С января по август Болгария экспортировала оружие на сумму 2,3 млрд. евро

ЦАМТО, 23 декабря. В Болгарии разгорается скандал в отношении экспорта вооружений на Украину.

В центре разбирательств – бывший министр экономики и промышленности, а ныне лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова и исполняющий обязанности министра экономики и промышленности в служебном правительстве Никола Стоянов.

Справка: служебное правительство в Болгарии – название правительства, назначаемого главой государства на внепартийной основе в случае досрочного роспуска парламента. Служебное правительство исполняет свои обязанности до тех пор, пока парламент нового созыва не сформирует новое правительство в соответствии с обычной конституционной процедурой.

Поводом для разбирательств стали сообщения о том, что несмотря на то, что Болгария и Венгрия до 9 декабря являлись единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказывались направлять военную помощь Украине, Болгария оказалась одним из крупнейших косвенных поставщиков оружия ВСУ с момента начала конфликта, побив рекорды экспорта ВиВТ.

По оценкам экспертов, через посредников болгарские производители поставили Украине оружие и боеприпасы на сумму не менее 1 млрд. евро.

По данным СМИ, болгарские компании продают свою продукцию в основном Польше и Румынии, откуда оружие реэкспортируется в Украину. Только за первые 120 дней конфликта из болгарских аэропортов в польский Жешув было выполнено 60 грузовых авиарейсов с вооружением. Средняя грузоподъемность составила около 70-80 т.

Как сообщило болгарское издание Novinite.com со ссылкой на отчет в парламенте исполняющего обязанности министра экономики и промышленности Николы Стоянова, с января по август 2022 года Болгария экспортировала оружие на сумму более 2,3 млрд. евро (2312610827 евро). В тоже время, со 2 августа по 24 октября служебное правительство предоставило разрешения на экспорт оружия и боеприпасов на общую сумму 1,396 млрд. евро в более чем 50 стран мира.

Оба министра утверждают, что не предоставляли разрешения на продажу оружия Украине, находясь на своих должностях. Так, по словам К.Ниновой, Н.Стоянов провел полную проверку Минэкономики, чтобы найти недостатки в работе предыдущего руководства, но не обнаружил прямых фактов передачи вооружений Украине. При этом К.Нинова утверждает, что государство не может нести ответственность, если другая страна, например Польша, предоставит Болгарии сертификат конечного пользователя при закупке оружия, а затем поступит с ним по своему усмотрению. В свою очередь, экс-министр обвинила служебное правительство в том, что оно продолжает выдавать разрешения на экспорт вооружений в те же страны.

В частности, отвечая на запрос К.Ниновой, Н.Стоянов сообщил, что за три месяца, со 2 августа по 1 ноября этого года, когда запрос экс-министра поступил в министерство, было проведено четыре заседания межведомственной комиссии по экспортному контролю и нераспространению оружия массового поражения, на которых были предоставлены лицензии на экспорт вооружений в 50 стран мира, включая Австрию, Уганду, Индию, Германию, Польшу, Хорватию и Азербайджан. В частности, со 2 августа по 24 октября были разрешены сделки на продажу Польше ВиВТ на сумму 568 млн. евро. При этом часть сделок была одобрена предыдущим правительством. К примеру, при работе прежнего правительства в Румынию был разрешен экспорт спецпродукции на сумму 250 млн. евро, а при нынешнем – на 127 млн. евро.

При этом К.Нинова обвинила Н.Стоянова в лукавстве, заявив, что министр раскрыл информацию о четырех заседаниях, проведенных до 1 ноября, в то время как сейчас уже заканчивается декабрь. Данные еще за два месяца остались "в тени" и не предоставлены парламенту.

В заключении К.Нинова не преминула напомнить, что, будучи министром, уволила Н.Стоянова с поста главы правления ВМЗ-Сопот за плохие результаты и подозрения в коррупции.

СМИ не раскрывают более подробную информацию о предоставленных на заседании отчетах по продажам оружия, однако даже приведенные цифры в отношении Румынии и Польши позволяют предположить, что за 10 месяцев через посредников болгарские производители могли поставить ВС Украины огромные объемы оружия и боеприпасов.