются отголосками военных действий на Украине, считает эксперт.

Цоня Сыбчева

После сожжения Корана на антитурецких демонстрациях в Швеции и Дании западные страны, такие как Франция, Германия и Италия, призвали своих граждан в Турции быть бдительными из-за риска нападений. Спустя несколько дней посольство США в Анкаре также предупредило своих соотечественников, чтобы они были осторожны в Турции, поскольку увеличился риск террористических атак. По мнению американцев, вероятными целями могут быть церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле или другие места, часто посещаемые западными туристами, особенно в районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль. Это про Турцию, а как насчет Ирана, которого США считают одним из главных спонсоров терроризма? Возникает логичный вопрос: растет ли терроризм на Ближнем Востоке? У нас в гостях арабист профессор Владимир Чуков.

Фокус: Стоит ли ждать террористических волн с Ближнего Востока, профессор Чуков?

Владимир Чуков: К сожалению, то, что мы наблюдаем в последние дни, действительно рост напряженности, и эта напряженность достигла уровня, который мы называем террористическими актами. Во-первых, это невероятно сильная эскалация между Турцией и Швецией после отказа Турции ратифицировать Договор о присоединении этой скандинавской страны к НАТО. У нас не хватит времени обрисовать отдельные, на мой взгляд, антидемократические процессы, которые имели место; проявления гражданской активности, к сожалению, превратились в политические акты, которые привели к взаимным предупреждениям простых граждан об опасности. МИД Турции, кстати, также предостерег своих граждан от "расистских, ксенофобских и антиисламских действий" на территории Европы и США. Как-то очень больно, как-то неестественно видеть процессы, которые мы наблюдали в 2005-2006 годах, когда в датской газете Jyllands-Posten публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Это были два года поистине невероятных беспорядков и терактов. Тогда даже датское посольство в Сирии захватили, в Ливане, в Пакистане тоже были эксцессы против датчан. В 2015 году, если помните, за карикатурами в Charlie Hebdo последовал теракт с убийством журналистов. Тогда вся Европа была на взводе. А теперь из-за нежелания Эрдогана ратифицировать Договор о присоединении этих двух скандинавских стран - видимо, против Финляндии он не имеет ничего против. Турция хочет от Швеции того, что никак не совместимо с ее (нашим) пониманием демократии – например, выдать 130 курдов.

– Так обстоят дела в Турции. А что в Иране?

– Буквально со вчерашнего дня все активно комментируют атаку беспилотников по иранским военным объектам – говорю беспилотников, потому что ни одна страна пока не взяла официально на себя ответственность. Эти объекты имеют прямое отношение к иранской системе национальной безопасности – это лаборатории по созданию обогащенного урана, так называемого "желтого пирога" (смеси, готовой стать ядерной бомбой) и склады баллистических ракет. И тут уже мы ясно видим тень конфликта на Украине. Хотя некоторые эксперты считают, что речь идет о многолетнем противостоянии Ирана и Израиля. Израиль официально не взял на себя ответственность, но ответ или, вернее, заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что произошло в Исфахане, дает понять, что что бы иранцы ни делали, какое бы оружие они ни создавали, будь то беспилотники для России, баллистические ракеты, часть которых тоже скорее всего будет передана России, они остаются под непосредственным наблюдением и находятся в пределах досягаемости израильского оружия. Кстати, если продолжать эту тему, буквально вчера неизвестные дроны атаковали колонны с оружием иранской милиции на сирийско-иракской границе, проходившие через КПП, который контролируется иранской террористической организацией "Хизбалла". Видите ли, весь Ближний Восток сейчас в огне. Все это создает предпосылки для напряженности и, естественно, высокую опасность внутреннего террора, что заставляет людей покидать территорию Ближнего Востока, уходя в более мирные широты, такие как наши, европейские. (…)

– Профессор Чуков, вы сказали, удары беспилотников по территории Ирана – отголоски боевых действий России на Украине. Может ударов не было бы, если бы Иран не поставлял России беспилотники?

