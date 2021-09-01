Танки, деньги и стволы

Чехия и Словакия давно развелись, но торговлю оружием ведут вместе

В ходе роспуска Чехословакии в Праге и Братиславе решили, что количество техники в ВС Чехии и ВС Словакии («Равнение на Швейка») будут соотноситься как 2:1. При этом шли под сокращение Т-55, все БТР (кроме ОТ-90), все старые боевые самолеты («От Т-34 до «танков Гавела»). Технику действительно поделили по указанному принципу за исключением двух типов истребителей: парк МиГ-29 разделили поровну – по 10 машин, в обмен на это Словакия полностью отказалась в пользу Чехии от МиГ-23. Кроме того, Прага получила все ЗРК «Оса», оставив Братиславе 20 ЗРК «Стрела-10» из 36. Кроме того, словакам достался единственный дивизион С-300ПС.

Ничего личного, только бизнес

Чехия вступила в НАТО в «первой волне» (1999), Словакия – во второй (2004). Страны начали активно распродавать советскую и родственную ей собственную технику, кроме того, начался весьма своеобразный процесс обмена вооружением, причем очень часто – однотипным. Активнее всего в этот процесс были вовлечены Чехия, Словакия и Болгария. Венгрия, Польша и Белоруссия в этом процессе почти всегда выступали в роли чистых «доноров». В ходе этого обмена значительное количество техники просто «растворилось в пространстве» («Без вести продавшие»).

Несмотря на полную политическую переориентацию, страны не прекратили военно-техническое сотрудничество с Россией. Причем в основном поставки российского оружия велись в счет оплаты еще советских долгов. Словакия за долги получила 12 ЗРК «Стрела-10», 14 МиГ-29 и 4 Ми-17, а позже (уже будучи членом НАТО) купила ПЗРК «Игла-С». Чехия, также уже вошедшая в НАТО, для участия в Афганской войне получила от России за долги 7 Ми-24В, 10 Ми-35 и 16 Ми-17.

При этом сразу были сняты с вооружения Су-22, МиГ-21 и МиГ-23 всех модификаций. Все чешские Су-25 проданы в Грузию, а словацкие – в Армению. Прага произвела в высшей степени своеобразный обмен с Варшавой, отдав ей все свои 10 МиГ-29 за 11 легких вертолетов W-3 (созданы в Польше на основе советского Ми-2), которые в реальности не стоили и одного МиГ-29. При этом в начале ХХI века Чехия взяла в аренду 14 истребителей JAS-39 «Гриппен» (12 С, 2 D) из состава ВВС Швеции. В Словакии МиГ-29 остаются на вооружении, из них 12 прошли модернизацию, остальные 3 переданы на хранение. Их предполагается заменить на американские F-16V новой постройки, что позволит США возобновить производство этого самолета.

Словацкие чудеса

“В Словакии «растворились в пространстве» без следа до 80 словацких Т-72, до 300 БРМ-1 и БМП-1, до 100 ОТ-90, до 100 артсистем”

Находясь в НАТО, Словакия купила 7 южноафриканских бронеавтомобилей RG-32 и 10 итальянских LMV, 2 итальянских же транспортника С-27J и 4 чешских L-410. Поступили на вооружение 9 американских многоцелевых вертолетов UH-60L. Рассматривается возможность закупки 80 финских колесных БТР АМV или хотя бы 30 польских «Росомаха» (те же АМV, производимые по лицензии). В стране с начала 90-х производятся БТР «Татрапан» в нескольких вариантах, при этом неизвестно, сколько же их выпустили. Проводится модернизация БМП-1 по варианту BVP-M. На базе «Даны» была создана САУ «Зузана» под натовский калибр 155 мм. Для словацкой армии было произведено 16 таких САУ, еще 12 (и 2 «Татрапана» в качестве КШМ для этих САУ) получили ВС Кипра. Наконец, 26 РСЗО RM-70 были переделаны в вариант Мodular, который оснащен либо 28-ствольной 122-мм ПУ, либо 6-ствольной 227-мм ПУ для ракет американской РСЗО М270 MLRS. В то же время бронетехника и артсистемы из наличия словацкой армии отправилась в страны Азии, Африки и Южной Америки.

Особо следует отметить поставки 36 РСЗО БМ-21 «Град» в Саудовскую Аравию и 15 в Болгарию, откуда они тоже ушли к саудитам. При этом БМ-21 никогда не состояла на вооружении словацкой армии (как и на вооружении ЧНА), они были получены из Чехии (очевидно, бывшие венгерские) и из Белоруссии. Разумеется, ВС КСА «Грады» на вооружение не принимали, их передали бандам радикальных исламистов в Сирии и Ливии. В США Словакия продала 6 Т-72 и перепродала 4 белорусских БМП-2 (вообще из Белоруссии Словакией было получено 9 БМП-2). Кроме того, через Израиль в Азербайджан Братислава продала 36 САУ «Дана» и перепродает чешские RМ-70. В Болгарию «перетекают» из Словакии БМП-1, а также польские 2С1, белорусские БТР-70, минометы из стран бывшей Югославии. Затем из Болгарии все это оружие следует на Ближний Восток, тем же бандам исламских радикалов.

В начале 2000-х до 80 словацких Т-72 были вроде бы проданы на металлолом, однако затем несколько этих танков обнаружились целыми, что вызвало в стране некоторый скандал. Даже если считать, что все Т-72 были-таки утилизированы и учесть обмен оружием с Чехией, о чем речь пойдет ниже, «растворились в пространстве» еще до 80 словацких Т-72, до 300 БРМ-1 и БМП-1, до 100 ОТ-90, до 100 артсистем.

