На страже Прибалтики



Норвежскией танк "Леопард" во время военных учений в Литве.

Источник: © flickr.com, NATO North Atlantic Treaty Organization Норвежскией танк "Леопард" во время военных учений в Литве.Источник: © flickr.com, NATO North Atlantic Treaty Organization

Лейтенант Силье Виллассен (Silje Willassen) - вся внимание и готова к действию в своем танке Leopard 2. Она - одна из 200 норвежских военнослужащих, проходящих трудную боевую подготовку в Литве. Они являются частью сил НАТО, расположенных здесь для сдерживания агрессивных русских.

Сентябрь 2017 года. Силье Виллассен - командир одного из направленных в Литву бронетанковых взводов роты батальона Телемарка. Она и ее четыре танка Leopard 2, каждый весом в 60 тонн, должны стать ясно видимым сигналом для соседней России, которую многие в Прибалтике считают неприятно агрессивной.

"Наша задача - быть готовыми к бою", - говорит лейтенант.

Всего лишь несколько поколений назад такая картина была бы немыслима: норвежские солдаты на бывшей когда-то советской земле на своих танках с боеприпасами и под командованием немцев.

На встрече руководителей в Варшаве в июле 2016 года было решено, что НАТО должна расширить свое присутствие в Прибалтике. Первые подразделения прибыли туда в феврале.

Незнакомая местность

"Это было великолепно", - говорит сержант Маркус (Markus) из Бэрума (коммуна в области Акерсхюс - прим. пер.). Он только что вернулся на базу в старом советском гарнизонном городке Рукла после учений на местности в Литве.

Этот командир одного из танков во взводе Виллассен рассказывает о пышной плотной растительности, которая резко сменяется большими открытыми пространствами, где можно вести стрельбу на расстояние до трех тысяч метров.

"Отличная местность для танков, - ухмыляется Маркус. - Очень ценно, что мы так много тренируемся здесь на совершенно незнакомой местности. В Рена и Сетермуэн нам постепенно все становится знакомым. А вот когда мы тренируемся здесь, мы понятия не имеем, что может скрываться за следующим поворотом. Карты не полностью обновленные, и такие трудности делают все это увлекательным".

Танковая рота проходит боевую подготовку в гораздо большем объеме по сравнение с тем, что она делает дома в Норвегии.

"Чтобы быть полностью в форме", - говорит Маркус.

Он предполагает, что половину всего времени занимает боевая подготовка и учения, а другая половина посвящена уходу за машинами.

Должны быть готовы

Рукла расположена в нескольких десятках километров к северу от второго по величине города Литвы, Каунаса. Всего в нескольких десятках километров к западу от солдат батальона Телемарка находится российский анклав Калининград. Там Россия разместила на постоянной основе примерно 100-200 тысяч солдат.

В нескольких километрах к востоку находится Белоруссия. В тот день, когда корреспонденты посещали Руклу, российские и белорусские части завершили учения "Запад 2017". Учения проходили на территории Белоруссии и Калининградской области.

"Мы тщательно следили за тем, что происходило на этих учениях. В них, всего в паре километров от границы с Литвой, участвовали значительные силы. Сценарий не оставлял места для сомнений относительно того, что они отрабатывали", - говорит полковник Миндаугас Степонавичус (Mindaugas Steponavicius). Он - командир литовской бригады Iron Wolf, штаб-квартира которой находится в Рукле. Полковник говорит, что все наблюдения и выводы об учениях являются секретной информацией. "Мы должны учитывать то, что произошло в Грузии и на Украине, и быть готовыми. В определенной степени мы чувствуем, что Россия является угрозой", - говорит полковник.

Снимает сомнения

Бронетанковая рота батальона Телемарка находится под командованием германской штаб-квартиры. Бронетанковый эскадрон из Германии и механизированная рота из Нидерландов - это два других маневренных подразделения.

В настоящее время норвежские вооруженные силы тесно сотрудничают со своими коллегами из этих стран. Кроме того, в соедиение входят также подразделения из Бельгии и Люксембурга. Литовский полковник Степонавичус говорит, что размещение подразделений НАТО в Прибалтике очень важно.

"Если кто-то сомневается в солидарности стран НАТО, то вот это является сигналом всем странам о том, что мы не одиноки. Как члены клуба (НАТО - прим. редакции) мы будем вместе решать все проблемы", - говорит полковник.

Подразделения НАТО в Литве входят в бригаду Iron Wolf и находятся под командованием полковника Степонавичуса.

Стратегическая коммуникация

Командиром норвежской бронетанковой роты является капитан бронетанковых войск Гюннар Бёрте (Gunnar Børte) из Лунде в Телемарке.

"В случае необходимости мы должны принимать участие в защите Литвы, в частности, вместе с немецкими, нидерландскими и литовскими подразделениями", - говорит Бёрте в штабе эскадрона в старом советском гарнизонном городке.

"Это в первую очередь операция стратегической коммуникации. Чем больше союзников находится здесь в Прибалтике, тем быстрее будут в НАТО проходить процессы принятия решений, если что-то произойдет здесь. Я убежден в том, что все, включая Россию, пришли к такому выводу. Таким образом, это является политической задачей. Наше присутствие уже само по себе способствует предотвращению войны. Кроме того, это уникальная возможность для того, чтобы страны НАТО, которые поддерживают нормальное сотрудничество, могли проводить совместные учения в течение продолжительного времени. В этом случае появляется практическая возможность исправлять системные ошибки и согласовывать операционные процедуры, а также командные системы и системы контроля. Мы оперативно находим решение проблем, которые возникали во время коротких учений. Это очень позитивно для НАТО в целом", - говорит Бёрте.

