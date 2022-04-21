В Пентагоне рассказали о поставках боевых самолетов на Украину

Представитель минобороны США заявил об усилении украинской военной авиации

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина усилила свой военный потенциал в небе благодаря зарубежным поставкам самолетов. Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы удовлетворить военные запросы Киева.

Самолеты и боеприпасы

"Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов", - сказал Кирби, выступая на брифинге.

При этом он не сказал, какие конкретно страны поставляли Украине самолеты, но отметил, что речь не о Соединенных Штатах.

"Мы, конечно, содействовали отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации. Но мы не отправляли целые самолеты", - рассказал Кирби, пояснив, что США не поставляли Киеву воздушных судов, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.

По словам представителя Пентагона, Украина располагает большим количеством "работоспособных боевых самолетов, чем две недели назад". Он также добавил, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства.

Кроме того, Кирби заявил, что США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные вооружения.

"Безусловно, возможно, что украинцам потребуются дополнительные артиллерийские системы и артиллерийские снаряды. Мы будем поддерживать с ними контакты на этот счет и сделаем все возможное для того, чтобы удовлетворить их запросы", - подчеркнул он.

Представитель Пентагона сообщил, что в ближайшие дни на Украину поставят американские гаубицы.

«Что касается гаубиц, думаю, очень скоро вы увидите, что их перебросят. На сегодняшний день мне нечего сказать о доставке, но я думаю, что вы увидите, что их отвезут очень скоро, как и боеприпасы для них… это вопрос нескольких дней, и то же самое касается боеприпасов», - сказал Кирби.

По его словам, «если в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их».

Помощь на самолетах

Накануне в Пентагоне сообщили, что семь самолетов с военной помощью Украине отправятся в ближайшее время из США.

"В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион", - цитирует РИА «Новости» высокопоставленного представителя Пентагона.

А представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что в минувшие выходные из Соединенных Штатов были отправлены четыре самолета с военной помощью, еще один прибыл в понедельник.

13 апреля президент США Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

В Пентагоне тогда пояснили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 млн долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.

«Я не знаю»

После того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Украину и встретились с Зеленским, СМИ ждут объявление о том, кто из высокопоставленных лиц США посетит Киев.

14 апреля перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд Байден традиционно кратко пообщался с журналистами. Он заявил им, что готов отправиться на Украину. Но накануне вечером он сообщил, что не знает, посетит ли Киев.

По итогам мероприятия в штате Нью-Гэмпшир один из журналистов спросил американского лидера, согласен ли он полететь в Киев.

"Ответ: я не знаю", - сказал Байден.

Позже он уточнил, что "уже бывал на Украине много раз, просто не был там за последнее время".

Американский лидер также вновь заявил, что не намерен отправлять войска США на Украину. Об этом в понедельник рассказала Джен Псаки.

"У президента и его администрации по-прежнему нет планов отправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев", - сказала официальный представитель Белого дома.

Мария Шустрова