Оружейный хаб Восточной Европы

Большая часть бронетанковой промышленности ЧССР досталась именно Словакии. В Чехии, однако, создали Т-72М4CZ, считающийся наиболее совершенным вариантом данной машины. Правда, денег хватило на модернизацию всего 30 танков для собственной армии. При этом страна вынуждена начать закупки бронетехники: приобретены 127 австрийских БТР «Пандур» в нескольких вариантах (в том числе 72 БТР оснащены израильскими ПТРК «Спайк»), 21 немецкий бронеавтомобиль «Динго-2» и 129 итальянских LMV (из них 2 потеряны в Афганистане). Кроме того, куплены американские ПТРК «Джавелин» и шведские ПЗРК RBS-70. Предполагается закупка дополнительного количества LMV, а также французских бронеавтомобилей «Титус».

На базе L-39 в конце 80-х в Чехии создали учебно-боевой самолет L-59, покупателями которого стали ВВС Египта и Туниса. Затем на той же базе был разработан штурмовик L-159, для ВВС Чехии было произведено 72 машины, однако две трети оказались им не нужны опять же из-за нехватки денег. В итоге 15 L-159 купили ВВС Ирака, 19 – американская частная компания Draken International («Летчики по вызову»). Приняты на вооружение собственных ВВС и широко экспортируются за рубеж легкие учебные самолеты семейства Z-142/143/242 и легкие транспортники L-410 (в частности, их по лицензии производят в России), разработан самолет L-39NG (первым его зарубежным покупателем станет Вьетнам). При этом закуплены испанские транспортные С-295, будут приобретены американские вертолеты АН-1Z и UH-1Y.

Чехия чрезвычайно активно распродает советскую и родственную ей технику формально из армейского наличия, но практически из фондов всех восточноевропейских армий. Наряду с Болгарией, страна стала своеобразным оружейным «хабом» Восточной Европы.

В частности, Прага была одним из важнейших поставщиков боевой техники в Грузию перед «пятидневной войной» (50-70 Т-72, 24 «Даны», 18 RM-70 и т.д.), сотни единиц бронетехники поступает из Чехии в Ирак. Ранее значительные партии боевых машин из этой страны получали ВС Йемена. Крупным покупателем техники является Нигерия. Благодаря Чехии к советской и восточноевропейской технике приобщился даже Уругвай. В 2008-2012 годах, то есть до гражданской войны, чехи поставляли оружие на Украину. Это были 50 БМП-1, а также, вероятно, 48 2С1, до 13 2С3, до 44 Д-30 и до 36 БМ-21 (возможно, имела место перепродажа венгерской техники). Как минимум, 8 Т-72 ушли из Чехии в США.

Очень много оружия продавая, Прага еще больше его получала. Из Венгрии поступило, как минимум, 80 Т-72 (и еще 90 Т-55), 63 БМП-1 (возможно – 170 и еще 10 БРМ-1К), 10 САУ 2С3, а также, возможно, до 85 2С1, почти 300 различных буксируемых орудий, 20 БМ-21 (возможно – 56). Из Польши получены 143 Т-72 и 11 БМП-1, а также 10 ОТ-64 и 2 САУ 2С7. Швеция передала Чехии 375 БМП-1 бывшей ННА ГДР, некоторое время состоявшие на вооружении шведской армии. Самый активный обмен оружием имел и до сих пор имеет место между Чехией и Словакией. Между этими частями бывшей страны техника путешествует десятками, а иногда сотнями единиц в год, причем в основном одних и тех же типов. Данные сторон об этих поставках далеко не всегда совпадают между собой, поэтому установить точный баланс крайне сложно. Особенно учитывая то, что часто имеет место перепродажа (например, белорусских и венгерских БМ-21). В целом, однако, баланс однозначно складывается в пользу Чехии. Словакия получила от нее лишь 22 гаубицы Д-30, в то время как Чехия от Словакии – до 70 Т-72, до 70 ОТ-90, 38 2С1, до 50 «Дан».

При этом приход и уход техники практически никак не влияет на ее количество в рядах чешской армии. Оно много лет остается почти стабильным, медленно уменьшаясь. Объясняется это тем, что в стране создана компания «Эскалибур» (EXCALIBUR ARMY), через которую, в основном, торговля и осуществляется. Ей достаются как приход, так и уход вооружения. Причем компания, судя по рекламным материалам, также занимается ремонтом и модернизацией техники и даже создает ее новые модификации (но не выпускает ее «с нуля»). Теоретически «Эскалибур» может иметь до 600 Т-72 (и неопределенное количество Т-55, возможно – за тысячу), до 1,1 тысячи БРМ-1, БМП-1, ОТ-90, до 300 САУ, более 300 различных буксируемых орудий, до 50 РСЗО. Кроме того, можно вспомнить, что «растворилась в воздухе» еще и часть техники ННА ГДР (в частности – полторы сотни Т-72), возможно, ее также надо добавить к запасам «Эскалибура». То есть, возможно, частная компания сильнее чешской и словацкой армий вместе взятых.

Сколько у «Эскалибура» техники в реальности – известно, видимо, только ее руководству и узкому кругу других «заинтересованных лиц». Безусловно, часть запасов разобрана на запчасти или утилизирована. А другая в боеспособном состоянии, но без всякой огласки отбыла в различные горячие точки. В частности, банды сирийской «оппозиции», включая запрещенный в РФ «Исламский халифат», вполне вероятно, воевали, да и до сих пор воюют не только на трофейной сирийской и иракской технике. Открыто идут сейчас поставки, как минимум, 87 БМП-1 (через Польшу и Кипр) и 56 2С1 на Украину, туда же, видимо, будет продано 26 САУ «Дана». На фоне всего этого вопросы военного строительства «официальных» ВС стран бывшей ЧССР уже почти неинтересны.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года