Третий момент, который подчеркивает Бёрте - это необходимость успокоить население прибалтийских стран. "Люди здесь действительно обеспокоены тем, что сделала Россия с такими странами, как Грузия и Украина", - говорит он.

Гюннар Бёрте сообщает, что размещение в Прибалтике происходило абсолютно безболезненно. Стратегическое перемещение в Литву резко контрастирует с тем временем, когда батальон Телемарка в конце девяностых шел в Косово. Тогда британский командир поинтересовался, шли ли они пешком из Норвегии.

"Норвежская бронетанковая рота находится почти полностью на собственном обеспечении и является самоходной. Единственное, в чем нам нужна поддержка, - это тяжелый транспорт для перемещения тяжелой военной техники на большие расстояния", - говорит Бёрте.

В дополнение к двум бронетанковым взводам в часть входит также механизированный пехотный взвод на штурмовых танках типа CV 90. "Для командира эскадрона такая работа - мечта", - говорит он.

"Мне дали на руки все карты, у меня есть все мощности, входящие в такую боевую группу. Кроме того, большое счастье руководить подразделением умелых и мотивированных солдат, которые образцово решают все поставленные задачи. Механизированная бронетанковая рота включает в себя полностью укомплектованный инженерный взвод с мостоукладчиками и инженерными танками. Сюда же входят снайперы, корректировщики огня и санитарный взвод с помещениями для оказания помощи и возможностями эвакуации. Взвод имеет в своем распоряжении бронированные гусеничные машины типа M113 и может действовать на передовой", - добавляет Бёрте.

Для проведения разведки с воздуха у такой группы есть легкие дроны типа Raven и маленькие дроны Black Hornet величиной в 10-12 сантиметров.

У Бёрте есть взвод тылового обеспечения, который может осуществлять различные поставки и проводить спасательные операции, он имеет в своем составе механиков для обслуживания всех типов транспортных средств боевой группы.

"Механики день и ночь работают на различных платформах, чтобы поддерживать часть в оперативном состоянии", - говорит Бёрте.

Это острая задача, которая в необходимых случаях может означать выполнение очень интенсивных конвенциональных боевых действий. Поэтому в Литве есть подготовленные боеприпасы и остальная логистика для ведения боевых действий.

Норвежцы непрерывно совершенствуют планы боевых действий.

"Мы проводим разведку и изучение местности. Отрабатываются все элементы оборонительного плана. То есть сдерживание противника, удержание местности и проведение контратак. Мы объясняем солдатам, какими могут быть последствия выполнения задачи, но это не сильно отличается от задачи боеготовности, которую мы выполняем дома в Норвегии", - говорит Гюннар Бёрте.

Майор Мартин Потхойцен (Martijn Pothuizen) из Нидерландов - заместитель командира многонационального батальона, в который входят и норвежцы. Ему нравится норвежское подразделение. "Они очень профессиональны", - говорит Потхойцен.

Кулак

"Мне особенно нравится каждый солдат отдельно", - говорит он и подчеркивает, что солдаты норвежского подразделения имеют очень высокий уровень индивидуальной подготовки, использования всех систем оружия, а также способности выживания на поле боя. Это способствует тому, что все подразделение действует как одно целое.

Майор поясняет, что эскадрон батальона Телемарка является одним из кулаков батальона вместе с немецким бронетанковым эскадроном. В Литве будет размещена и французская рота. Перед Рождеством норвежское подразделение было заменено ротой из Хорватии.

Задача: быть готовым

Что касается учений "Запад", то солдаты НАТО сохраняют совершенное спокойствие. "Мы следили за учениями, вот и все. Россия и Белоруссия имеют право обучать свои части, и мы не полезли в окопы. Не было необходимости повышать уровень готовности. Он достаточен и без этого", - говорит майор Потхойцен.

Командир танка Маркус из Бэрума рассказывает о встречах с местным гражданским населением. "Совершенно ясно, что они хотят, чтобы мы были здесь. Когда мы выезжаем на полигоны, они машут руками нашим машинам, люди выбегают из магазинов, чтобы помахать нам рукой. Случалось также, что литовцы приходили с кофе и печеньем к нам во время учений", - говорит он.

"Это такая же задача, как и все остальные. Тем не менее, она особенная. Не наше дело вычислять вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Наша задача - быть готовым, когда это будет нужно. Мы готовы использовать танки, чтобы защищать литовскую территорию", - говорит Силье Виллассен.

Усиленное присутствие

В каждой прибалтийской стране и в Польше НАТО создала механизированный танковый батальон, насчитывающий тысячу человек. Решение о создании подобных многонациональных частей было принято на встрече руководителей стран НАТО в Варшаве летом 2016 года. Концепция получила название "enhanced Forward Presence" (присутствие в передовом районе восточной части НАТО). Цель состоит в том, чтобы успокоить союзников в районах риска и сдержать российскую агрессию.

Четыре страны взяли на себя обязательство выделить каждая свою боевую группу. США для Польши, Германия для Литвы, Канада для Эстонии (на самом деле Канада разместила свое подразделение в Латвии - прим. пер.) и Великобритания для Эстонии.

Норвегия выставила механизированную роту, состоящую примерно из 200 человек, для размещения в Литве до ноября 2017 года. С января 2018 года Норвегия выделяет разведывательное армейское подразделение, состоящее примерно из 50 человек. Оно также войдет в батальон под немецким командованием в Литве.

Кнут Стёвне (Knut J. Stvne)

SIDE3, Норвегия