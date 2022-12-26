В Литве заявили, что военная помощь Вильнюса Киеву в 2023 году превысит €300 млн

Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса.

С начала конфликта страна оказала Украине военную помощь в размере €283 млн

ВИЛЬНЮС, 24 декабря. /ТАСС/. Помощь поставками оружия и военной техники, которую Вильнюс с начала украинского кризиса оказал Киеву, в финансовом выражении в 2023 году превысит €300 млн. Об этом в субботу в интервью агентству ELTA заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В 2023 году военные поставки Украине запланированы в размере €40 млн, - сказал он. - С начала конфликта мы оказали Украине военную помощь в размере €283 млн. Таким образом, суммарно они превысят €300 млн".

Глава Минобороны не уточнил, какие поставки намечены в 2023 году. "Пока рано это детализировать, но это будут примерно те же поставки, которые мы до этого направляли Украине", - отметил он.

Вильнюс поставил Украине системы ПВО, стрелковое оружие для пехотинцев, противотанковое оружие, минометы, пулеметы, гаубицы, бронированные транспортные средства, в том числе 62 бронетранспортера М-113.