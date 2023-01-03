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Военное обозрение

Украинские СМИ сообщили о начале применения ВСУ снарядов калибра 152 мм собственного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские информационные ресурсы сообщили о применении на фронте вооруженными силами Украины (ВСУ) 152-мм артиллерийских снарядов, якобы произведенных на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса.

Данные боеприпасы имеют желто-лимонную окраску и маркировку ОФ-25Т. Они позиционируются в качестве аналогов советского 152-мм снаряда 3ОФ25 (ОФ-25, который используется для гаубиц Д-20 и 2С3.

О том, что украинские предприятия наладили производство таких снарядов, еще в конце ноября 2022 года сообщили в Министерстве обороны Украины. Впрочем, никаких реальных подтверждений этому заявлению сделано не было. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда подчеркнул, что Киев не планирует производить снаряды калибра 155 мм, используемые артиллерийскими орудиями западного производства. Их на Украине рассчитывают по-прежнему получать в качестве военной помощи от западных государств.

Источник изображения: topwar.ru

Однако не исключено, что амбициозные заявления украинских СМИ о том, что снаряды производятся предприятиями украинского ВПК могут не соответствовать действительности. Вероятно, что производитель снарядов все же находится за пределами Украины.

В последнее время на предприятиях ряда стран Восточной Европы был налажен процесс не только ремонта украинской военной техники советского производства, но и производства боеприпасов «советского типа». В первую очередь, речь идет о промышленных предприятиях Чехии, Словакии, Болгарии, Польши, которые обладают определенными производственными возможностями для выпуска таких боеприпасов.

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Страны
Болгария
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
2С3 Акация
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