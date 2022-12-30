Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ на перспективу составляет около 413 млрд. долл.

ЦАМТО, 29 декабря. Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт/импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 412,830 млрд. долл.

Страны-экспортеры вооружений

Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 412,830 млрд. долл.

В расчете учтены:

- завершившиеся тендеры, контракты с победителями которых в 2022 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2022 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2022 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Безусловно, динамика объемов вновь заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений будет зависеть от ситуации в мировой экономике, а также дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. В то же время, если в дальнейшем удастся избежать нового экономического кризиса (или третьей мировой войны), далеко не факт, что все заявленные по состоянию на текущий момент намерения по экспорту/импорту вооружений в итоге будут трансформированы в твердые контрактные обязательства.

В части тендеров (уже завершенных, проводящихся, а также объявленных к проведению) также возможны существенные изменения в зависимости от ситуации в мировой экономике. Кроме того, следует учитывать, что временные параметры проведения включенных в расчет тендеров очень разнятся по срокам.

Большие коррективы в перспективные планы закупки ВиВТ может внести продолжающаяся пандемия COVID-19, а также другие пока еще не известные глобальные пандемии (привести к сокращению рынка). Еще большее влияние на мировой рынок оружия может оказать ситуация вокруг Украины (подстегнуть резкий рост). То есть векторы развития рынка прямо противоположны.

Тем не менее, оценка общего стоимостного объема имеющихся на текущий момент намерений по закупке вооружений позволяет ориентировочно спрогнозировать ситуацию на мировом рынке оружия в ближнесрочной перспективе в части ежегодно заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений.

Если взять за ориентир усредненный среднегодовой стоимостной объем заключенных контрактов за последние 4 года (около 85,4 млрд. долл.), то имеющийся на текущий момент объем намерений позволит поддержать этот уровень более четырех с половиной лет.

В случае нового мирового экономического кризиса, еще большего усложнения ситуации с пандемией COVID-19 или развития ситуации вокруг Украины по самому негативному сценарию, определенная часть заявленных программ по закупке вооружений будет отменена или перенесена по срокам (как влево из-за ситуации вокруг Украины, так и вправо из экономического кризиса и пандемии). Однако уже созданная "подушка безопасности" по сформированному "пакету" намерений на экспорт/импорт вооружений столь значительна, что мировой экономический кризис или пандемия не сможет существенно затормозить рост мирового рынка оружия. В самом худшем варианте можно предположить, что объем новых заключаемых контрактов по перспективным программам, которые на текущий момент не известны и не объявлены, компенсирует возможное снижение ранее заявленных обязательств по закупке вооружений.

В случае устойчивого развития мировой экономики, ежегодно заключаемый объем контрактов на экспорт/импорт вооружений будет выше (прибавку обеспечат новые программы закупок, о которых пока не известно при сохранении имеющегося на текущий момент объема намерений).

По состоянию на текущий момент категория "тендер" (проводящиеся, а также объявленные к проведению тендеры) занимает второе место в рейтинге по стоимостному объему намерений по экспорту/импорту вооружений – 148,635 млрд. долл. или 36% от всего имеющегося мирового объема потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу.

По тендерам, которые уже завершены, но твердые контракты с победителями не подписаны, соответствующие стоимостные объемы "зачислены" на счет стран, которые выиграли эти тендеры. В баланс по каждой соответствующей стране-экспортеру также включены заявленные намерения по прямой поставке вооружений.

Первое место в рейтинге занимают США. На текущий момент общий объем "переходящих" на ближнесрочную перспективу потенциальных контрактов США, которые пока входят в категорию "намерения" (учтены выигранные тендеры, контракты по которым пока не подписаны; уведомления Агентства DSCA по 2022 году и уведомления DSCA в предыдущие годы, которые пока не оформлены в контрактные обязательства, а также заявленные намерения по прямой поставке вооружений), ЦАМТО оценивает в сумму 175,182 млрд. долл. (42,4%).

Россия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов в сумме 27,223 млрд. долл. (6,6%) занимает третье место (второе по странам).

Места в рейтинге с 4 по 10 в порядке убывания стоимостного объема "переходящих" потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу занимают Франция (8,241 млрд. долл.), Великобритания (6,058 млрд. долл.), Норвегия (5,867 млрд. долл.), Италия (5,441 млрд. долл.), Швеция (5,370 млрд. долл.), Турция (4,850 млрд. долл.) и Испания (4,717 млрд. долл.).

В целом на текущий момент в рейтинг ЦАМТО по стоимостному объему намерений по экспорту вооружений входят 25 стран (с учетом категории "тендер").

Страны-импортеры вооружений

Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 412,830 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2022 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2022 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2022 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2022 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входит 81 страна.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 89,936 млрд. долл. (21,78%).

Второе место по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Польша – 34,930 млрд. долл. (8,46%). Замыкает тройку лидеров Австралия – 32,182 млрд. долл. (7,8%).

На эти три страны приходится 38% от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Примечательно, что Саудовская Аравия, один из мировых лидеров по импорту вооружений в последние годы, занимает только 17 место по прогнозируемым объемам потенциальных контрактов в сумме 6,670 млрд. долл. Это может свидетельствовать о том, что Эр-Рияд завершил очередной цикл перевооружения и в ближнесрочной перспективе новых "мегаконтрактов" не ожидается.

Места с 4 по 10 в рейтинге по "переходящим" потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Япония – 27,783 млрд. долл., Канада – 22,298 млрд. долл., ОАЭ – 19,303 млрд. долл., Южная Корея – 10,404 млрд. долл., Кувейт – 9,578 млрд. долл., Германия – 9,353 млрд. долл. и Малайзия – 8,325 млрд. долл.

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 264,092 млрд. долл. (63,97%).

По стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Индонезия – 7,763 млрд. долл., Египет – 7,692 млрд. долл., Марокко – 7,685 млрд. долл., Нидерланды – 7,256 млрд. долл., Ирак – 7,060 млрд. долл., Катар – 6,687 млрд. долл., Саудовская Аравия – 6,670 млрд. долл., Бразилия – 6,390 млрд. долл., Великобритания – 6,328 млрд. долл. и Чехия – 5,432 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 68,963 млрд. долл. (16,70%).

В третью десятку входят Греция (5,340 млрд. долл.), Колумбия (4,985 млрд. долл.), Румыния (4,620 млрд. долл.), Вьетнам (4,100 млрд. долл.), Алжир (3,800 млрд. долл.), Иран (3,700 млрд. долл.), Филиппины (3,513 млрд. долл.), Тайвань (3,279 млрд. долл.), Турция (3,090 млрд. долл.) и Испания (2,877 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 39,303 млрд. долл. (9,52%).

На остальные страны приходится 40,472 млрд. долл. (9,8%).

Подробный отчет представлен в декабрьском номере журнала "Мировая торговля оружием".