– Да, скажем прямо: Иран и Россия в настоящее время сформировали общий военно-промышленный комплекс, они очень активно сотрудничают. Об этом сообщают и Украина, и западные союзники. Возобновление переговоров по иранской ядерной сделке фактически уже заморожено после того, как Иран перестал скрывать, что поставляет оружие России. И все это лишило Иран европейских союзников за столом переговоров. Знаете, именно Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в 2015 году. Впоследствии Джо Байден вернул американцев за стол переговоров, причем европейцы решительно поддержали его. Однако сейчас все это в прошлом, все в морозилке, ведь есть настоящая российско-иранская армия, российско-иранское оружие против Украины. Это нельзя не отметить.

– В последнее время Россия все отчетливее угрожает применением ядерного оружия через своих высокопоставленных представителей. Есть ли опасность, что часть этих ракет будет нацелена и на Болгарию? Учитывая, что Турция, похоже, становится важным партнером России, а другой ее партнер, находящийся от нас подальше, но для ядерного оружия это не имеет значения, - Иран? Можем ли мы ожидать ядерного удара со стороны России по территории Болгарии?

– Если бы вы задали мне этот вопрос в начале прошлого года, скажем, в январе, я бы с полной уверенностью вас заверил, что это невозможно. Вы помните, что за 5 дней до начала боевых действий на Украине сам Лавров отрицал это. Отрицала это Мария Захарова, отрицал Путин. А через несколько дней все случилось. Так что теперь я просто не хочу думать, о чем думают эти люди и что они могут сделать от отчаяния и неспособности осуществить свои изначальные планы. Был очень хороший анализ того, кто правит в Кремле, выделяли несколько групп. Первая, ведущая группа — это группа садистов, ее ярчайшие представители - Пригожин и Кадыров. Также есть группа прислужников – генералов, которые слушают, что говорит Путин. И третья группа – тех, кто ждет момента. К сожалению, многие считают, что Путин также входит в первую группу. Поэтому теперь я бы не стал говорить, что с нами ничего не случится, ведь никто не думает, что это реально. 24 февраля прошлого года глава военной разведки Франции был вынужден уйти в отставку, потому что до последнего момента утверждал, что этого не произойдет, что боевые действия на Украине будут стоить слишком больших жертв и денег. Не хочу давать слишком оптимистичные или, наоборот – пессимистичные прогнозы.

– Вопрос не просто так: под нами Турция и Дарданеллы, и, если Россия направит свои ядерные ракеты в сторону Болгарии, излучение от которых неминуемо затронет Турцию, Путина ждет неизбежная реакция Эрдогана, к тому же, приближаются выборы. Вот почему я думаю, что пока, возможно, благодаря хорошим партнерским отношениям России на Ближнем Востоке, нам ничего не грозит.

– Многое зависит от того, как будут развиваться действия на Украине. На данном этапе мы видим, что конфликт продолжается, украинцы, как мне кажется, будут набирать все большие обороты. И неизвестно, как на это отреагируют в Кремле. Скажу то, что уже неоднократно говорил: накануне президентских выборов в Турции наблюдается поляризация внешних факторов в плане того, кто кого поддерживает. Скажем прямо: Россия поддерживает Эрдогана. Именно Россия спасла Эрдогана в 2016 году от попытки государственного переворота. Не хочу цитировать статьи с российских сайтов, где всякие писаки, всякие ксенофобы и расисты говорят, что Путин не должен повторять ошибку Сталина, то есть оставлять Болгарию независимой. Люди не знают истории, не знают, например, что есть и другая, Волжская Болгария, в которой родился, между прочим, Валерий Герасимов. Ситуация очень сложная и требует пристального внимания, ведь после так называемых "высокоточных ракет" есть и другие, не менее серьезные бомбы.